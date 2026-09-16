국힘, 1년 만에 또 장외로... "이재명 실정 알리겠다"

큰사진보기 ▲국민의힘 정점식 원내대표가 16일 국회에서 열린 기자간담회에서 김승원 법무부 장관 후보자 청문회와 관련해 발언하고 있다. 2026.9.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"우리의 투쟁 의지를 다지는 자리가 될 것이다."

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큰사진보기 ▲김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘이 오는 22일 '이재명 정권 실정 보고대회'를 열고 대여 장외투쟁에 나선다. 추석 연휴를 앞두고 명절 '민심 밥상'에 올라갈 의제를 최대한 보수 야권에 유리하게 짜겠다는 구상이다. 지난해 9월 이후 멈추었던 장외투쟁을, 1년 만에 재개하는 모양새이다.정 원내대표는 16일 오전 현안 관련 기자간담회에서 22일 보고대회를 정부의 실정을 알리고 투쟁 의지를 다지는 자리로 설명했다. 이어 김승원 법무부 장관 후보자의 임명이 강행될 경우 추가 장외투쟁에 나설 가능성도 열어뒀다. 조국 전 법무부 장관의 사퇴를 요구했던 광화문 집회까지 거론하며, 인사청문회 이후에도 김 후보자 지명 철회를 압박하겠다는 뜻을 드러낸 것이다.다만, 이후 추가 장외투쟁 가능성을 이날 바로 못박지는 않았다. 의원들과 논의해 결정하겠다고 했다.정 원내대표는 22일 보고대회에 대해 "이재명 정부의 실정에 대해서 국민들에게 알리고 또 우리의 투쟁 의지를 다짐하는 그런 자리가 될 것"이라고 밝혔다. 가장 큰 쟁점으로는 김 후보자의 지명 철회 또는 자진 사퇴 여부를 꼽았다.임명이 강행되면 어디까지 대응할 것이냐는 질문에는 "추석을 앞둔 상황에서 전국적으로 많은 분들이 모이기는 조금 힘든 상황"이라면서도, 해당 행사가 국민들의 의지와 바람을 보여주는 계기가 될 것이라고 강조했다.이어 추가 장외투쟁을 언급하면서 조국 전 법무부 장관의 사례를 꺼냈다. 그는 "조국 장관 임명 이후에 많은 국민들이 광화문에서 장관 사퇴를 요구하면서 시위를 했던 전력이 있다"라며 "30여 일 만에 조국 장관이 사퇴했던 그런 결과를 낳았다"라고 당시 집회를 평가했다.다만 "이번에는 어떤 방향으로 전개될지 여부에 대해서는 결국 당 차원에서 우리 의원들과 논의하고 난 이후에 결론을 내릴 부분"이라고 덧붙였다.국민의힘 지도부가 당 차원의 대규모 장외집회를 준비하고 있다는 보도는 앞서 나온 바 있다. 지난 10일 <매일경제> 보도에 따르면, 국민의힘이 필요할 때 서울 도심에서 집회를 열 수 있도록 9월 한 달에 걸쳐 집회 신고를 추진했고 장동혁 대표와 일부 의원들이 외부 집회에 참석하는 방식에서 나아가, 당 지도부가 직접 집회를 여는 방안을 준비한다는 내용이었다.하지만 당시 구체적인 개최 날짜가 확정된 것은 아니었다. 추석 직전 집회가 당원과 의원들의 지역구 활동에 부담을 줄 수 있다는 이유로 당내 부정적인 의견도 적지 않은 것으로 전해졌다. 정 원내대표 역시 이날 추석 전 전국적인 인원 집결의 어려움을 인정하면서 추가 투쟁 방식에는 유보적인 답변을 내놓은 바 있다.그러나 최근 대통령 국정 지지율과 함께 여당 지지율도 하향 추세를 보이자, 반전 모멘텀을 만들기 위해 대여 투쟁 전략을 선회한 것으로 추정된다.내일(17일)로 취임 100일을 맞게 되는 정 원내대표는 "내일이 100일인지도 모르고 지나왔던 세월인 것 같다"라며 "그 사이에 이제 당도 많이 안정이 되었다. 우리 의원들이 도와준 성과"라고 자평했다. 이어 "앞으로도 우리 의원들과 함께 힘을 모아서 이 무도한 이재명 정권과 민주당에 대한 투쟁을 계속해 나가겠다"라고 다짐했다.정 원내대표는 장외투쟁의 주요 쟁점으로 지목한 김 후보자에 대한 지명 철회를 거듭 요구했다. 그는 전날 인사청문회에 대해 "김승원 지키기를 위한 방탄과 국민 기만"이라고 규정했다. 민주당이 증인 채택을 거부하고 김 후보자는 요구 자료의 35%만 제출했다는 게 그의 주장이었다.특히 김 후보자가 신약 성능에 관한 질의에 문과 출신이라 알 수 없다고 답변한 점을 문제 삼았다. 정 원내대표는 "약의 성능도 모르는 사람이 어떻게 공익 민원을 넣을 수 있느냐"라며 "문과를 운운한 후보자의 답변은 불법 청탁을 자백한 증거"라고 주장했다.김 후보자는 전날 청문회에서 "식약처에 전달한 민원은 절차에 대한 불공정을 살펴 달라는 것"이라며 "민원 전달 이후 관여한 바 없다"라고 해명했다. 임상 승인 절차의 적법성은 담당 공무원과 전문가들이 판단할 영역이라는 입장이었다.정 원내대표는 김 후보자가 공소취소 문제에 명확히 답하지 않았다며 이재명 대통령을 향해서도 "만에 하나 김승원 후보자 임명을 강행한다면 재판보다 더 무서운 민심의 심판을 받게 될 것"이라고 경고했다.김 후보자와 서영교 국회 법제사법위원장이 청문회 도중 눈물을 흘린 장면에 대해서도 정 원내대표는 "서로 눈물을 주고받으며 청문회를 신파극으로 전락시킨 것"이라고 깎아내렸다. 서 위원장이 김 후보자를 칭찬한 발언들을 거론하며 "이것이 청문회인가, 아니면 정치적 슈퍼챗인가"라고 꼬집기도 했다.김 후보자 보좌진의 주진우 국민의힘 의원 메모 촬영 논란 역시 "사찰"이라고 규정했다. 후보자가 지시하지 않았다고 밝힌 데 대해서도 "어떤 보좌진이 지시도 없이 카메라가 다 보는 앞에서 그토록 위험천만한 범죄 행위를 할 수 있었겠느냐"라고 의심을 거두지 않았다.그는 이날 인사청문회에 출석한 강신철 국방부 장관 후보자와 홍지선 국토교통부 장관 후보자에 대해서도 지명을 철회해야 한다고 요구했다. 김승원·강신철·홍지선 후보자의 인사청문 경과보고서 채택에 협조할 수 있느냐는 질문에는 "제 개인적인 생각, 원내대표로서의 생각은 불가하다는 생각을 가지고 있다"라고 답했다. 최종 결정은 청문위원들과 상의하겠다는 단서를 달았지만, 원내사령탑이 청문보고서 채택 '불가'를 선제적으로 천명한 셈이다.반면, 청문회를 마친 이형일 재정경제부 장관 후보자와 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자의 보고서 채택 여부는 판단을 유보했다. 아직 청문위원들과 구체적인 논의가 이뤄지지 않았다는 이유였지만, 김승원 후보자에게만 화력을 집중하는 모양새이다.그는 "백 마디 말보다 중요한 것이 행동"이라며 김 후보자 지명 철회를 재차 압박했다. 또한, 오는 18일 예고된 이 대통령 기자회견에 대해서는 부동산 정책의 전면 재검토와 삼권분립 존중, 호르무즈 해협 파병에 관한 정부 입장 공개를 촉구했다.