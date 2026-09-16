헌법불합치 7년 만에... 임신중지 약물, 내년 초부터 '합법'

큰사진보기 ▲원민경 성평등가족부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 임신중지 약물 도입 방안 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 그동안 음성적으로 유통돼 온 임신중지 약물(미프진 등)을 국가 의료체계 안으로 들여오는 절차에 착수했다. 식품의약품안전처는 현재 허가심사가 진행 중인 약물에 대해 내년 1분기 내 도입을 목표로 하겠다고 밝혔다. 다만 업체의 보완자료 제출과 수입 절차 등이 남아 있어 구체적인 시기는 유동적이다.성평등가족부와 보건복지부, 식약처는 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제14회 국가정책조정회의에서 '인공임신중지 약물 도입 방안'을 보고했다. 2019년 낙태죄 헌법불합치 결정 이후 7년간 이어진 입법 공백 속에서 임신중지 약물을 국가 의료체계로 정식 도입하는 첫 제도 개선이다.이번 조치는 국정과제와 지난 7월 이재명 대통령의 임신중지 약물 허용 가능성 검토 지시에 따른 후속 조치다. 정부는 안전성이 검증되지 않은 약물의 음성적 유통을 막고 여성의 안전한 의료 접근권을 보장한다는 방침이다.현장에서는 불법 유통 약물이나 대체재 사용에 따른 안전 문제뿐 아니라 수술과 약물 가운데 선택할 권리 제한, 임신중지 시기 지연에 따른 비용 증가 등의 문제가 발생하고 있다고 정부는 설명했다.식약처에 따르면 현재 허가 신청이 들어온 약물은 미페프리스톤과 미소프로스톨을 병용하는 방식이다. 임상시험 자료를 토대로 임신 63일, 즉 9주 이내 사용을 신청했으며, 식약처는 안전성·유효성·품질과 위해성 관리계획 등을 심사할 예정이다.특히 허가 신청은 2024년 12월 접수됐으며 현재 일부 보완 요청이 나간 상태다. 신준수 식약처 의약품안전국장은 "지금까지 상당 부분 허가·심사가 진행돼 왔고 위해성 관리계획 등에 허가·심사가 필요한 부분이 남아 있다"며 "업체가 보완을 적정하게 하고 저희가 꼼꼼하게, 안전을 최우선으로 심사해 허가할 예정"이라고 밝혔다.허가가 나더라도 바로 약을 공급할 수 있는 것은 아니다. 수입 과정에서 라벨과 수입 안전성·품질검사, 업체의 물량 확보 등이 필요하다. 신 국장은 "업체와 협력하여 최대한 내년 1분기 내에는 도입될 수 있도록 할 예정"이라고 말했다.보건복지부는 약물 도입 초기 2년간 의료기관에서 의사가 직접 처방·조제하는 원칙을 적용할 계획이다. 이후 안전성에 문제가 없는지, 형법과 모자보건법 개정이 이뤄지는지 등을 살펴 단계적 확대 여부를 판단한다.정부가 의사 직접 조제를 택한 데에는 현행 법체계도 영향을 미쳤다. 정부 관계자는 "약사에 대해서는 형법상 처벌이 가능하다는 법무부의 유권 해석이 있어서 2년 동안 안전하게 의사가 직접 조제하는 방식으로 도입하려고 생각하고 있다"고 설명했다.2년이 지나면 자동으로 원내 조제가 폐지되는 것은 아니다. 법 개정이 이뤄지지 않거나 약물 부작용 등이 우려될 경우에는 2년을 더 연장할 수 있다는 게 정부 설명이다.처방 의사도 단순히 전문의 자격으로만 제한하기보다 안전한 처방에 필요한 역량을 기준으로 정할 방침이다. 임신 주수와 자궁외임신 여부 등을 확인할 수 있어야 하고, 약물 사용에 적합한지를 판단할 수 있는 능력이 필요하다는 것이다. 복지부는 의료계와 협의해 구체적인 기준을 마련하기로 했다.복용 방법은 현재 허가 신청 내용을 기준으로 미페프리스톤을 먼저 복용한 뒤 24~48시간 후 미소프로스톨을 복용하고, 7~14일 이내 의료기관을 방문해 효과와 부작용을 확인하는 방식이다. 구체적인 표준진료지침은 허가사항과 위해성 관리계획이 확정된 뒤 산부인과학계 등과 협의해 마련할 예정이다.건강보험 적용도 아직 결정되지 않았다. 정부는 제약사가 급여를 신청해야 급여화 검토가 가능하다는 입장이다. 다만 약물과 별개로 임신 주수와 자궁외임신 여부 등을 확인하기 위한 초음파 검사 등의 건강보험 적용 가능성은 별도로 검토하기로 했다.현재로서는 비급여로 도입될 가능성도 거론되고 있다. 비급여가 될 경우 의료기관의 가격 고지와 환자 설명 의무를 적용하고, 건강보험심사평가원이 비급여 가격을 보고받아 비교·공개하는 방식으로 관리할 계획이다. 약물 유통 역시 제약사와 유통협회를 통해 의료기관으로 공급되도록 하고, 심평원의 의약품 유통 보고를 활용해 흐름을 모니터링하기로 했다.임신중지 약물의 사용 주수를 9주로 정한 것에 대해서는 현재 허가 신청 제품의 임상시험 결과에 따른 것이라고 설명했다. 세계보건기구(WHO)가 12주 이내 사용을 제시하고 있지만, 각국의 의료환경과 임상 결과에 따라 사용 범위를 정한다는 것이다.의료기관 접근성이 떨어지는 지방이나 청소년·저소득층에 대한 대책도 마련한다. 조민경 성평등가족부 성평등정책관은 "청소년이나 저소득층, 농어촌 지역 거주 여성에 대해서 대상별로, 또 지역별로 접근성을 파악해서 취약계층 여성분들이 이 제도 이용하는 데 어려움이나 접근성에 제한이 없도록 계속 개선 방안을 논의하고 만들 계획"이라고 밝혔다.미성년자의 경우 보호자 동의 여부 등은 아직 결정되지 않았다. 원민경 장관은 청소년의 임신중지 과정에서 상담과 심리·정서적 지원이 필요하다고 언급하며 "전체적인 청소년 보호체계 등에 대한 고려가 필요한 상황"이라며 신중하게 검토하겠다고 했다.임신중지 관련 법 개정도 별도로 추진한다. 모자보건법은 국회에 이미 6건의 의원입법안이 제출돼 있어 올 하반기 논의 과정에 정부가 참여할 예정이다. 형법 개정은 법무부 소관이다.정부는 종교계와 시민단체, 여성계·의료계 등과의 협의도 이어왔다고 밝혔다. 조 정책관은 "여성계에서 원하는 그런 내용들 많이 수렴해서 관계부처 회의에서 같이 논의했다"며 발표 전에도 관련 단체들에 향후 대책과 개선 사항을 설명했다고 말했다.원민경 장관은 "임신·출산이 여성의 삶 전반에 중대한 영향을 미치는 결정인데 그동안 제도적 미비로 안전하게 의료체계에 접근할 수 있는 개인의 권리가 보장되지 못하는 상황이었다"며 "국가의료체계 하에서 보다 안전하게 임신중지가 이루어지고, 임신중지를 할 수밖에 없는 사회경제적 상황에 처한 여성들의 부담도 경감될 것으로 기대한다"고 밝혔다.정은경 복지부 장관도 "임신중지 약물 허가 이후 안전한 사용 여건 조성을 위해 노력하겠다"고 강조했고, 오유경 식약처장 역시 "국민의 안전을 최우선으로 하여 임신중지약물의 허가 신청자료를 철저히 검토하도록 하겠다"고 전했다.