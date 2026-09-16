법원 "북한, 연락사무소 폭파 446억원 배상해야"

큰사진보기 ▲폭파되는 남북공동연락사무소북한이 지난 16일 오후 2시 50분경 남북공동연락사무소를 폭파했다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 연락사무소 뒤쪽 15층짜리 개성공단 종합지원센터 외벽 유리창이 폭파 충격으로 부서지고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

북한이 2020년 개성 남북공동연락사무소를 폭파한 데 대해 대한민국 정부에 446억여 원을 배상해야 한다는 법원 판단이 나왔다. 한국 정부가 북한 당국을 상대로 직접 제기한 첫 손해배상 소송에서 법원이 북한의 배상 책임을 인정한 것이다.서울중앙지법은 16일 한국 정부가 북한을 상대로 낸 손해배상 청구소송에서 북한이 정부에 약 446억 원과 지연손해금을 지급하라는 취지로 원고 승소 판결했다. 정부가 북한을 상대로 직접 손해배상 소송을 제기한 것은 이번이 처음이다.북한은 지난 2020년 6월 16일 개성공단에 있던 남북공동연락사무소를 폭파했다. 연락사무소는 2018년 4.27 판문점선언에 따라 같은 해 9월 문을 열었으며, 남북 당국자가 상시 연락하고 협의하기 위한 창구 역할을 했다. 북한의 폭파로 연락사무소 청사뿐 아니라 인접한 개성공단 종합지원센터도 피해를 입었다.정부는 폭파 3년 뒤인 2023년 6월 손해배상청구권의 소멸시효가 끝나기 직전 북한을 상대로 소송을 냈다. 당시 통일부가 산정한 국유재산 피해액은 연락사무소 청사 102억 5000만 원, 종합지원센터 344억 5000만 원 등 모두 약 447억 원이었다.당시 정부는 북한의 폭파 행위가 민법상 명백한 불법행위일 뿐 아니라 판문점선언과 '남북공동연락사무소 구성·운영에 관한 합의서'를 위반한 것이라고 주장했다. 북한을 피고로 적시하면서도 이를 국가로 인정한 것은 아니며, 국내법상 비법인사단의 성격을 전제로 소송을 제기했다.통일부는 이날 판결에 대해 법원의 판단을 존중한다는 입장을 밝혔다. 특히 북한의 연락사무소 폭파는 남북 간 합의를 위반하고 대한민국 정부의 재산권을 침해했을 뿐 아니라 남북 간 상호존중과 신뢰의 토대를 훼손한 행위라는 기존 입장을 재확인했다.다만 정부는 이번 판결을 현재 추진하고 있는 대화와 평화공존 정책과는 별개의 문제로 보고 있다. 북한과의 대화와 관계 개선을 추진하더라도 과거 발생한 재산권 침해에 대해서는 법적 책임을 분명히 하는 한편, 구체적인 판결 집행을 포함한 후속조치는 관계부처와 함께 검토해 나간다는 입장이다.실제로 판결이 확정되더라도 북한으로부터 배상금을 받아내기는 쉽지 않을 것으로 보인다. 북한이 소송에 응하지 않은 데다 국내에 강제집행할 수 있는 북한 명의의 재산을 확보하는 문제도 남아 있기 때문이다.