단 한 번에 본 천지, 온몸에 전율이 차올랐다

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큰사진보기 ▲압록강변과 압록강단교 풍경. 압록강 유람선에서 건너다본 북한 신의주 일대의 모습과 단동 압록강변. 닿을 수 없는 국경의 경계선에 자리한 압록강단교와 대교가 묵직한 분단의 현실을 전해준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고구려의 숨결이 서린 졸본성(오녀산성)과 환인호. 고구려 첫 도읍지인 졸본성(오녀산성) 정상에서 내려다본 환인호(비류수) 전경. 험준한 천연 절벽과 푸른 물줄기가 어우러져 대제국의 기틀을 다진 고구려인의 기상을 느끼게 한다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲백두산 천문봉과 구름 한 점 없는 백두산 천지. 강한 바람을 뚫고 올라선 백두산 북파 천문봉 정상. 단 한 번의 방문에 맑게 개어 푸른 하늘과 천지의 장엄한 전경이 완벽하게 가슴으로 들어왔다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲온천지대의 열기와 웅장한 장백폭포. 유황 연기가 피어오르는 온천지대의 산책로와 멀리서 세차게 쏟아져 내리는 장백폭포(비룡폭포). 자연의 신비로움 속에서 온천 계란을 맛보는 소소한 즐거움도 누렸다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲손 닿을 듯 가까운 강 너머 북한 마을을 바라보며 언젠가 제약 없이 건널 날을 기대해본다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

지난 9일부터 3박 4일간, 중국 심양에서 출발해 단동, 집안, 통화, 백두산, 그리고 연길까지 이어지는 여정을 다녀왔다. 압록강에서 두만강에 이르는 길. 가슴 한구석이 묵직하게 가라앉은 것은 정작 우리 민족의 땅을 거치지 못한 채, 건너편의 북한 땅을 조망해야 하는 현실 때문이었다.단동에서 압록강 유람선에 몸을 실었을 때 손을 뻗으면 닿을 듯 가까운 곳에 북한 신의주와 위화도가 펼쳐졌다. 유람선 너머로는 한가로이 수영을 즐기는 이들이 보였고, 새들 역시 국경 따위는 아랑곳없이 자유로이 오갔다. 정작 같은 겨레인 우리는 한 발조차 내딛지 못하는 현실 속에서, 다리를 건너 자유롭게 오가는 중국의 모습을 바라보는 마음은 기이하고도 쓸쓸했다.유람선이 스쳐 지나가는 순간마다 분단의 물리적 거리가 이토록 가까우면서도 아득하다는 사실이 애통함으로 다가왔다. 압록강대교와 단교를 바라보며 닿을 수 없는 국경의 경계선을 몸으로 체감했다.이튿날 원래 예정되었던 집안의 고구려 유적지(광개토대왕비·릉, 장군총 등)가 갑작스러운 보수로 폐쇄되었다는 소식이 전해졌다. 아쉬움을 뒤로하고 발길을 돌린 곳은 고구려의 첫 도읍지, 졸본성이 있던 오녀산성이었다.800m가 넘는 깎아지른 절벽을 따라 999개의 계단을 올라서자, 환인호가 굽이쳐 흐르는 장엄한 물태극 전경이 한눈에 들어왔다. 고구려 건국 신화 속 비류수로 기록된 그 강줄기였다. 천연 절벽 위에 차오른 작은 못 '천지'를 바라보며, 이 험준한 터전에 대제국의 기틀을 다졌을 고구려인들의 기상을 상상했다.이후 통화역에서 장백산역으로 향하는 중국 고속열차(CRH)에 올랐다. 엄격한 여권 검사를 거쳐 오른 열차는, 버스로 8시간 가까이 걸리던 길을 단 몇 시간 만에 주파하며 빠르게 백두산으로 향했다. 다이너스티 호텔에 늦게 도착해 단 30분간 즐긴 온천욕이었지만, 피로를 씻어내기엔 충분했다.셋째 날 아침, 기대와 우려 속에 백두산 북파로 향했다. 셔틀버스를 갈아타고 천문봉 주차장에 내려 10여 분을 걸어 올랐다. 매서운 강풍에 몸이 휘청이고 카메라를 쥔 손이 잘려 나갈 듯 시렸지만, 눈앞에 펼쳐진 광경에 숨이 막혔다. 맑게 개어 파란 하늘을 담아낸 백두산 천지가 완벽한 모습으로 거기에 있었다. 단 한 번의 방문으로 천지를 마주했기에 여러 번 도전 끝에 본 이들만큼 극적인 눈물은 없었을지 모른다. 그러나 온몸을 울리는 전율과 감회는 깊었다.내려오는 길, 휴게소에서 따뜻한 커피에 위스키를 살짝 타서 마시며 소소한 자축을 나눴다. 동서남북 4개 코스 중 중국 영토인 북파로 오른 천지. 웅장한 장백폭포와 김이 피어오르는 온천지대에서 사 먹은 온천 계란의 맛도 잊을 수 없지만, 언젠가 북한 영토인 동파 코스를 통해 천지 물가인 달문까지 내려가 직접 손을 담그는 날이 오기를 간절히 고대해본다.하산 후 들른 용정에서는 가슴이 더욱 무거워졌다. 차창 밖으로 일송정과 해란강, 용두레 우물을 지나쳐 도착한 윤동주 생가. 민족 시인이 마지막으로 숨을 거둔 후쿠오카 형무소에서의 기록을 보며 통증이 밀려왔다. 젊은 시인이 숨을 거두어야 했던 참혹한 역사 앞에서는 고개를 숙일 수밖에 없었다. 생가 입구, 중국 당국이 세워둔 '중국조선족애국시인'이라는 표지석 역시 씁쓸한 잔상을 남겼다.이번 여정은 사람과의 인연으로도 깊게 기억된다. 연변조선족자치주를 둘러보며, 처음에 '연변조선민족자치구'였던 이름에서 '민(民)'이라는 한 글자가 빠지기까지의 역사를 떠올렸다. 하나의 독자적인 민족에서 국가라는 틀 안의 소수 민족으로 위상이 깎여 나간 그 한 글자의 무게.타향에서 뿌리를 내리고 정체성을 지키기 위해 동포들이 겪어야 했을 유랑의 아픔과 험난한 여정에 절로 고개가 숙여졌다. 특히 이곳에서 기업을 일구며 성공을 거두었음에도 소탈하고 다정한 배려를 잊지 않던 한 기업인과의 만남은 오래도록 남을 것 같다.조정래 작가의 소설 <정글만리> 속 인물을 떠올리게 했던 그분은, 과거 은사의 어려운 처지를 외면하지 않고 그가 정상적인 삶으로 돌아올 수 있도록 물심양면으로 도왔다는 이야기를 건너 전해 들은 터였다.마지막 밤, 귀한 송이버섯과 소고기를 나누며 13명의 서로 다른 이들이 깊은 인연을 맺을 수 있었던 것 역시 그분의 자상한 배려 덕분이었다. 타향에서도 사람에 대한 의리와 따뜻함을 잃지 않는 이가 왜 성공할 수밖에 없는지 고개가 끄덕여졌다.마지막 날, 도문의 두만강 강변공원을 걸었다. 손 닿을 듯 좁은 강폭 너머로 북한 함경북도 온성군의 민가와 초소가 또렷하게 보였다. 강변 광장에서는 조선족 주민들이 모여 우리 옛 가요와 북한 노래에 맞춰 춤을 추고 있었고, 도문대교 위에는 흰색과 검은색으로 선명하게 나뉜 경계선이 그어져 있었다.3박 4일의 여정을 마치고 연길공항으로 향하는 길. 타국의 산문과 강변을 거쳐 둘러본 우리 역사의 현장은 아픔이자 희망이었다. 언젠가 중국이 아닌 우리 땅을 지나 백두산에 오르고, 두만강 다리를 제약 없이 건널 수 있기를 바라며 귀국길에 올랐다.