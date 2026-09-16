화력발전소 단계적 폐지, '해상풍력발전' 추진... 태안군의회서 나온 우려

큰사진보기 ▲태안해상풍력 집적화단지 지정기후에너지환경부는 지난 3월 재생에너지정책심의회의 심의·의결을 거쳐 인천·전남·전북·보령·군산 등 5개 지자체가 신청한 7개 사업을 재생에너지 해상풍력 집적화단지로 조건부 지정했다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲3개 해상풍력 추진하는 태안군현재 태안군 해역에서는 태안풍력과 서해풍력, 가의풍력 등 3개의 해상풍력발전이 추진되고 있다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민수용성 강조하는 김주성 태안군의원김 의원은 "어업인과의 실질적인 대화가 많이 안된 것 같다. 군민들의 우려가 상당히 크다”고 현상을 진단했다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲실질적 피해어민들과의 주민수용성 확보를 강조하는 최성미 의원최 의원은 “163해구에서 조업하고 있는 어업인들이 직접 피해자로, 충분한 현장 조사라든지 어업인들 수용성을 확보해야 한다”고 조언했다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲절차 문제를 지적하는 장영숙 부의장장 부의장은 주민수용성 확보에 앞서 “사업추진을 먼저 우선적으로 해간다는 것은 군민을 아주 무시하는 처사”라고 지적했다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲원점 재검토까지 시사한 임해환 행감특위위원장임 위원장은 해상풍력 감사를 마무리 하면서 “실질적인 대상자가 천여 척이 넘는 배를 가진 분들인데 어떻게 설득시킬 것인가. 다시 (원점으로) 돌아가서 원칙을 밟아야 한다”고 촉구했다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

2025년 연말 태안화력발전소 1호기 폐쇄를 시작으로, 제11차 전력수급기본계획에 따라 2037년까지 태안화력 8호기 등을 단계적으로 폐지할 예정이다. 이에 충남 태안군은 화력발전소 폐쇄에 대응할 대안으로, 현재 가장 진행 속도가 빠른 태안해상풍력을 비롯해 서해해상풍력, 가의도 해상풍력 등 최대 1.4GW 규모의 해상풍력발전소 3곳을 추진하고 있다.태안군의 해상풍력의 경우, 지난 3월 25일 기후에너지환경부로부터 해상풍력 집적화단지로 조건부 지정 받으며 현실화 가능성이 높아지고 있다. 태안 해상풍력 신재생에너지 집적화단지는 태안 서쪽 해역 234.07㎢에서 진행되는 사업이다.▲태안석탄화력발전 단계적 폐지에 대응하기 위해 기존 사업자와 함께 입지 발굴 등 에너지 전환 모델을 구축하는 한편 ▲태안석탄화력발전소 인근에 양육 지점(전력망 접속점)을 마련하고 단계적 폐지에 따른 발전소 여유 모선(선로)을 활용해 계통을 확보하는 것이 특징이다. 계통전압은 345kV다.다만, 당시 기후에너지환경부는 태안 일부 해역에 군 작전성 협의 등 추가 검토가 필요한 상황이므로 관련 기관과 협의 및 보완 조치를 완료하는 조건을 내걸었다.태안군은 지난 2021년 9월부터 군 작전성 분석에 따른 협의를 시작했다. 협의 끝에 2022년 1월에 육군은 적합 판단, 공군과 해군도 조건부로 승인을 받았다. 조건부 승인도 풍력발전기로 인한 차폐구역 발생에 대해 LIG에서 레이더를 사주면 해소되는데, 군 부대에서 레이더 기종 선택만을 남겨두고 있는 것으로 전해졌다.태안군은 올해 12월까지 국방부와의 조건부 협의를 마무리하고 안보 공백도 발생하지 않게 하겠다는 계획이다. 더불어 주민수용성 확보를 위한 '해상풍력 단지개발 상생지원 협약' 등도 추진하고 있다.집적화단지 지정으로 1.4GW 규모의 3개 해상풍력단지가 가동될 경우 REC(재생에너지 공급인정서) 추가 가중치 등의 인센티브를 통해 향후 20년간 총 3천억 원의 전력사용기금을 지원받게 된다.태안군도 해상풍력 집적화단지 지정으로 인해 "태안군 해상풍력 집적화단지가 정부 평가를 거쳐 조건부 지정되면서 대규모 해상풍력사업 추진 동력을 확보했다"면서 "집적화단지 지정에 따른 추가 REC 가중치로 연간 약 148억 원의 수익이 예상되며, 향후 어업인 소득증대와 주민복지사업 등에 활용되길" 기대하고 있다.그러나, 해상풍력발전단지 건립 시 직접적인 피해를 접하는 어민들의 공감대를 이끌어내는 주민수용성 확보에 난항이 예상되면서 해상풍력발전 가동까지는 향후 가시밭길이 전망되고 있다.태안군의회의 우려도 나오고 있는 상황인데, 일단 태안군은 "해상풍력 민·관협의회 운영과 어업피해 영향조사 설명회 등을 통해 주민·어업인의 수용성 확보를 지속 추진하겠다"는 방침이다. 하지만, 제10대 태안군의원들의 우려와 의구심은 계속 이어지고 있다.지난 14일 제323회 태안군의회 제1차 정례회기 미래에너지과 소관 행정사무감사에서도 이 사안이 다시 거론됐다.김주성 군의원은 "2020년부터 국방부와 산자부, 해수부, 문화재청 등 여러 기관과 협의와 허가를 다 마치고 이제 공유수면 점사용허가만 남아 있는 상태인데, 점사용허가가 되면 사실상 공사 착공이 이어진다"면서 "그런데 지금 어업인과의 실질적인 대화가 많이 안 된 것 같다. 군민들의 우려가 상당히 크다"고 현상을 진단했다.김 의원은 이어 "사실상 지금 불허 또는 점사용허가에 대한 부분 밖에 남아 있지 않은데 남은 기간이 3~4개월 정도로 보여진다. 이 기간 동안 어업인들이 걱정하는 조업 구역 축소 등의 여러 가지 문제가 많다. 상당히 우려가 크다"면서 "만약 이 상태로 허가가 나올 경우 추후에 어업인들과의 협상력에 균형이 무너진다. 실질 피해자인 어민들과 수산인들과의 협상에 힘이 들게 된다"고 우려했다."어업인들은 걱정이 크고 태안군은 이 사업의 허가를 내줘야 될지, 말아야 될지 정말 어려운 과제"라고도 한 김 의원은 "탄소중립과 신재생에너지 정책에 반하는 의견은 아니지만 우리 태안 앞바다 어민들을 반드시 지켜줘야 한다"고도 했다. 덧붙여 "핵심은 공유수면 점사용허가가 연말까지인데 실질적인 사회적 합의가 이루어지지 않은 상태에서 허가를 내준다면 상당한 혼란이 일게 될 것이다. 이 상태로는 불허까지도 가능해야 된다고 본다"며 소통을 강조했다.이에 김기만 태안군 미래에너지과장은 "행정에서는 그동안 직접화단지를 지속적으로 추진해왔고, 태안군 입장에서는 허가가 나왔을 경우 최대한 주민들이나 어민들한테 수익을 줄 수 있는 부분이 어떤 부분인가 판단해서 2020년부터 신재생에너지 보급을 확대하기 위해 공공주도 추진을 했다. 어업인들을 중심으로 혜택을 줄 수 있는 부분에 최대한 집중적으로 추진해왔다"고 설명했다.이어 "개인 풍력업체들이 수용성 확보 차원에서 노력을 했어야 했다. 지난 3월 25일 집적화단지 지정이 됐고, 남아 있는 건 본 단지와 송전선로 부분인데 어민들 수용성 차원에서 태안풍력에서 좀 더 적극적으로 추진해야 한다는 판단"이라고 답했다.해상풍력 특별법 시행으로 인한 민관협의회 등 내용 개정을 골자로 하는 '해상풍력 발전단지의 체계적 개발 및 지원 등에 관한 조례' 개정 추진과 관련해서 김 과장은 "주민들과 어업인들을 대상으로 의견을 수렴하고 있다"면서 "공유수면점사용 요구와 관련해서는 실질적으로 어업 피해 부분이기 때문에 수용성 확보 여부에 대해 검토를 명확히 해 적의 적절하게 판단하도록 하겠다"는 의지도 전했다.김 의원에 이어 최성미 의원도 나서 우려를 전했다. 최 의원은 '집적화단지는 최소한 두 개의 단지가 진행되어야 하는데, 한 개 단지로 진행되고 있는 점'을 지적했다.그러면서 최 의원은 해상풍력발전 집적화단지가 추진되는 162~163해구에 대해 "이 일대가 국방과 관련해 평택 해군기지 쪽에서도 레이더가 작동하고 있는 굉장히 중요한 구역으로, 국방부와는 올 12월까지 어떻게 진행이 됐는지 결과를 말씀해 달라"고 주문했다.이에 김기만 과장은 먼저 서해·가의풍력과 관련해 "풍향 계측을 하고 일부 문화재 관련 등에 대해 용역을 했는데, 지금은 서부발전과 협의 중에 있고, 타당성 용역을 진행 중에 있다"면서 국방부 협의에 대해서는 "군부대와 협의 중인 세부 내용을 검토해서 행정협의서를 연말 안에 체결하는 것으로 진행하고 있고, 지금도 검토를 하고 있다"고 말했다.다시 최 의원이 나서 우려를 전했다. 최 의원은 "수산업에 종사하고 계시는 어업인들의 생계가 달린 해역이 163해역인데, 수협에서 확보한 자료에 의하면 2023년도에 163해구 조업 척수가 1만6101척이고 조업일수는 1만5547일, 어획량은 5673톤에 이르는 황금어장"이라면서 "이 해역에서 조업하고 있는 어업인들이 직접 피해자로, 충분한 현장 조사라든지 어업인들 수용성을 확보해야 한다"고 조언했다.최 의원은 덧붙여 "주민수용성 조사를 할 때 정확히 대상에 대한 인지를 분명히 해야한다"면서 "해상풍력과 아무런 관련이 없는 마을에 가서 주민 대표라며 이장을 통해 주민수용성을 확보한다는 건 아무리 주민의 대표라고는 하지만 아니라고 본다. 일단은 163해구에서 조업하는 어민들이 가장 중요하다"고 거듭 강조했다.이에 김기만 미래에너지과장은 "해상풍력의 경우 어업인들한테 당연히 피해가 있고, 주민수용성이 상당히 중요한 부분이라고 인식을 하고 있지만 전체적인 어획량과 조업 척수는 163해구 중에 2.4% 정도로, 163해구에 대한 조업척수와 어획량을 전체와 비교하는 건 무리가 있어 보인다"면서 "50개 단체가 찬성, 그중 43개 단체가 마을회였고, 어촌계가 7곳이 왔었다. 반대 의견도 마을, 어촌계, 수협에서도 있었다. 전체적으로 공람을 해서 의견을 받았다. 현재 의견 수렴에 중에 있다"고 답했다.김 과장은 덧붙여 163해구와 관련해 "이 지역에서 조업을 하는 게 근해통발과 근해안강만으로, 이분들이 민간협의체 의원들로 활동하고 있고, 수용성 확보를 위해 앞으로 풍력사에도 공청회도 필요하다고 피력을 했다"고 말했다. 이에 최 의원은 "해상풍력이 만약에 조금이라도 피해를 미칠 것이 예상이 된다면 적극적으로 어업인들의 목소리에 많이 경청해 주기 바란다"고 거듭 당부했다.장영숙 부의장은 절차 문제를 지적하고 나섰다. 장 부의장은 "처음에 위치 선정을 한 다음에 바다환경에 대해 조사를 하고 나서 의견 수렴하고 주민수용성 조사를 해야 되는데, 2021년 민관협의체 회의 할 때부터 주민수용성 얘기가 계속 나온다. 올해 3월 3일 회의에서도 또 반복이 된다. 그러면 처음 추진할 때부터 무엇을 했느냐는 것"이라면서 "사업추진을 먼저 우선적으로 해간다는 것은 군민을 아주 무시하는 처사"라고 지적했다.장 부의장은 이어 "어민들 목소리를 들어 달라 계속 얘기를 했는데 군에서, 발전사가 외면을 했기 때문에 여기까지 오게 된 것"이라면서 "군민이 잘 살 수 있다면 풍력을 환영하는 사람인데, 생계가 달려 있는 어민들을 무시하는 그런 단계를 거쳐왔다는 것에 분노를 금치 못한다. 지금이라도 어민들 한 분 한 분 만나서 절차상의 문제를 시인하시고 그분들의 동의를 얻어야 한다"고 주문했다.이에 김기만 과장은 "구조적인 문제는 바다에 대해서 국가 차원에서 관리가 됐어야 하는데 그동안 국가 차원에서 통제가 이루어지지 않았다. 그런 문제가 발견되면서 계속 개진이 되면서 작년에 풍력발전 지원법이 비로소 제정돼 계측기 등을 임의적으로 설치하지 못하게 돼 있다. 그러다 보니 법령 테두리 외에 있었던 것들이 지금 언밸런스하게 진행되는 부분들이 있다"고 구조적인 문제를 거론했다.김 과장은 이어 "민간협의체 구성 과정에서 실질적인 어업인이 아니다라고 하는 문제도 있었는데 2기 민간협의체는 수협의 의견을 들어서 추천을 받고 검증을 받아 실질적인 어업인이 포함될 수 있도록 진행하고 있다"고 설명했다.임해환 행감특위위원장은 "원칙에 따른 원점 재검토"도 시사했다. 임 위원장은 "지금까지의 과정을 살펴보니 100m 달리기로 따지면 지금 50m 달려갔는데 뒤를 돌아보니까 출발점에 뭔가를 놓고 왔다"고 비유한 뒤 "실질적인 대상자가 천여 척이 넘는 배를 가진 분들인데 어떻게 설득시킬 것인가. 다시 (원점으로) 돌아가서 원칙을 밟아야 한다"며 태안군수에게 보고를 촉구했다.임 위원장은 덧붙여 "이 정책이 옳다면 주민들하고 대화해서 머리 터지는 한 있더라도 진행하고, 주민들을 설득하지 못하면 원칙으로 돌아가 주기 바란다"고 주문했고, 이에 김 과장은 "주민들이 어떤 말씀을 하는지 잘 듣도록 하겠으며, 관련 사항은 군수한테 보고 드리겠다"고 답했다.