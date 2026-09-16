"정의로운 전환 최적지" 태안군, 발전공기업 통합 본사 유치 총력

▲김기만 미래에너지과장 정례 브리핑 태안군은 16일 군청 브리핑룸에서 정례브리핑을 열고 발전공기업 통합본사 태안 유치의 당위성과 대응 계획을 공식 발표했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲김기만 미래에너지과장이 “통합본사 유치는 수십 년간 환경적 희생을 감내해 온 군민에 대한 보상이자 대한민국 에너지 전환의 효율성을 위한 국익의 문제다. 정부의 최종 결정 순간까지 민·관이 똘똘 뭉쳐 끝까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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태안군이 석탄화력발전소 폐지에 따른 지역 위기를 극복하고 국가 에너지 전환을 선도하기 위해 '발전공기업 통합본사' 유치에 전면 나섰다.군은 16일 군청 브리핑룸에서 정례브리핑을 열고 발전공기업 통합본사 태안 유치의 당위성과 대응 계획을 공식 발표했다. 지난 8월 석탄화력발전소 노동자 및 폐지지역 지원 특별법이 국회를 통과함에 따라, 에너지 전환의 총괄 컨트롤타워를 태안에 입지시키겠다는 구상이다.현재 태안화력은 지난해 12월 1호기 폐지를 시작으로 2040년까지 총 10기(6.1GW)의 순차 폐지가 확정된 상태다. 이는 전국 최다 폐지 규모지만, 대체 발전소가 전량 타 지역에 건설되면서 지역 대체 설비는 단 한 기도 배정받지 못했다.발전산업 의존도가 23%에 달하는 태안군은 인력 3166명 유출, 정주 인구 9400여 명 감소, 지방세입 및 기금 260억 원 소멸 등 심각한 지역 공동화 위기에 직면해 있다.이에 태안군은 통합본사 유치를 위한 3대 당위성으로 ▲'정의로운 전환' 국가 1호 실현의 상징성 ▲ 부지(460만㎡) 및 계통 여유용량(6.1GW) 확보를 통한 출범 비용 최소화 ▲ 전 전체 인구의 94.5%에 달하는 5만5000여 명의 서명으로 입증된 압도적 주민 수용성을 제시했다.군은 이미 범군민추진위원회 출범과 군의회 결의안 채택을 마쳤으며, 부군수를 단장으로 한 5개 분야 TF를 가동해 청사 제공 및 정주여건 개선 패키지를 마련 중이다. 향후 대통령실, 국무조정실, 기후에너지환경부 등 관계 부처와 국회를 대상으로 전방위 건의를 이어가고, 정의로운 전환 특구 지정을 추진할 계획이다.김기만 미래에너지과장은 "통합본사 유치는 수십 년간 환경적 희생을 감내해 온 군민에 대한 보상이자 대한민국 에너지 전환의 효율성을 위한 국익의 문제"라며 "정부의 최종 결정 순간까지 민·관이 똘똘 뭉쳐 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.