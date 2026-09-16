개혁신당 비대위 체제, 시작 전부터 내부 반발

큰사진보기 ▲14일 천하람 당대표 권한대행은 기자간담회에서 이기인 신임 비대위원장이 당내 상황과 당무에 누구보다 밝은 적임자라고 설명하며 임기를 내년 7월까지로 정해 출범을 공식화했다. 그러나 이러한 인선 결과가 발표되자마자 당 안팎에서는 즉각적인 파열음이 터져 나왔다. 사진은 14일 기자간담회 당시 천 권한대행의 모습. ⓒ 개혁신당 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲곽 전 비서실장은 과거 거대양당 모두 김종인 전 국민의힘 비대위원장에게 비대위원장과 선거대책위원장을 부탁할 때 대표가 직접 세 번은 방문해 직을 수락해줄 것을 요청한 반면 천하람 권한대행의 경우 조응천 전 의원에게 비대위원장직을 맡아줄 것을 전화로 요청했다면서 "대단한 결례"라고 지적했다. ⓒ 곽대중 전 비서실장 페이스북 갈무리 관련사진보기

개혁신당이 이준석 전 대표의 사퇴 이후 이기인 사무총장을 신임 비상대책위원장으로 임명하며 당 수습과 쇄신을 도모하고자 했으나, 출범 초기부터 당내 거센 내홍에 휘말리고 있다. 천하람 당대표 권한대행 겸 원내대표 주도로 단행된 이번 비대위 인선 과정과 자격을 두고 당내 주요 인사들 사이에서 강도 높은 비판과 반발이 이어지는 양상이다.개혁신당은 이준석 전 대표가 지난달 26일, 지방선거 이후 당 진로를 둘러싼 갈등 속에서 전격 사퇴한 이후, 당을 정상화하고 체질 개선을 이끌 사령탑으로 이기인 사무총장을 비대위원장으로 선임했다.14일 천하람 당대표 권한대행은 기자간담회에서 이기인 신임 비대위원장이 당내 상황과 당무에 누구보다 밝은 적임자라고 설명하며 임기를 내년 7월까지로 정해 출범을 공식화했다. 그러나 이러한 인선 결과가 발표되자마자 당 안팎에서는 즉각적인 파열음이 터져 나왔다.이준석 전 대표의 측근으로 알려진 김철근 전 개혁신당 사무총장은 <동아일보>와 <연합뉴스> 등과의 인터뷰를 통해 이번 인선을 강하게 비판했다. 김 전 사무총장은 이기인 비대위원장 체제 출범에 대해 "책임을 져야 하는 사람이 상을 받는 것과 같다"라며 6·3 지방선거 참패의 책임을 지고 물러나 있어야 할 핵심 인사들이 오히려 요직을 차지했다고 지적했다.이어 "이 전 대표가 사퇴한 건 당에 경고음을 주고 경각심을 가지고 쇄신을 하라는 취지였는데 그런 시늉이라도 해야 하는 것 아니냐"라며 "이게 무슨 쇄신이냐. 새롭게 당을 정비하는 게 아니라 기득권 유지를 하기 위한 것으로 보이며 창당 정신이 사라졌다"라고 성토했다.아울러 이번 인선 과정에서 당의 창업자인 이 전 대표와 사전 상의나 교감이 전혀 없었다는 점을 꼬집으며 "이건 천하람의 쿠데타이고 반란"이라 강하게 힐난하면서 "결과적으로 천하람·이기인이 짬짜미·알박기해서 이준석을 대표직에서 쫓아낸 것이나 마찬가지"라고 직격했다.이러한 내부 갈등과 비판적 기류는 이준석 전 대표와 함께 사임했던 곽대중 전 당대표 비서실장의 페이스북 발언을 통해서도 적나라하게 드러났다. 그는 "나는 비대위원장 이기인이 맘에 들지 않는다는 말을 한 적이 없다. 그렇게 결정된 것이니 잘했으면 좋겠다"라면서도 "다만 좋은 것이 좋은 것은 아니다. 짚고 넘어갈 건 짚고 넘어가야 한다. 말이 아니라 행동, 과정을 봐야 한다"며 이번 비대위 출범 과정의 부실함을 꼬집었다.곽 전 비서실장은 과거 거대양당 모두 김종인 전 국민의힘 비대위원장에게 비대위원장과 선거대책위원장을 부탁할 때 대표가 직접 세 번은 방문해 직을 수락해줄 것을 요청한 반면 천하람 권한대행의 경우 조응천 전 의원에게 비대위원장직을 맡아줄 것을 전화로 요청했다면서 "대단한 결례"라고 지적했다.이어 "다음에 만나서 식사 한번 하고, 안 되니 비대위원장으로 당일 새벽에 이기인으로 결정됐다. 조응천 의원님과 두 분이서 무슨 말씀을 나눴는지 모르겠지만, 이게 최선의 노력을 다했다 볼 수 있을까"라며 "누구는 '이왕 됐으니 선임된 비대위원장을 밀어주자'고 한다. 나는 반대로 말한다. 이왕 됐어도 따질 건 따져야 한다"라고 짚었다.또한 이 비대위원장을 향해선 "본인은 '당을 위한 결단'이라 하겠지만, 혹자는 어디서 주워들었는지 '독이 든 성배' 운운하지만, 그게 정치 동아리"라며 "밖에 대놓고 '우린 정당이에요'할 자신감을 스스로 거세하는 것"이라고 비판했다.곽 전 비서실장은 15일 페이스북 게시글에서도 개혁신당을 향한 '정치 동아리'라는 비판에 "나도 절감했던 부분"이라며 당내 구성원들을 향해 "펨코, 그것도 좀 보지마라", "그놈의 펨코에서 '멋진 놈' 돼봤자 뭐가 좋다고 그것만 들여다보면서 거기서 호감 받을 발언과 행동만 하는 것인지. 이것도 좀 부끄럽지 않나? 펨코를 하지 말고 정치를 하란 말이다"라고 일갈한 바 있다.펨코란 온라인 커뮤니티인 '에프엠(FM)코리아'의 약칭으로, 해당 커뮤니티의 '정치·시사 게시판' 이용자의 대다수는 개혁신당 지지자로 구성되어 있다. 이로 인해 이 전 대표 등 개혁신당 인사들이 해당 게시판 이용자들의 여론을 각별히 참고한다는 지적이 계속돼왔다.이처럼 이기인 신임 비대위 체제가 출범 직후부터 이준석 전 대표의 측근인 당내 인사들로부터 거센 비판에 직면한 가운데 다가오는 17일 이기인 비대위원장이 직접 기자회견을 열어 당 쇄신안을 공개하고 수습 방안을 발표할 예정이다.