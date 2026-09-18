임미애 "제2의 김부겸, 갑자기 '짠' 나타나지 않는다"

'돈도, 사람도, 장소도 없다.'
'경북이 키운 사람'이라고 자신을 소개하는 임미애 더불어민주당 의원(비례대표)이 15일 <오마이뉴스>와 만나 전한 지역 상황이다. 지역에 밀착해 주민들과 소통하려면 재정과 인력, 공간이 필수적인데, 지난 7월까지만 해도 돈을 모으는 것도, 인력을 고용하는 것도, 사무실을 마련하는 것도 모두 불법이었다. 그나마 정당법이 개정, 시행되면서 7월 말부터 사무소 설치만 가능해졌다.
임미애 의원은 1987년 이화여대 총학생회장을 거쳐, 경북에 귀농해 농사를 짓고 살다가 2006년 경북 의성군의원에 당선되며 본격적인 정치 활동을 시작했다. 20년 넘게 '민주당 험지' TK(대구·경북)를 지켜온 풀뿌리 정치인이다(관련 기사: "꼭 바꿔 달라" 험지 풀뿌리 20년, 임미애가 받아 든 미션
). 8.17 전당대회 최고위원으로 출마해 설득력 있는 연설로 화제가 됐으나, '안정적 지도부' 구성을 명분으로 김용 최고위원 후보 지지를 선언하며 막판 자진사퇴했다.
최근 '원외 지역위원회 지원 및 정치제도개혁추진단TF(원외단)' 공동단장에 임명된 임 의원은 인터뷰 중 긴 시간을 할애해 "지역을 살려야 사람도 자란다"고 강조했다. 추경호 국민의힘 후보에 졌지만 대구시장 선거에서 45.05%(58만 6천여표) 득표해 '부겸풍(김부겸 바람)'을 일으킨 김부겸 후보처럼, '제2의 김부겸'을 키우려면 소외된 지역부터 살려야 한다는 것이다.
최근 하락세인 이재명 대통령의 지지율에 대해 그는 "국정 성과가 많은데 흙탕물에 가려져 있다"며 시간이 지나면 평가받을 것이라 봤다. 지지층 내부의 서운함과 실망, 당내외 어수선한 상황 등 여러 원인이 겹쳤지만 오는 18일 이 대통령의 대국민 기자회견을 통해 흙탕물이 가라앉길 기대한다고 했다.
다음은 임 의원과 나눈 일문일답.
"독보적 전문성 있다면 비례 두 번도 가능... 위성정당 문제, TF에서 다룰 것"
- 원외지원 및 정치제도개혁 TF를 맡았다. 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 지명 및 사퇴 과정에서 불거진 비례대표 겸직 논란, 또 준연동형 비례대표제와 위성정당이 원인으로 꼽힌 것에 대해 어떻게 봤나?
"저는 어떤 제도를 선택할 것인가 하는 것에 미리 정해진 답은 없다고, 그 시기 해결해야 할 과제가 무엇이냐에 따라서 제도가 결정되는 것이라 본다. 위성정당만 없었다면 지지율과 의석수를 묶는 '연동형 도입'은 굉장히 바람직한, 소수 정당 참여를 보장하는 좋은 제도다. 그런데 현실적으로 양당 합의가 어렵다.(2020년 연동형 비례제 논의 때 현 국민의힘 전신 자유한국당은 비협조적 태도로 임했고, 민주당과 정의당 주도로 선거법 개정안이 통과되자 총선 직전 비례위성정당을 만들었다.-기자 말)
다양한 이해관계를 지닌 한국 사회에서 단 두 개 양당만이 국민들을 대변할 수 있는지도 의문이다. 결국 이 부분은 민주당이 단독으로 결정할 문제가 아니고, 이재명 정부를 세우려 광장에서 애썼던 이들과의 광범위한 토론이 필요하다고 본다."
- 정의당은 용 의원이 위성정당에 참여해 비례대표를 두 번 지낸 것에 대해 강하게 비판했는데.
"원칙을 지킨 정의당은 그렇게 비판할 수 있고, 문제 제기를 할 수 있다고 본다. 하지만 비례를 두 번 한 것 자체가 비난 받을 일은 아니다. 용 의원과는 별개로, 만약 독보적 전문성이 있고 국회에 필요하다면 비례를 두 번 할 수도 있다고 생각한다. 그게 국민들을 위해 좋기 때문이다.
제가 맡은 정치제도개혁 TF에서도 논의해 보려고 한다. 관련해 차후 토론회 포함 공론화 과정을 거치는 등 위성정당 문제도 당연히 논의될 것이다."
- 진보정당들은 위성정당 금지법 제정 등 원천 차단이 필요하다고 요구한다.
"그걸 지금 제가 '해야 된다, 아니다'를 말하기 어려울 것 같다.
준연동형 제도 자체를 어떻게 개선할지 논의하는 게 먼저다. 또 지방선거 관련 선거법 정비가 필요하다고 본다. 핵심은 '지방의회 독식 방지'다. 지역구 공천에서도 한 정당이 한 선거구에 3분의 2 이상 공천 않는다는 등 장치가 필요하다. 한 정당이 후보를 너무 많이 내면 경쟁과 다양성이 사라지고, 지방의회가 독식 구조로 가게 된다."
"'왜 선거 때만 오냐' 묻는 영남 주민들, 다 불법이어서 그랬다"
- 김민석 대표가 언제, 어떻게 원외지원 및 정치제도개혁 TF 단장직을 제안했나.
"전당대회 기간 중 공개 연설 때 여러 번 제가 이야기를 했다. 특히 대구·경북에선 원외 지역의 어려움을 말했고, 광주·전남에서는 선거제도 개혁을 얘기 했다. 전대 뒤 연락이 와서 '그 TF를 만들건데 맡아주면 좋겠다' 하더라.
대표가 '원외 지역을 어떻게 지원해야 할지, 또 2028년도 총선을 앞두고 정치 개혁을 해내야 할 부분을 빠르게 정리해 달라'라고 역할을 딱 정해서 해달라고 했다. 상황을 잘 알고, 가장 절박한 게 저인 듯해서 맡겠다고 했다."
- 정당법 개정으로 원외 지역위 사무실 설치가 가능해졌지만, 실제 활동을 하려면 재정도 필요하다. 구체적으로 현장에서 어떤 한계가 있는가.
"한계가 굉장히 많다. 돈도, 사람도, 공간도 없다. 현재 법령으론 정당은 중앙당과 시도당만이 정당이고 지구당은 법적 조직이 아니다. 일전 2002년 대선 당시 불법 자금 원흉으로 지목돼 폐지됐는데, 20년이 지나면서 정치자금 회계와 과정은 꽤 투명해졌다. 지금은 오히려 그 법이 정상적인 정당 활동을 방해하는 족쇄로 작용하고 있다.
법 개정으로 사무실은 둘 수 있는데, 사람과 돈을 못 쓴다. 정당이 아니니까 회계 처리도 시도당에서 해야 하고, 후원회도 따로 둘 수가 없다. 사무실 유급 당직자도 둘 수가 없어 자원봉사로만 하고 있다. 합법과 불법의 사이에서 할 수 있는 것들을 찾아야 되는 상황이다."
- 기존에는 법적 근거가 없어서 불법이었나.
"맞다. 원내, 소위 국회의원이 있는 곳은 사무실을 둘 수 있지만 원외 지역은 그럴 수 없다. 지역 민원을 접수할 공간도 없단 얘기다. 당원 모임을 카페 같은 데서 한다. 지역 주민들이 '민주당 너희는 왜 선거 때만 나타나냐' 이렇게 얘기하는데, 일부러 그러는 게 아니고 그렇게 할 수밖에 없었던 거다.
지금은 현수막조차 시도당을 거쳐야 해서 시의적절하게 걸 수가 없다. 당원들이 돈을 걷어서 자기 이름으로 건다. 일례로 지역 현안을 반대한다고 하면, 지역위가 아니라 '문흥리 임미애' 이렇게 해서 현수막을 거는 상황이다. 굉장히 복잡하고 번거롭게 일처리가 된다."
- 최근 지역위 사무소에 2명 이내 유급 사무직원을 두게 하는 정당법 일부개정안을 대표발의했다. 같은 문제의식인가.
"그렇다. 현행법상 정당은 전국 합산 200명(중앙 100명·시도당 100명)의 유급 당직자만 둘 수 있는데, 지역위는 250여 개에 원외 지역만 90여 개라 원외엔 유급 사무원을 배치할 수 없는 구조다. 당원이 약 160만 명인 큰 정당에서, 원외 조직 운영을 당원 선의와 봉사에만 기대는 게 맞나.
통과되면 쉽게 말해 '상근 직원'이 생기는 거다. 사무실을 정해진 시간에 열고 닫으며, 민원 접수 등을 안정적으로 할 수 있게 된다. 지금은 사무실이 있어도 자원봉사로 돌아가며 운영해야 하는데, 유급 인력이 배치되면 원외 지역위의 자생적 운영과 지속성이 확보될 것이다."
- 6·3 지방선거 때 광주 4개 선거구에서 중대선거구제가 최초 도입됐다. 지역 언론에선 의회 권력 지형에 큰 변화가 없었다는 지적도 있는데.
"첫 시도인데 결과는 '나쁘지 않다, 좋다'다. 4곳 중 2개 선거구에 진보당 등 소수 정당이 진출했다. 다만 최소 두 번 이상 선거를 봐야 성과를 알 수 있기에, 평가는 아직 이르다.
그래도 전당대회 뒤 광주·전남 당원들을 만났더니 '지역 정치에 다시 경쟁이 살아났다'면서 제게 진심으로 고맙다고 하시더라. 전엔 공천만 받으면 당선되기에 경쟁이 약했는데, 중대선거구제 뒤로 달라졌다는 반응이었다. 당보다 현장 요구가, 당원들의 정치 개혁 갈망이 크다. 현장에서는 '소수 정당 진입' '경쟁 활성화'를 체감하고 있었다."
- 지방선거 때 TK '김부겸 바람'으로 가능성을 확인했다. 차후 과제는 58만6000명 표심을 기억하며 '제2의 김부겸' 주자들을 찾는 일이다. 해야 할 일은?
"정당의 첫째 임무와 역할은 '사람을 준비하는 것'이다. 결국 사람이 있어야 한다. 아무리 국정 지지율이 높아도 선거 때 그걸 담아 유권자들을 투표장으로 끌고 나올 후보가 없으면 '말짱 꽝'이다. 그런데 이건 갑자기 '짠' 만들어지지 않는다. 김부겸 후보도 그랬듯 지역에서 길러져야 한다. 지역위가 자생할 환경을 만드는 일은 그래서도 아주 중요하다."
- 최근 대통령 지지율이 하락세인 것은 어떻게 보나.
"지지율이 떨어질 때 원인은 복합적일 것이다. 나오는 모든 지적을 받아 안고, 털 건 털고 다시 새 길을 나서는 게 민주당이 할 일이다.
다만 이재명 정부가 얻어낸 국정 성과도 굉장히 큰데, 이 엄청난 국정 성과가 지금은 흙탕물에 가려져 있다. 지지층의 서운함 등 내·외부 원인이 겹친 상황인데, 시간이 지나 이게 가라앉으면 성과는 성과대로 평가받게 될 거다. 대통령이 기자회견 등으로 소통하고 나면 나아지지 않을까."
- 새 지도부 출범 한 달이 다가왔다. 간략한 평가와 조언하고 싶은 내용은?
"당대표가 의욕적으로 많은 일을 주도하는 모습이 보기 좋다. 그런데 제가 걱정되는 건, 선거 때 있었던 갈등과 상처, 서로에게 쏟아냈던 공격적 언사들이다. 일례로 의원 워크숍 때 당대표의 실명 언급이나 수첩 메모 노출 뒤 그 당사자가 공개적으로 '저 불쾌하다'고 하는 일, 그런 게 계속되니 '상처가 우리 안에 아직 많구나'를 보게 된다. 이걸 자꾸 확인하는 게 좋지 않다.
서로 주의해야 한다. 더구나 새 최고위 선출직 중 3명이 소위 '팀정청래'였지 않나. 국정 지지도가 하락 상황에서 지도부가 함께 머리를 맞대고 지혜를 짜내는 모습, 서로 하지 말아야 할 것들을 정리하는 게 필요하다. 당대표가 상처받은 당원들을 다독이는 데에도 노력했으면 한다."