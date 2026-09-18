임미애 "제2의 김부겸, 갑자기 '짠' 나타나지 않는다"

▲임미애 더불어민주당 의원이 15일 오전 서울 여의도 국회 의원회관 자신의 집무실에서 <오마이뉴스>와 만나 이재명 대통령의 국정 지지율 하락에 대해 "지도부가 함께 머리를 맞대고 지혜를 짜내는 모습, 서로 하지 말아야 할 것들을 정리하는 게 필요하다"라며 "당대표가 상처받은 당원들을 다독이는 데에도 노력했으면 한다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기