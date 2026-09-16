한동훈 의원을 무력화시키는 가장 좋은 방법

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큰사진보기 ▲1992년 12월 16일 자 <한겨레신문> 기사 "지역감정 부추겨 김영삼 당선돕자" ⓒ 네이버 뉴스 라이브러리 관련사진보기

큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 15일 국회 의원회관 로비에서 김승원 법무부 장관 후보자의 해명과 김민석 더불어민주당 대표의 SNS 메시지에 대해 반박하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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왕년에 변증법 공부하던 시절, 그 개념을 활용한 객쩍은 이야기들을 많이 했었다. 허구한 날 티격태격 싸우다가 정든 커플을 두고는 '양적 변화가 질적 변화를 일으킨' 케이스라고 쑥덕였고, 사귀던 사람과 이상하게 틀어져 고민하는 친구에게는 '역사도 연애도 나선형으로 발전한다'고 어깨를 두드려 주기도 했다.그런데 가장 논란을 일으킨 개념은 '본질'과 '현상'이었던 것으로 기억한다. 한 사안, 그리고 거기서 빚어지는 일들을 놓고 무엇이 본질이고 무엇이 현상인가에 대한 의견이 갈라지는 경우가 많았기 때문이다.이를테면 민감한 내용의 대자보가 내걸렸는데 이에 불만을 품은 세력이 대자보를 찢어 버리는 사건이 일어났다고 치자. 사안은 같은데 '본질'과 '현상'은 달라진다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있느냐고 분노하는 사람들에게는 '정치적 견해가 다르다고 이견을 짓밟는 기본적인 민주주의 침해 사태'가 본질이 된다.반면 그 대자보를 심히 못마땅해하던 사람들은 '대자보를 찢은 것은 잘못했지만'이라는 말머리를 달면서도 '표피적인 현상에 매몰돼 단결을 해치는 행위가 만연한 것'이 사태의 본질이라고 주장한다. 무슨 논쟁이 벌어지면 항상 나오는 언명 중 하나가 이것이었다. "그게 문제의 본질이 아닙니다."꼭 변증법을 배운 사람들이 아니어도 사회생활을 해 본 사람들이라면 이런 식의 논쟁이 회사에서, 모임에서, 교회에서, 친구들 술자리에서 얼마나 많이 벌어지는지 이해할 것이다."야, 그게 핵심이 아니야.""이게 핵심이지. 네가 말하는 건 그냥 곁가지고.""에휴, 문제의 본질을 좀 봐라.""너야말로 본질을 외면하고 있잖아."이런 뫼비우스의 논쟁 말이다. 문제의 해결책이 무엇인가가 아니라 문제의 본질이 무엇인가를 따지는 뫼비우스의 띠 위에 올라서면 모든 것이 여러모로 어려워진다. 처음에는 불 보듯 뻔해 보이던 문제가 오리무중에 빠지고, 간단했던 문제는 오래된 아파트 배선처럼 엉켜 버린다.1992년 대통령 선거 당시 부산의 초원복국집에서 저 유명한 김기춘 당시 법무부 장관을 비롯해 부산시장, 부산경찰청장, 안기부 부산지부장, 부산교육감 등 지역 기관장들이 집결한 일이 있었다. 그 자리에서는 "김영삼 안 되면 다 영도다리에 빠져 죽자", "지역감정 좀 일으켜야 된다"는 식의 터무니없는 말들이 쏟아졌다.은밀히 진행되던 이들의 회합이 세상에 알려진 것은 당시 통일국민당 정주영 후보 측 사람들이 이 회합을 도청해 그 내용을 폭로했기 때문이다. 그 소식을 들은 순간, 경상도 말을 쓰는 사람으로서 느꼈던 모욕감은 지금도 지워지지 않는다. "진짜 쪽팔린다. 이렇게까지 하나."어떻게 배울 만큼 배우고 출세할 만큼 출세한 사람들이 복집에 모여 앉아서 지껄인다는 소리가 저렇게 저열할 수 있단 말인가. 이번에 김영삼이 당선되면 경상도 말 쓰는 사람들은 얼마나 겸연쩍을까 싶었다.아무리 전라도 차별이 대놓고 행해지던 시절이었다 해도, 명색이 '사회 지도층'이라는 기관장들이 모여 저런 말을 아무렇지도 않게 입에 담을 수 있다는 말인가. 적어도 그 자리에 "영도다리에 빠져 죽을" 사람만 모아 놨을 테니 서로의 성향 정도는 훤히 알고 있었을 것 아닌가. 참담했다. 역겨웠다. 이런 야만이 대놓고 존재하는구나. 그게 나에게는 사건의 '본질'이었다. 그런데 갑자기 본질이 바뀌었다. "도청한 놈들이 문제다."부산 사람들 가운데 적지 않은 이들이 엉뚱한 데서 분노했다."비겁하게 그런 걸 도청하면 되겠나.""없으면 나라님도 욕한다카는데 뭔 말을 못하노.""그걸 몰래 도청해 가지고…. 에이, 더러운 쉐이들."내용에 대한 반성이나 각성 따위는 부산 앞바다 깊숙이 수장시켜 버린 채 '불법 도청'이라는 새로운 '본질'이 '기관장들의 지역감정 선동'이라는 영도다리의 야만을 덮어 버렸다. 당연히 도청은 불법이다. 그건 그것대로 따지고 처벌하면 된다. 그러나 도청이 불법이었다는 사실과 그 도청으로 드러난 내용이 무엇이었는가는 별개의 문제다.정보가 어떤 경로로 나왔느냐와 그 정보가 사실이냐 아니냐 역시 그 뿌리부터 줄기까지 다른 질문이다. 그 간단한 구별이 1992년 초원복국집 사건에서는 제대로 작동하지 않았다. '이게 말이 됩니까?'라는 질문은 '도청한 거 가지고 왜 난리냐'는 질문에 묻혀 버렸다. 이후에도 김기춘은 잘나갔고, 그 자리에서 "제가 더 떠듭니다"라고 흥분했던 부산경찰청장은 YS 집권기에 경찰청장까지 지냈다.언제부터인가 나는 이 초원복국집의 풍경이 우리 정치에서 꽤 익숙한 일상이 돼 버린 듯한 느낌을 받는다. 무슨 의혹이 제기됐을 때 '그거 검찰 소스다'라는 한마디가 나오면 삽시간에 논쟁의 초점이 '정치 검찰의 음모'로 옮겨가는 일이 한두 번이 아니다.안기부와 기무사(보안사)가 퇴조한 뒤 막강한 수사권과 정보력을 손에 쥔 검찰이 한국 정치에서 지나치게 큰 권력을 행사해 왔다는 비판에는 나 역시 처절하게 공감한다. 검찰이 수사와 정보를 정치적으로 이용했다는 주장에도 적극 동의한다. 그 검찰이 결국 윤석열이라는 괴물을 낳은 것까지도.하지만 그렇다고 질문의 순서까지 무시하거나 질문 자체를 막을 필요는 없다. 아니 그래서는 안된다. 검찰발 소스를 누가 끌고 왔다고 할 때 적어도 국회에서 가장 먼저 물어야 할 것은 이것이라고 생각한다. '그래서 그게 사실인가, 아닌가.'수사 자료를 흘렸다면 그것도 따져야 한다. 불법으로 유출했다면 책임을 물어야 한다. 정치적 의도로 정보를 흘렸다면 그 역시 비판받아 마땅하다. 그러나 그것과 별개로 그 자료가 사실인지 조작인지는 확인해야 한다. 출처가 불순하다고 내용이 자동으로 거짓이 되는 것도 아니고, 내용이 사실이라고 불순한 유출이 정당화되는 것도 아니다.그런데 요즘 국회를 보다 보면 가끔 잘 이해가 가지 않는다. 일부 국회의원들과 이른바 '코어'들에게는 '반검(反檢)이 국시(國是)'라도 된 듯한 느낌마저 든다. 의혹의 내용보다 '누가 흘렸느냐'가 먼저 나오고, 사실 여부를 따지기도 전에 출처의 정치적 의도를 규탄하는 광경이 반복된다.한동훈 무소속 의원이 '국힘당 백수십명보다 낫다'고 누가 그러던데, 한동훈이 검찰발 소스로 정치적 장난을 친다고 한다면 그를 무력화시키는 가장 좋은 방법이 있다. 그가 내놓은 것이 허위임을 밝히는 것이다. '이런 허위사실이나 들고 와서 장난치는 자잘한 자.' 이 낙인이야말로 '간족(侃鏃·강직한 화살 - 내가 드리는 아호)' 한동훈 선생에게 얼마나 잘 어울리겠는가.이렇게 실로 오랜만에 문제의 '본질'에 대해 고민하다가 문득 오래전 한 친구의 말이 떠오르매 입이 절로 다물어진다. 수십 년 전 한창 어떤 문제의 본질과 현상을 두고 피 터지게 논쟁이 벌어지고 있었다. 우리는 서로 '그건 현상이고 이게 본질'이라며 목청을 높였고, 옆에서 심드렁하게 입을 다물고 있던 녀석 하나가 마침내 한마디를 했다. "그만하자, 짜식들아. 본질은 우리 편이잖아. 우리 편이 본질이잖아. 뭐 간단한 걸 두고 몇 시간을 싸우고들 자빠졌냐." 논쟁은 끝났다. 본질은 우리 편이냐 아니냐였다. 그런데 그게 맞는 건 맞는 것인가?