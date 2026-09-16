농어촌 기본소득, '돈'에서 끝나지 않게 지역 일자리로 잇는다

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 지난 8월 31일 오전 농어촌 기본소득을 지급하는 전북특별자치도 진안군을 방문해 농어촌 기본소득이 지역 내 소비 활성화로 이어지는 현장을 살피고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 지난 7월 14일 농어촌 기본소득 시범사업 시행 지역인 청양군 대치면을 찾아 시범사업 추진현황을 점검하고, 지역 주민대표들과의 현장 간담회에서 발언을 청취하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

농어촌 기본소득이 주민들의 지갑을 채우는 데 그치지 않고 지역 안에서 필요한 생활 서비스와 일자리로 이어지도록 정부가 지역지원기관 육성에 나선다.16일 농림축산식품부에 따르면 농어촌 기본소득 지급 지역 17개 시·군을 대상으로 주민 필요 서비스를 발굴하고, 이를 제공할 사회연대경제 조직을 연계·육성하는 '농촌 경제·사회서비스 활성화 지역지원기관 실증사업' 참여 지자체와 중간지원조직에 대한 공모에 들어간다. 공모 기간은 9월 16일부터 10월 2일까지다.이번 사업의 핵심은 기본소득으로 높아진 주민들의 구매력이 지역 내 서비스 수요를 만들고, 이를 지역 주민이나 사회연대경제 조직이 공급하도록 연결하는 것이다. 기본소득의 효과가 외부 소비로 빠져나가기보다 지역 안에서 서비스와 일자리를 만들며 다시 지역사회로 돌아오는 구조를 만들겠다는 취지다.지역지원기관은 우선 주민들이 기본소득을 활용해 필요로 하는 서비스 가운데 공급이 부족한 분야를 조사한다. 이후 부녀회·청년회·마을 소모임·자원봉사단 등 기존 주민 조직이 협동조합을 설립할 수 있도록 돕고, 기존 마을기업이나 사회적기업이 생활 서비스 분야로 사업을 확대할 수 있도록 교육과 컨설팅을 제공한다.사업 기간 안에 해당 시·군에서 농촌 서비스 공동체를 3곳 이상 지정하고, 수요조사와 공급주체 육성을 토대로 수요와 공급을 연결하는 지역 맞춤형 서비스 모델 1개를 발굴해 운영하는 것이 주요 과제다.특히 서비스 제공으로 발생한 수익을 지역 밖으로 흘려보내지 않고 마을시설 운영이나 건강밥상 등 지역에 필요한 사회서비스에 재투자하는 모델을 발굴한다. 기본소득이 주민의 소비를 늘리는 데서 나아가 지역경제 활성화→서비스 공급→소득 창출→지역사회 재투자로 이어지는 선순환을 만들겠다는 것이다.농식품부는 이번 실증사업에 선정된 지역지원기관에 올해 10월부터 내년 6월까지 한 곳당 5000만 을 국비 100%로 지원한다. 지원금은 전담인력 인건비와 서비스 수요조사, 공급주체 육성, 서비스 모델 발굴·운영 등에 사용된다. 담당인력 인건비는 사업비의 50% 이내에서 편성할 수 있다.지원 대상은 농어촌 기본소득 시·군 17곳의 중간지원조직이다. 해당 시·군에 중간지원조직 역할을 수행할 기관이 없는 경우에는 시·도 단위 기관과 협력해 공모에 참여할 수 있다. 농식품부는 공모 이후 선정심사를 거쳐 10월 16일까지 사업 대상지를 확정하고, 10월부터 본격적인 사업에 들어갈 예정이다.전한영 농식품부 농촌정책국장은 "농어촌 기본소득이 지역경제 활성화로 이어지기 위해 지역에서 필요한 서비스를 공급할 주체를 육성하는 것이 중요하다"면서 "지역지원기관을 중심으로 주민이 원하는 서비스를 발굴하고 이를 지역의 사회연대경제 조직과 연결해 기본소득이 지역 안에서 새로운 서비스와 일자리를 만들어내는 선순환 구조로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.