사천시의회, "특권 논란" 전용 주차장 계획 결국 없던 일로

큰사진보기 ▲사천시의회가 청사 하부에 ‘의회 전용 주차장’과 무인 출입차단기를 설치하려던 계획을 백지화하고, 개방형 주차장 조성으로 방향을 틀었다. 사천시의회 전경. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 사천시의회가 청사 하부에 '의회 전용 주차장'과 무인 출입차단기를 설치하려던 계획을 백지화하고, 개방형 주차장 조성으로 방향을 틀었다.최근 사천시의회는 2027년도 당초예산안에 시비 5000만 원을 반영해 의회 청사 지하 출입구 일원(약 300㎡)에 15면 규모의 주차 공간을 신설하고 외부 차량을 통제하는 무인 출입차단시스템을 구축해 달라는 공문을 집행부에 전달했다.이 같은 사실이 알려지자 지역 사회에서는 적잖은 논란이 일었다. 시의회는 그동안 공무원들의 청사 지하주차장 장기주차를 질타해왔다. 그런 시의회가 정작 자신들의 회기 중 편의를 위해 차단기 설치를 요구하자, 정치권을 중심으로 "특권 의식의 발로"라는 비판이 이어졌다. 일부 시의원들도 "차단기가 있는 주차장 조성 관련 여론이 좋지 않다"며 철회를 당부하기도 했다.결국 시의회는 시 집행부에 공문을 보낸 지 약 일주일 만에 시의회 청사 아래 공간 주차 차단기 설치 계획을 백지화하기로 했다.15일 뉴스사천과 전화 인터뷰에서 사천시의회 사무국 관계자는 "의회 지하 입구 쪽이 구획선 없는 보도블록으로 돼 있어 회기 때마다 의원과 직원, 방문 민원인 차량이 엉켜 혼잡이 극심했다"며 "바닥을 평평하게 포장해 15면의 질서 있는 주차선을 그어 혼란을 정비하려던 취지였는데, 의원 전용 주차장으로 비쳐 왜곡된 면이 있다"고 해명했다.이어 "논란의 발단이 된 차단기 설치는 전면 취소하고 주차장 정비 관련 예산도 대폭 깎기로 했다"며 "보도블록 철거와 바닥 포장, 주차선 도색만 집행부에 다시 요청했다. 회기 여부와 관계없이 청사를 찾는 시민과 민원인 누구나 상시 이용할 수 있는 '열린 주차장'으로 정비할 방침"이라고 밝혔다.시의회가 한발 물러서며 사태는 일단락되는 모양새지만, 사천시청사의 만성적인 주차난을 둘러싼 구조적 문제는 여전히 과제로 남았다.현재 사천시청 청사는 주차장이 상시 포화 상태여서 방문객들이 빈자리를 찾지 못해 경내를 배회하는 일이 반복되고 있다. 현 시청사와 의회청사는 1995년 시·군 통합 당시 삼천포시와 사천군 간 갈등을 절충하기 위해 양 지역의 중간 지점인 용현면 들판에 터를 잡아 2007년 완공됐다.현 청사 위치는 읍 권역과 동 지역 생활권 어디에서도 도보 접근이 불가능한 데다, 시청을 경유하는 시내버스 노선과 긴 배차 간격 등 대중교통 인프라마저 취약해 민원인과 직원 대다수가 '자가용 운행'을 강제받는 구조다.지난 8대 시의회 당시에도 의회 주차장을 둘러싸고 유사한 논란이 불거졌다가 흐지부지된 적 있다. 시청사와 시의회 주차 문제는 임시방편식 주차 단속이나 단순 면수 늘리기를 넘어, 정밀한 실태 분석에 기반한 차량 분산책과 대중교통 접근성 개선 등 종합적인 체질 개선이 뒤따라야 한다는 지적도 지역사회 일각에서 나오고 있다.