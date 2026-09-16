"할머니 마음이야"... 9살 쌍둥이 손자 '합격 축하 파티' 연 까닭

요즘 황혼 육아가 대세다. 66세인 나도 쌍둥이 손자 주말 육아를 8년째 하고 있다. 5개월부터 주말 육아 하였는데 초등학교 2학년이 되었다. 주말에 오는 쌍둥이 손자와의 달콤쌉쌀한 육아 이야기로 저출산 시대에 아이가 주는 행복을 함께 나누고 싶다.

"지우 연우, 100점 맞으면 아빠가 소원 한 가지 들어줄게. 실수하지 말고 차분하게 시험 잘 보고 와."

"지우 연우, 파이팅!"

큰사진보기 ▲우리 집에서 처음 핀 난꽃난꽃이 피면 좋은 일이 있다고 하는데 손주 한자 시험 합격 소식을 가져다 주었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲손주들 축하 파티 준비현수막 대신 '축 합격' 축하 글을 붙이고 케이크까지 준비했다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"어머니, 누가 보면 한자 시험 8급이 아니라 공무원 시험 8급에 합격한 줄 알겠어요."

"흐흐, 할머니 마음이야."

큰사진보기 ▲촛불 끄는 손자들(AI 생성 이미지) ⓒ 유영숙 관련사진보기

"지우야, 할머니가 지우 소원 한 가지 들어줄게. 지우가 말해봐."

"할머니, 북반구 남반구 별자리 모두 볼 수 있는 별자리 판 사주세요."

"지우야, 별자리 판 가지고 싶구나. 할머니랑 같이 검색해 보자."

"할머니, 한 가지 소원이 또 있어요. 할머니 집에 오면 밤마다 별자리 보러 밤 산책 나가요."

"좋아. 할머니가 소원 들어줄게."

큰사진보기 ▲별자리 지도3D 입체 손자가 사 달라고 한 별자리 지도로 남쪽 하늘과 북쪽 하늘 별자리를 모두 볼 수 잇다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.