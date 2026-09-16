우리 부부싸움보다 못했던 청문회, 억울해서 씁니다

큰사진보기 ▲김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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지난 15일 법무부 장관 인사청문회를 지켜보며, 솔직히 우리 부부의 부부싸움보다도 못하다는 씁쓸함을 지울 수 없었다.부부싸움이야 감정이 앞서고 자존심이 상하면 목소리가 커질 수 있다. 심지어 심한 말을 주고받고, 말꼬리를 잡으며 따지기도 하며 때론 근거가 부족한 억지가 오가기도 한다. 그래도 부부싸움에는 끝이 있다. 갈등이 끝내 풀리지 않아 이혼을 선택하는 경우도 있지만, 보통은 어느 순간 한쪽이 져주거나 서로 한발씩 물러선다. 결국 다시 함께 살아가야 하고, 서로를 위하며 일상으로 돌아가야 하기 때문이다.그런데 국회에서 벌어진 인사청문회는 본질은 흐려지고, 의혹에 대한 엄정한 검증과 해명보다는 여야의 감정적인 공방이 앞서 보였다. 신약 청탁 의혹과 가족 관련 논란 등을 둘러싸고 날 선 표현만 오갔을 뿐, 어느 쪽에서도 국민이 기대했던 '진짜 검증'의 모습은 찾아보기 어려웠다.이 답답한 소모전을 지켜보며 이상하게도 나는 내심 억울하다는 생각이 들었다. 지난날 평범한 벤처기업인으로 정부 지원금을 받을 때도 저토록 허술하게 검증받지는 않기 때문이다.방송인으로 활동하다 2018년 무렵 사업 아이디어가 생겨 당시 창업 붐을 타고 나는 자부담을 포함해 1억 3000만 원 규모의 정부 연구개발(R&D) 사업에 선정되기 위해 사업계획서를 썼다. 내가 진행하던 라디오 방송의 작가로도 활동하며 나름 글을 써봤지만, 처음 써보는 사업계획서의 세계는 달랐다. 단순히 '이 기술은 잘될 것 같다'는 막연한 가설로는 턱없이 부족했다. 기술의 필요성, 구현 방법, 정량적인 결과 도출 방식을 박사 논문을 쓰듯 수치와 근거로 100쪽에 가깝게 정리해 증명해야 했다.거기서 끝이 아니다. 1·2차 서류평가를 거쳐 도달한 대면 평가장에는 10여 명의 심사위원이 앉아 있었다. 그들은 오랫동안 준비한 내 사업을 향해 송곳 같은 질문을 쏟아냈다. 때로는 나보다 전문성이 부족해 보이는 심사위원이 다소 엉뚱한 질문을 던질 때도 있었다.하지만 나는 그들의 말에 기분이 나쁘다는 이유로 감정을 앞세우거나 함부로 답할 수 없었다. 내가 원하는 것은 그들에게 인간적으로 인정받는 것이 아니라, 객관적 자료로 내 사업의 가치를 설득해 내는 것이었기 때문이다.혹시라도 사실과 다른 말을 하거나 유리하게 과장했다면 정부 지원금은 결코 받을 수 없었다. 정량 지표를 짜고 기술개발 목표까지 달성한다는 서약까지 했다. 물론 세금으로 돈을 주는 쪽은 까다롭게 물어야 했고, 돈을 받으려는 쪽은 철저한 자료와 논리로 답해야 하는 것이 너무나 당연한 이치였다.심지어 상·하반기 딱 두 번 올라오는 연구개발 사업 공고에 나는 첫 사업에 선정되기까지 수도 없이 많은 고배를 마셨다. 이유는 다양했다. 그래도 '검증받아야 하는 기술'이라는 생각으로 잘못된 점을 보완하고 또 보완했다. 심지어 이런 경우도 있었다. 전문가처럼 PPT를 만들지 못했다는 이유로 "최호림씨는 PPT 공부부터 하고 오라"는 말을 들었다. 지금의 청문회 모습이 떠오르는 순간이었다.게다가 연구개발 사업에 선정된 후에도 검증은 끝나지 않았다. 1년간 기술을 개발한 뒤에는 성공과 실패 여부를 다시 판정받아야 했다. 산더미처럼 쌓인 지출 증빙 자료를 전산에 모두 올려야 했고, 애초 약속한 정량 지표의 목표 달성 여부를 검증받기 위해 시험성적서도 제출해야 했다. 사업이 끝난 뒤에도 5년 동안 성과와 진행 상황을 보고해야 했고, 실제 매출이 발생하면 그에 따른 경상기술료까지 부담해야 했다.요컨대 지원금을 받기 전에도 철저히 검증받고, 받은 뒤에도 성과를 증명해야 했다. 그리고 기술 개발에 성공해 매출이 발생하면 그에 따른 금전적 책임까지 따라왔다.그런데 이보다 훨씬 큰 국가의 권한과 예산을 다루는 장관 자리를 검증하는 청문회라면 그 책임의 무게 역시 달라야 한다. 더욱이 질문하는 국회의원들은 내가 한 해 동안 기술을 개발하기 위해 확보했던 1억 3000만 원에 맞먹는 수준의 보수를 받는 사람들이다.국가의 중요한 권한과 예산을 다루는 국회의원이라면 호통과 윽박지르기가 아니라 날카로운 자료와 논리로 후보자를 검증해야 한다. 후보자 역시 질문이 억울하고 마음에 들지 않더라도 감정이 아니라 객관적인 사실과 명확한 해명으로 답해야 한다.청문회는 누가 상대방을 더 잘 몰아붙였는지, 누가 더 방어를 잘했는지를 겨루는 게임이 아니다. 국민이 보고 싶은 것은 누가 더 정확하게 묻고, 누가 더 성실하게 자료로 증명했는지다.국가의 중요한 자리를 검증하는 청문회는 "다시 잘 지내면 된다"며 한쪽이 져주고 덮고 넘어가는 부부싸움과는 달라야 한다. 여기에는 국민의 세금과 막대한 권한 그리고 국가의 미래가 걸려 있기 때문이다. 그렇기에 이 자리를 단순히 개인의 명예를 지키는 자리로만 여기고 가볍게 받아들여서도 안 된다.스타트업이나 벤처기업인이 정부 지원금을 받는 일에도 그토록 무거운 책임이 따른다면, 막대한 국가 권한을 위임 받는 사람에게는 그에 걸맞은 엄격한 검증과 책임이 필요하다. 그것이 국민의 세금으로 만들어진 자리라면 더욱 그렇다.자리와 위치의 높고 낮음을 떠나 누구에게나 같은 잣대가 적용되는 공정한 사회를 바라며, 우리 부부의 부부싸움보다도 못한 청문회가 아니라 국민의 의문을 제대로 해소하는 진짜 청문회를 보고 싶다.