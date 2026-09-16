"신규 원전과 SMR 확대 추진하는 이재명 정부, 탈핵과 거리 멀어"

큰사진보기 ▲미사를 봉헌하는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲기자회견모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견문을 낭독중인 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲의견서를 전달하는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

16일 청와대로 향하는 전국 탈핵순례의 마지막 관문인 세종에서 탈핵을 요구하는 목소리가 다시 울려 퍼졌다. 핵발전소 확대 정책을 추진하는 이재명 정부를 향해 "찬핵 정책에 분명한 경고를 보낸다"며 제12차 전력수급기본계획에 신규 핵발전소와 SMR을 추가하지 말 것을 촉구하는 기자회견이 15일 기후에너지환경부 청사 앞에서 열렸다.기자회견에 앞서 탈핵순례단을 위한 미사가 봉헌됐다. 천주교 대전교구 생태환경위원회가 마련한 탈핵미사에서 김대건 베드로 신부가 미사를 집전하며 15일 동안 핵발전소가 있는 지역을 지나 세종까지 걸어온 순례단의 여정을 응원했다. 생명과 안전을 지키기 위해 걸어온 순례단의 발걸음에 연대의 뜻을 전하고, 탈핵을 향한 시민들의 요구가 이어지기를 기도했다.이번 탈핵순례는 지난 1일부터 시작됐다. 고리와 영광, 울진 등 핵발전소가 있는 지역에서 출발한 순례단은 핵발전소와 핵폐기물, 송전선로 문제를 안고 살아가는 주민들의 목소리를 들고 전국을 걸었다. 그리고 16일 청와대로 향하기에 앞서 세종에 모였다. 세종은 이번 순례의 마지막 관문이다. 정부의 에너지 정책을 결정하는 부처가 있는 곳에서 순례단은 이재명 정부의 원전 확대 정책에 직접 경고를 보냈다.참가자들은 특히 기후위기 대응을 책임져야 할 기후에너지환경부가 오히려 핵발전 확대의 길을 열고 있다며 강하게 비판했다. 현장에서는 "핵발전을 강행하는 기후에너지환경부라면 존재 이유가 없다, 해체하라"며 기후에너지환경부의 역할 자체를 문제 삼는 목소리도 나왔다.정부가 추진하는 '메가프로젝트'도 비판의 대상이 됐다. 반도체와 AI 데이터센터 등 대규모 전력 소비 산업을 앞세워 전력수요를 크게 늘려 놓고, 그 수요를 충당하기 위해 신규 핵발전소를 건설하려는 것은 앞뒤가 뒤바뀐 정책이라는 것이다.성원기 삼척핵발전소반대투쟁위원회 공동대표는 "기업이 제시한 사업계획과 잠재적인 전력수요가 국가가 반드시 공급해야 할 전력량을 의미하는 것은 아니다"라며, 먼저 "수요의 실현 가능성과 중복과 과대 산정 여부를 검증하고 에너지 효율 향상과 수요관리 가능성을 따져야 한다"고 주장했다.영광에서 출발한 하태성 동해삼척기후위기비상행동 상임대표는 핵발전소가 들어선 지역의 현실을 전하며 신규 핵발전소 확대를 중단해야 한다고 강조했다. "이미 핵발전소와 핵폐기물의 위험을 감당하고 있는 지역에 또 다른 부담을 떠넘겨서는 안 된다"는 이재명 정부를 강력하게 규탄하고 나섰다.대전환경운동연합 사무처장인 필자 역시 현장에서 대전의 현실을 통해 정부의 원전 확대 정책을 비판했다. "대전이 한국원자력연구원, 한전원자력연료, 한국원자력안전기술원 등이 위치한 핵산업의 중심지이며, 핵발전소가 없는 도시임에도 방사성폐기물과 핵산업의 위험에서 자유롭지 않은 곳이라고 지적"했다. "특히 이재명 정부가 재생에너지 확대와 기후위기 대응을 이야기하면서도 신규 원전과 SMR 확대를 추진하는 것은 탈핵이라는 사회적 전환과 거리가 먼 정책"이라고 비판했다.정은희 정의당 대전시당 사무처장도 연대 발언을 통해 정부의 에너지 정책이 기후위기 대응과 에너지전환이라는 방향에서 벗어나고 있다고 비판하며 탈핵순례단에 연대의 뜻을 전했다.이날 기자회견문 낭독에는 문성호 대전충남녹색연합 상임대표, 송윤옥 세종환경운동연합 상임대표, 박종순 청주충북환경운동연합 사무처장이 참여했다. 기자회견문을 통해 "탈핵은 멈추자는 이야기가 아니라 무엇을 더 키울 것인가를 바꾸자는 이야기"라며 "핵산업을 키우는 국가가 아니라 생명과 안전을 키우는 국가로 전환해야 한다"고 강조했다.기자회견을 마친 순례단은 탈핵 요구서를 기후에너지환경부에 전달했다. 그리고 16일, 순례단은 청와대로 향한다. 고리와 영광, 울진에서 시작된 걸음이 세종을 지나 이제 대통령이 있는 곳으로 향하는 것이다.15일 동안 이어진 탈핵순례의 마지막 관문인 세종에서 순례단은 정부에 분명한 경고를 보냈다. 핵발전소를 더 짓는 것이 기후위기 대응이 될 수 없으며, 핵산업의 확대를 미래의 이름으로 포장해서도 안 된다는 것이다. 핵발전소가 있는 지역에서 시작된 주민들의 목소리와 전국의 탈핵 활동가들, 그리고 이들을 응원한 종교계와 시민사회의 목소리가 대통령에게 전달될 마지막 길이다.