대구 의료단체, 국시원 유치 위해 팔 걷었다

큰사진보기 ▲대구지역 의료단체들로 구성된 (사)AI 바이오 메디시티대구협의회는 15일 오후 대구시청에서 기자회견을 열고 한국보건의료인국가시험원(국시원)을 대구에 유치하겠다고 밝혔다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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대구지역 의료관련 단체들이 대한민국 보건의료 인프라의 균형 발전과 지역 의료 경쟁력 강화를 위해 한국보건의료인국가시험원(국시원)과 국립치의학연구원 등을 대구시에 동반 유치해야 한다며 팔을 걷었다.AI·바이오 메디시티대구협의회와 대구지역 5개 의약단체(대구시의사회, 치과의사회, 한의사회, 약사회, 간호사회)는 15일 오후 대구시청에서 공동성명을 통해 "국가 보건의료의 발전과 지역 간 균형 성장을 위해 국시원을 비롯한 핵심 보건의료 공공기관의 대구 이전을 적극 건의한다"고 밝혔다.국시원은 보건의료인 국가시험 시행과 문항 개발, 면허·자격증 발급을 담당하는 보건복지부 소관 공공기관으로 의사·간호사·약사·임상병리사 등 여러 보건의료 직종의 시험을 관장하고 있다.국립치의학연구원은 보건복지부 산하의 법인으로 치의학 기술 연구를 통해 산업을 촉진하고 연구개발 성과를 보급·확산하는 것을 목적으로 설립될 예정이지만 현재 설립 장소는 정해지지 않았고 지자체 간 유치 경쟁이 진행 중이다.이들 단체는 국시원 유치와 관련 "대구가 보유한 의료·교육·연구 기반이 국시원의 공적 역할과 긴밀하게 연결될 수 있다"며 "대구 이전이 국가 보건의료 발전에 의미 있는 선택이 될 것"이라고 강조했다.또 대구경북첨단의료복합단지와 대구경북첨단의료산업진흥재단(K-MEDI hub)을 중심으로 의료 연구·개발과 실증·사업화 지원 기반을 갖추고 있을 뿐 아니라 전국 4위 규모의 의료기관과 병원종사 의료인력, 5개 상급병원 등 의료생태계를 갖추고 있어 국시원의 시험평가 역량을 발전시키는데 도움이 될 수 있다고 했다.특히 국시원이 대구에 유치된다면 보건의료 인력의 교육과 평가, 현장 경험이 유기적으로 연결되는 협력체계를 마련할 수 있고 의료현장의 변화를 반영하는 평가체계를 발전시킬 수 있다고 설명했다.협의회는 공정하고 효율적인 국가 시험 운영과 지방 균형 발전을 위해 국시원의 대구 유치가 필수적이라고 강조했다. 그러면서 국시원이 유치될 경우 영남권 응시자들의 편의 향상은 물론 지역 보건의료 인력 양성의거점 역할을 수행할 것으로 기대했다.협의회는 국시원이 대구에 이전하게 되면 국가균형발전의 실효성을 높이는 계기가 될 뿐만 아이라 공공기관과 지역 대학, 의료기관, 연구기관의 협력을 통해 전문인력 양성과 지역 정착을 돕고 국가 전체의 보거의료 발전으로 이어질 수 있다고 강조했다.이들은 또 대구경북지역은 치과의료기기 산업 및 관련 연구개발(R&D) 역량이 국내 최소 수준으로 집적되어 있는 만틈 국립치의학연구원을 유치하는데도 역량을 결집해 나가겠다고 밝혔다.국립치의학연구원은 지난 2013년부터 유치위원회를 구성하고 대구 설립 필요성과 입지 타당성을 지속적으로 제시하며 유치활동을 벌여왔다.협의회는 대구경북첨단의료복합단지를 비롯해 대학병원, 치의학 교육·연구기관, 치과 의료기기 기업 등과 연계해 대구의 입지 경쟁력을 더욱 부각해 나가는 한편 연구개발부터 임상 적용, 산업화까지 연계 가능한 치의학 연구·산업 거점으로 최적의 입지임을 적극 알릴 예정이다.이뿐만 아니라 의료기관평가인증원, 한국의료분쟁조정중재원 등 보건의료 핵심 공공기관과의 연계 이전도 단계적으로 추진한다.민복기 협의회장은 "국시원과 보건의료 공공기관 대구 이전은 지역의 성장과 국가 보건의료 발전을 함께 도모할 중요한 기회"라며 "중앙정부와 국회에 지속적으로 소통하고 검토를 요청하겠다"고 말했다.