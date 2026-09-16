국민통합위원장 물망 김부겸 "이 대통령, 폭넓게 들었으면"

큰사진보기 ▲김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 6.3 지방선거를 하루 앞둔 6월 2일 오후 대구 중구 동성로에서 마지막 유세를 하고 있다. ⓒ 소중한 관련사진보기

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"제 스스로가 제가 할 역할이 있다고 생각한다."

6.3 지방선거 당시 대구에서 석패한 김부겸 전 국무총리가 차기 국민통합위원장으로 물망에 오르고 있다. 그는 현재 지지율 하락 등으로 국정 동력을 잃고 있는 이재명 대통령에게 '쓴 소리'하는 역할을 전제로 고심 중이라고 밝혔다.김 전 총리는 15일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 최근 위원장 제안을 받은 사실을 인정했다. 국민통합위원장은 대통령 직속 자문기구로, 위원장은 부총리급이며 최근 이석연 위원장이 1년 임기를 마치고 물러났다.그는 다만 "거기에 그냥 좋은 소리 말하려고 갈 수는 없지 않은가. 가끔씩 쓴 소리도 해야 되고"라며 "대구에서 고생했으니까 한 자리 주듯이 하는 모양새는 좋지 않다"고 말했다.김 전 총리가 말하는 '역할'은 결국 이재명 정부에 기여하겠다는 의미다. 그는 "저는 이 정권이 성공해야 된다고 보는 입장이다. 그건 확실하다"며 "(이 대통령의 요즘 모습은) 좀 안쓰럽다"고 말했다.이어 "특별한 사건이 있던 것도 아니고, 장관 (후보) 두 사람의 문제는 하나의 이유는 되지만 그것 때문에 빠졌다고 하긴 어렵다"며 "(청와대도) 이런저런 고민들이 있을 것"이라고 봤다.김 전 총리는 "대통령이 조금 더 폭넓게 이야기를 들으시는 게 필요한 것 같다"며 "(최근 지지율 하락 등은) 원인을 어느 한 가지로 딱 집어낼 수가 없지 않나. 그러면 여기저기서 이야기들을 많이 좀 들어야 한다"고 조언했다.또 이러한 연유로 "국민통합위원장이라는 자리가 가끔씩 쓴 소리도 하고, 정부에 대해서 비판도 해야 되지 않겠나"라며 "그런 걸 일절 못한다면 거기 갈 이유가 없다"고 덧붙였다.김 전 총리는 이날 공개된 <경향신문> 인터뷰에서 이번 개각과 관련해 노무현 정부 당시 이기준 교육부 장관 후보자 낙마로 민정·인사수석이 물러났던 사례를 언급하며 '검증 실패의 책임 규명'이 필요하다고 지적했다.그는 "이렇게 되면 모든 정치적 부담을 대통령이 짊어져야 한다"며 "검증 시스템을 바로 세우고, 대통령도 예스맨들을 정리하고 쓴 소리 할 수 있는 참모들을 곁에 두는 내부 인적 쇄신에 나서길 당부한다"고 밝혔다.한편 청와대 관계자는 김 전 총리의 국민통합위원장 기용과 관련해 "인사에 관련한 사안은 확인이 어렵다"고 했다.