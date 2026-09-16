반딧불이를 언제까지 볼 수 있을까

큰사진보기 ▲전쟁 대비 군사시설인 마정리 대전차 방호벽 위에서 늦반딧불이를 보는 어린이들과 엄마, 아빠들. ⓒ 노현기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲어린이 손 위에서 반짝 거리는 늦반딧불이는 빨간 저고리에 검정 치마를 입었다. ⓒ 노현기 관련사진보기

큰사진보기 ▲반딧불이는 사람하고 같이 사는 곤충으로 사람 몸에 앉는 것은 물론 손바닥 위로 내려와 앉기도 한다. 아빠가 찍어준 딸 손에 반짝거리는 늦반딧불이. ⓒ 아빠 참가자 관련사진보기

큰사진보기 ▲어른들은 하늘의 별과 눈앞에 반딧불이를 구경하고, 반딧불이를 보고난 아이들은 잠자리채를 휘두르며 놀고 있다. 기후위기로 언제까지 초가을 저녁에 반딧불이를 보며 놀 수 있을지 알 수 없다. ⓒ 노현기 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘하나의 생태계 한반도, 파주가 여는 기후평화 로드맵’ 포럼에서 조천호 전 국립기상과학원장은 '반도체 없어도 사람 사는데 지장이 없지만 식량이 없으면 살 수 없다'며 기후위기가 몰고 오는 식량위기를 경고했다. ⓒ 이지호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 신문협동조합 '파주에서'에도 실립니다.기후위기로 반딧불이도 위험합니다. 기후위기로 우리 식량이 없어집니다.

9월 들면서 마음 졸이고 있었다. 날이 선선해져야 늦반딧불이가 나오는데 30도가 넘는 폭염이 지속되고 있었다. 다행히 지난주 초부터 날은 추워졌는데 가뭄이 걱정거리다. 8월에 적절하게 비가 와야 하는데 9월 초 사흘 내린 비 외에 가뭄이었다.날씨에 마음을 졸인 것은 늦반딧불이 때문이었다. 늦반딧불이는 초가을 날이 선선해지면 일몰 후 한 시간동안 활동한다. 어려서 진종일 밭에서 일하고 온 엄마가 저녁 밥상을 차려 마루에 앉을 때면 반딧불이가 마루까지 날아왔다. 반딧불이 애벌레는 달팽이를 먹고 산다. 달팽이가 습한 곳을 좋아하니 반딧불이도 습한 계곡이나 하천 주변 자연형 농수로 옆 축축한 곳에 알을 낳는다. 7~8월에 벌써 마정벌판 풀숲에 반짝거리며 기어 다니는 애벌레를 볼 수 있다.우리 동네 마정리로 가을밤 반딧불이를 보러 아이들을 데리고 오는 도시 사람들이 있다. 올해도 파주출판단지에 있는 활판박물관에서 모집한 시민들이 버스 한 대 빌려 타고 오기로 했다.2022년에는 늦반딧불이가 절정인 9월 3일 '평화마을 마정리 반딧불이 축제'를 했다. 지금은 그때보다 2주가량 늦췄는데도 마음 졸이고 있었다. 기후 때문에 늦반딧불이가 나오는 시기도 늦어지고, 활동 기간도 짧아지고 있다.오후 늦게 밝을 때 만나 낮 곤충들을 잡았다. 딱정벌레, 메뚜기, 사마귀, 나비, 벌, 파리를 보며 앞다리에 톱이 달려 다른 곤충을 꽉 잡을 수 있는 사마귀, 뒷다리가 굵어 팔짝 팔짝 뛰는 메뚜기, 개구리, 토끼 이야기를 나눴다. 하지만 낮 곤충과 아무리 재미있게 놀아도 저녁에 반딧불이를 보지 못하면 아이들만이 아니라 어른들도 실망한다. 한 마리라도 볼 것이라고 짐작하면서도 만약을 대비해 미리 기름칠을 했다."자, 이제 우리가 늦반딧불이 보러 갈 시간인데요. 오늘 우리 늦반딧불이를 못 볼 수도 있어요. 우리 친구들 늦반딧불이를 왜 늦반딧불이라 부른다고 했죠?""늦게 나와서요.""네 늦반딧불이는 늦게 나와서 늦반딧불이예요. 가을 날이 선선해지면 해지고 난 뒤 딱 한 시간만 나와요. 그런데 날이 너무 더웠어요. 9월까지 날이 너무 더웠고, 또 비가 안 왔어요."민통선 철책선 코앞에 있는 마정리에서는 늦반딧불이를 보기 위해 대전차 방호벽을 따라 올라가 위에 있는 넓은 무덤가나 미사일 쏘는 곳이 있는 방호벽 전망대로 간다. 방호벽 밖에 1백 만 평 넓은 벌판에서도 볼 수 있지만 농사일 마치고 집으로 가는 농부들을 불편하게 한다. 반딧불이 보러 가는 길에서는 밤나무, 대추나무, 호박 그리고 밤에 하얗게 피는 박꽃과 콩, 들깨 같은 우리들 밥상 음식거리들을 볼 수 있다.걱정했던 것과 달리 올라가는 길부터 풀숲에 반딧불이들이 반짝 반짝 거린다. 날개가 퇴화해 날지 못하는 암컷과 애벌레들이다. 반딧불이는 알과 애벌레도 빛을 낸다. 날지 못하는 암컷은 하늘에서 반짝거리며 나는 수컷한테 빛으로 신호를 보낸다. 그래서 늦반딧불이는 수컷이 춤출 수 있는 무대가 필요한데 무덤이나 넓은 밭은 좋은 공연장이다. 방호벽 위 아래로 넓은 무덤이 있고, 하늘이 열린 곳에 목적지에 오자마자 늦반딧불이가 우아하게 날고 있었다.한 마리 잡아 생김새와 발전소 역할을 하는 발광기를 보고 어린아이 손바닦 위에 올려줬다. 엄마, 아빠들과 반딧불이를 보고 있는데 옆에 있던 작은 친구가 내 옆구리를 찔렀다."선생님, 하늘의 별 좀 보세요. 별이 반짝거려요.""와, 정말 하늘에 별이 반짝거리네요.""어머, 하늘에 별을 처음 봐요. 도시에서는 볼 수가 없어요."아이들은 잠자리채 휘두르며 노느라 엄마, 아빠들은 하늘의 별과 눈앞에 반딧불이를 보느라 집에 갈 생각을 잊어버린 듯 했다. 아이들이 언제까지 반딧불이를 볼 수 있을지 모르겠다. 엊그제 민통선 안에서 복숭아 농사짓는 농부가 말했다."모든 곤충들이 다 줄었어. 농사가 큰일이야. 곤충 없으면 과일 농사, 우리 채소 농사 다 안돼."지난주 파주에서는 '하나의 생태계 한반도, 파주가 여는 기후평화 로드맵'이라는 주제로 포럼이 열렸다. 거기서 특강을 했던 조천호 전 국립기상과학원장은 아주 옛날부터 지금까지의 기후변화를 설명하며 이렇게 말했다."AI나 반도체 없어도 사람 사는 데 지장이 없어요. 근데 식량이 없으면 인간은 살 수가 없어요. 기후위기는 농사지을 땅이 줄어든다는 겁니다. 먹을 게 없어지는 거예요. AI나 반도체와는 비교할 수가 없어요."기후위기로 동물들과 식물들이 위험하다. 농사지을 땅이 줄어드는 기후위기로 먹거리도 없어진다.