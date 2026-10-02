'시여, 침을 뱉어라' 시인 김수영을 읽는 시간

큰사진보기 ▲시여, 침을 뱉어라시는 "머리로 하는 것이 아니고 심장으로 하는 것도 아니고 몸으로 하는 것이다. 온몸으로 동시에 밀고 나가는 것이다" ⓒ 서광식 관련사진보기

눈은 살아 있다/ 떨어진 눈은 살아 있다/ 마당 위에 떨어진 눈은 살아 있다/.../기침을 하자/ 젊은 시인이여 기침을 하자/ 눈을 바라보며/ 밤새도록 고인 가슴의 가래라도/ 마음껏 뱉자



-김수영 '눈' 부분

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우리들의 싸움은 하늘과 땅 사이에 가득차 있다/ 민주주의의 싸움이니까 싸우는 방법도 민주주의식으로 싸워야 한다/ 하늘에 그림자가 없듯이 민주주의 싸움에도 그림자가 없다/ 하...그림자가 없다



- 김수영 '하...그림자가 없다' 부분

큰사진보기 ▲김수영문학관김수영 시인을 기리고자 2013년11월27일 개관한 시인의 문학관. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲김수영문학관 입구'시는 나의 닻이다'라는 시인의 말이 시인의 문학세계로 들어가는 화두같이 걸려있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲풀김수영 시인의 마지막 시 <풀>이 문학관 초입에서 방문객을 맞는다. ⓒ 서광식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 김수영은 1948년 시 '묘정의 노래'가 <예술부락>에 실리면서 시작활동을 시작한다. 한국전쟁 때 의용군으로 강제동원후 거제도 포로수용소에 수용되기도 한다. 1958년 제1회 한국시인협회상을 수상. 작고하던 해 부산에서 열린 팬클럽주최 문학세미나에서 '시여, 침을 뱉어라' 주제발표

처음 우리 현대시를 공부하면서 내가 좋아하는 시인들의 상당수가 요절했거나 이미 고인이 되었다는 사실에 얼마나 절망했던가. 그 가운데 한 사람. 김수영도 있다. 요절이라고 하기엔 그렇지만. 1921년 태어나 1968년 사고로 세상을 등졌으니. 마흔일곱의 한창 때다.대학에 입학한 후 김수영의 시를 만났을 때의 충격을 잊을 수 없다. 특히 4.19혁명 이후의 시들이 그랬다. 1980년, 끝이 보이지 않는 터널 속 같은 당시의 분위기도 한몫 했을 것이다. 1년 내내 계엄상태가 이어졌다. 서울의 봄, 5.18광주도 이 해다. 그때 어둠 속에서 김수영을 읽는 시간이 있었다.그렇게 세월이 흘러 우리들의 젊은 날도 지나고, 군사독재도 지났다. 그런데 그런데 이상하다. 둘러보면 보이지 않는 적은 사라지지 않고, 여전히 우리 곁에 있고, 우리들의 싸움은 끝나지 않은 것 같은 것은 나만의 착각일까.그러나 지금은 진정한 싸움꾼이 없어진 시대. 그렇게 느낀다. 김수영을 만날 이유다. 10월 1일, 지하철 4호선 수유역에서 내려 도봉 6번 마을버스를 타면 바로 김수영문학관 앞에 내린다. 길건너 아파트 단지 앞에 직사각형 형태의 건물이 우뚝 서있다. 횡단보도 앞에는 김수영문학관을 알리는 대형걸개그림이 걸려있다.시인의 캐리커처 밑에 "시는 나의 닻이다"라는 문장이 무슨 화두처럼 다가온다. 시는 나의 닻이다라고 할 때 그럼 배는 나의 무엇인가. 나는 배인가. 배의 운명이 항해하는 것이라면 닻은 머무를 때 필요한 것으로 서로 배치되지 않는가.'닻'의 사전의 뜻은 이렇다. 배를 한 곳에 멈추어 있게 하기 위하여 줄에 매어 물 밑바닥으로 가라앉히는 쇠로 만든 갈고리. 김수영이 말하듯 시가 나의 닻이라면 시는 나를 멈추게 하는 것인가. 아니면 잠시 머물렀다 나가게 하기 위한 것인가. 김수영이 가려고 했던 곳은 어디인가.김수영문학관은 2013년 11월 27일, 시인의 생일에 맞춰 문을 열었다. 1층 제1전시실은 시인의 삶과 문학의 발자취를 따라간다. 6.25전쟁과 4.19혁명, 5.16군사쿠데타 등 현대사의 격랑 속에서 끌어올린 시와 산문들의 육필원고를 볼 수 있다. 2층 제2전시실에는 시인이 원고를 쓰던 식탁 등 서재를 재현해 놓았다. 유리상자 너머로 1959년 춘조사에서 출간한 시집 <달나라의 장난>도 볼 수 있다. 이는 김수영 생전에 펴낸 처음이자 마지막 시집이다.김수영문학관 앞은 '김수영길'(공식 도로명은 방학로)로 되어있다. 시루봉로와 만나는 길 끝에 시 '푸른 하늘을'과 시인의 모습을 새겨놓은 표지석이 서 있다. 마치 이곳부터가 김수영의 영역이라고 알려주는 듯하다.김수영이 갑자기 세상을 떠나기 보름 전에 쓴 시가 '풀'이다. 지식산업사에서 펴낸 <김수영 한국현대시문학대계 24>에 '풀'은 제일 마지막에 실려있는데 원고 끝에 1968.5.29.이라는 날짜가 적혀있다. 창작과비평은 그해 가을호 <고 김수영 특집>에 '풀'을 유고로 실었다.많은 이들이 '풀'을 김수영 시인의 대표시로 꼽는다. 풀이 민초로 읽히면서 바람에 눕고 일어나는 풀의 끈질긴 생명력 같은 것이 공감을 이끌어낸 까닭일 것이다. 특히나 '풀'이 폭발적으로 읽힌 때가 70, 80년대 아닌가. 엄혹한 시대가 '풀'을 불러냈다고 해야 맞겠다.그렇다면 이제 '풀'은 시로서의 효용을 다했는가. 나는 아니라고 생각한다. 앞서 나는 '우리들의 싸움이 아직 끝나지 않은 것 같다'라고 썼는데 우리의 삶이, 역사가 계속되는 한 싸움이 끝날 일을 없다. 김수영의 '풀'은 여전히 우리 곁에 있으면서 눕고 일어서기를 반복할 것이다.