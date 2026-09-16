[포토에세이] 가을 아침, 가을 햇살

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큰사진보기 ▲아침 산책가을 햇살이 찬란하게 빛나는 아침 산책길 ⓒ 김민수 관련사진보기

주여, 때가 왔습니다. 여름은 참으로 위대했습니다.

당신의 그림자를 태양 시계 위에 던져 주시고,

들판에 바람을 풀어놓아 주소서...

큰사진보기 ▲털달개비이른 아침 피어난 털달개비의 꽃 ⓒ 김민수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲석산꽃무릇이라고도 한다. ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲석산꽃무릇이라고도 한다. ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲환삼덩굴가을 햇살이 비추면 모든 것이 아름답게 변한다. ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲쇠무릎성경에 나오는 우슬초라는 식물이다. ⓒ 김민수 관련사진보기

우슬초로 나를 정결하게 하소서 내가 정하리이다 나의 죄를 씻어 주소서 내가 눈보다 희리이다.

큰사진보기 ▲거미줄과 낙엽거미줄에 낙엽이 걸려있다. ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲거미줄햇살을 받은 거미줄이 신비스럽기만 하다. ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲오미자다섯 가지 맛이 나는 열매 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽈리어릴 적 추억을 소환하는 열매 ⓒ 김민수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 오늘 아침(9월 16일)에 담고 쓴 글입니다. 요즘 서울은 이 정도의 가을이 왔습니다.

라이너 마리아 릴케(Rainer Maria Rilke, 1875~1926)의 '가을날'이 읖조려지는 아침이다.요즘은 이른 아침에 창문을 열면 시원함을 넘어 으슬으슬 추위가 느껴지도 한다. 오늘은 온 몸으로 가을을 느끼기에 충만한 아침이었다.가을 가뭄이라, 아침부터 화분에 물을 주는 일로 하루의 일과를 시작한다. 요즘 나의 눈길을 가장 많이 끄는 친구는 '털달개비'다.몇 년 전, 어느 식당에서 한 줄기 얻어와서 지금은 처치 곤란할 정도로 많이 번식시켰다. 달개비 종류의 식물들을 볼 때마다 '생명력의 신비'를 느끼지 않을 수 없다. 마디를 뚝뚝 끊어서 흙에 심어주기만하면 이내 뿌리를 내리고 독립된 개체가 된다.그런데 올 여름, 폭염에 시달린 탓인지 개체는 많아졌는데 꽃은 드물다. 꽃도 아침에 잠깐 피었다 오므라든다. 그래도, 오늘 아침, 은은한 보랏빛 꽃 한 송이가 활짝 피어 인사를 나눈다.석산도 피어나기 시작한다. 불꽃을 닮은 꽃, 이파리와 꽃이 만날 수 없어 서로 그리워하지만, 네 안에 내가 있고, 내 안에 네가 있는 꽃이기에 가을이 오면 불꽃 축제를 여는 것이다.꽃 한 송이가 피기까지는 아주 오랜 인내의 시간과 정성이 필요하다. 지난해 가을부터 흙을 만나고, 봄과 여름에는 파란 이파리들을 올려 봄과 여름의 햇살이 담고 있는 에너지를 모아 뿌리에 저장한다. 자기의 일을 다 마치고 나면 흔적도 없이 사라지고, 가을이 오면 길죽한 꽃대가 올라와 꽃을 피운다. 그리고 마침내, 오늘이 축제의 날이라도 되는 것처럼 활찍 피어난 것이다.아침에 맞이하는 가을 햇살은 따갑지 않아 좋다. 햇살을 맞이하는 것들은 저마다 아름답지 않은 것이 없다. 심지어는 천덕꾸러기 잡초로 여겨지는 것들조차도 빛난다. 휴버트 드리이퍼스와 숀 켈리의 <모든 것은 빛난다>라는 책의 제목이 떠오른다.환삼덩굴, 맨 처음에는 얼마나 부들부들하고 작은 새싹을 낸다. 부드러울 때에는 나물로도 먹을 수 있는데 제법 맛나다. 하지만 힘을 얻기 시작하면 억센 덩굴에 가시로 모든 것을 타고 올라가 질식시킨다. 그래서 텃밭에서는 반가운 손님이 아닌데, 그럼에도 불구하고 가을 햇살을 담고 빛나는 저 아름다운 존재를 어쩌란 말인가!쇠무릎도 곁에서 함께 빛난다. 다 자라도 소 무릎 정도의 높이까지 자라서 붙여진 이름이라고 한다. 한방에서는 '우슬'이라고 관절계통에 좋다고 하니 '쇠무릎'이라는 이름 참 잘 어울린다. 성경에 나오는 '우슬초'가 바로 이 식물이다. 구약성경 시편 51:7절에 이런 구절이 있다.거룩하고 신비스러운 것은 멀리에 있는 것이 아니라, 일상에 있으며, 십지어는 잡초같은 취급을 당하는 천덕꾸러기 같은 존재들 안에 있다는 메타포를 담은 것 같아 가을 아침에 바라보는 쇠무릎이 심오하게 느껴진다.먹잇감을 둘둘 말아 놓은 것인지도 모르겠으나, 그냥 떨어진 낙엽을 데코레이션 삼아 둘둘 말아 놓은 것이라 생각한다. 인테리어 업자라고 해도 좋을, 건축업자라고 해도 좋은 거미들이다. 거미의 종류마다 거미줄의 모양도 다르고, 집 모양에 따라 먹잇감을 잡는 방법도 다르다.공통점이 있다면 '걸려들게 하는 것'이라는 점이다. 정신줄을 놓고 있다가 걸릴 수도 있고, 몰입하다가도 걸릴 수 있다. 혹은, 흔들거리고 반짝임의 유혹에 빠져서 걸릴 수도. 하지만, 그 덫에 걸리는 순간 끝이다. 발버둥을 칠수록 거미줄은 옥죄어 그를 가둘 것이다. 그러면 거미는 먹잇감이 쉬 상하지 않도록 조치를 하고, 겨울이 오기 전까지 몸집을 한껏 불릴 것이다.내가 가꾸는 화분에는 오미자와 꽈리도 있다. 둘의 공통점은 꽃이 화려하지 않다는 점이다. 그러나 열매 만큼은 여는 열매들의 빛깔보다 매혹적이며 아름다운 빛을 낸다. 그들은 목적에 충실한 삶을 사는 이들이다.인생의 가을을 살아가는 나이가 되어 보니 가을이 심상치 않다. 나도 저렇게 아름다운 구석이 있는가? 나도 저렇게 소담스러운 열매를 맺을 것이 있는가? 그냥, 인생의 겨울이 닥쳐 열매를 맺기 전에 회자정리해야 하는 것은 아닌가?내 인생의 가을을 맞이하고 준비하는 것도 벅찬데, 오늘은 인생의 겨울을 살고 계시는 부모님을 모시고 병원을 오가야 한다. 그 분들에게는 다시 가을도 봄도 여름도 오지 않을 것이다. 그냥 긴 겨울만 남았을 뿐이지만, 그 겨울 춥지 않게 해드리는 것이 자식의 도리고, 그 도리를 할 수 있음이 감사할 뿐이다.