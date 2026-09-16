논산문화원-국립공주대 문화유산대학원 손잡았다

큰사진보기 ▲서정석 국립공주대학교 문화유산대학원장(왼쪽)과 권선옥 논산문화원장이 15일 논산문화원에서 논산지역 역사·문화유산 조사·연구와 지역문화 발전을 위한 업무협약을 체결한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

논산문화원과 국립공주대학교 문화유산대학원이 논산의 역사와 문화유산을 체계적으로 조사·연구하고 지역문화 발전에 힘을 모으기 위해 손을 잡았다.두 기관은 15일 논산문화원에서 권선옥 논산문화원장과 서정석 국립공주대 문화유산대학원장 등이 참석한 가운데 업무협약을 체결했다. 협약식에서는 논산의 역사와 문화유산에 대한 의견을 나누고 앞으로의 협력 방향을 공유했다. 행사는 시종일관 화기애애한 분위기 속에서 진행됐다.협약에 따라 두 기관은 논산지역 역사·문화유산에 대한 공동 조사와 연구를 비롯해 역사·인물·민속·생활문화 등 향토문화 자료의 발굴·정리와 연구에 협력하기로 했다. 학술대회와 세미나·포럼·특강을 함께 열고, 시민교육과 지역문화 프로그램 개발, 문화유산 전문인력과 지역문화 인재 양성에도 힘을 모은다.각 기관이 보유한 자료와 정보, 전문인력을 필요한 범위에서 서로 활용하는 내용도 협약에 담겼다.논산문화원은 향후 공동사업이 추진되면 지역 문화유산과 향토문화 현장조사를 지원하고, 그동안 축적한 역사·문화자료와 관련 정보를 제공하기로 했다. 대학원생의 현장연구와 실무활동, 공동 문화·학술사업에도 협력한다.국립공주대 문화유산대학원은 문화유산 분야의 전문지식과 연구인력을 바탕으로 학술 조사와 연구, 교육·학술행사, 전문자문 등에 참여한다. 구체적인 공동사업의 내용과 추진 방법은 두 기관이 협의를 거쳐 정하기로 했다.권선옥 논산문화원장은 "논산은 오랜 역사만큼이나 다양한 문화유산과 향토문화 자료를 간직하고 있다"며 "이번 협약을 계기로 문화원과 대학이 서로 가진 장점을 나누면서 논산의 역사와 문화를 제대로 알리고 지켜나가는 데 힘을 모았으면 한다"고 말했다.서정석 국립공주대 문화유산대학원장은 "지역의 문화유산은 현장과 학술 연구가 함께할 때 그 가치와 의미를 더욱 깊이 살펴볼 수 있다"며 "논산문화원과 지속적으로 소통하면서 대학이 가진 전문성과 연구 역량을 지역문화 발전에 활용할 수 있는 방안을 함께 찾아가겠다"고 밝혔다.서 원장은 국립공주대 문화재보존과학과 교수로 재직하고 있으며 산성을 전공한 문화유산 분야 전문가다. 현재 문화유산대학원장을 맡아 문화유산 연구와 전문인력 양성을 이끌고 있다.협약 기간은 체결일로부터 3년이며 상호 협의를 거쳐 연장할 수 있다. 두 기관은 이번 협약을 바탕으로 논산의 역사·문화유산 조사와 연구, 학술·교육 분야의 구체적인 협력 사업을 협의해 나갈 계획이다.