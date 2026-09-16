경기도의 황당한 청원 처리, 사면초가 추미애

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큰사진보기 ▲경기도 청원 사이트. 기존 답변이 완료된 청원과 동일한 내용의 청원은 처리 대상에서 제외된다는 공지가 올라와 있다. ⓒ 경기도 청원 홈페이지 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국공무원노동조합 경기도청지부 등 3개 노조가 지난 8월 28일 도지사 면담 등 인사파행 관련해 논의하고 있다. ⓒ 전공노 경기지부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

추미애 경기도지가 취임 직후인 지난 8월 5일 '경기도 재정 비상 상황'을 선언했다. 전임 도정에서 지방채가 다섯 차례 발행되고 각종 기금도 상당 부분 소진돼, 올해 예산이 애초 9개월치만 편성됐다는 게 요지다. 이를 근거로 경기도는 5400억 원 규모의 세출 구조조정에 들어갔다.이 과정에서 출생 가정에 1인당 50만 원씩 지급하던 산후조리비 지원 사업이 이번 달 신청분을 끝으로 폐지됐다. 추 지사는 "민선 9기 도정이 임의로 깎은 게 아니다"라며, 국비가 일부 지원되는 산후조리비보다 지원 근거가 취약한 난임부부 시술비(올해 956억 원 규모)를 지키는 게 우선이었다고 해명했다. 그러나 10~12월 출생아들이 지원 대상에서 빠지게 되면서 출생 시점에 따른 형평성 논란이 일었다. 16일 기준 산후조리비 지원 재개 청원은 2만 2000명 이상의 동의를 얻고 있다.문제는 그다음이었다. 재정 비상을 선언하고 각종 사업·복지 예산을 줄이던 시점에, 추 지사 본인은 수원 광교의 47평형 아파트를 보증금 12억 2000만 원에 관사로 임차한 사실이 알려졌다. 여기에 취임 직전인 6월 29일, 현대차 전기차 아이오닉9를 7700만 원에 수의계약으로 새 관용차로 구입한 사실까지 드러났다.기존 공식 관용차는 김동연 전 지사가 2022년 7월 취임하면서 매입한 카니발(휘발유)로, 사용 연한이 4년 넘게 남은 상태였다. 경기도 공용차량이용규칙상 사용 연한 8년 또는 주행거리 12만km를 넘어야 교체할 수 있다는 규정에 비춰볼 때 맞지 않다는 지적이 나왔다.시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 지난 15일 관사·관용차 계약이 직권남용과 배임, 국고손실에 해당한다며 추 지사를 경찰에 고발했다.경기도 관계자는 관사 비용(12억 2000만 원)과 관용차 비용(7700만 원)을 합치면 폐지된 산후조리비를 260명분 지급할 수 있는 금액이라고 지적했다. "본인은 혜택을 받으면서 직원들에게는 개혁만 요구한다"는 내부 불만도 제기됐다.지난 11일 경기도청원 게시판에 올라온 '추미애 도지사 사퇴를 청원합니다'라는 청원글은 나흘 만에 1만 명을 넘겼다. 15일 오전에는 3만775명을 기록했다. 경기도 청원 규정상 1만 명 이상 동의를 얻으면 도지사가 30일 이내에 '직접' 답변해야 한다. 이 청원의 동의 수렴 기간은 10월 11일까지 한 달 가까이 남아 있었다.그런데 경기도는 게시 닷새 만인 15일 해당 청원을 '답변 완료' 상태로 전환해 조기 종료시켰다. 문제는 그 '답변'이 도지사 명의가 아니라 전날 홍은광 대변인이 언론에 배포한 서면 브리핑(14일)과 토씨 하나 다르지 않은 내용이었다는 점이다.경기도 측은 "대변인 브리핑에 지사의 뜻이 담겨 있다"고 해명했지만, '도지사 직접 답변'이라는 제도 취지에 어긋난다는 비판이 나왔다. 정작 청원의 핵심 쟁점이던 관사·관용차 문제에 대한 구체적 설명은 답변에 담기지도 않았다.여기에 더해 경기도는 청원 사이트에 "운영 및 처리 지침에 따라 기존 답변이 완료된 청원과 동일한 내용의 청원은 처리 대상에서 제외된다"는 공지까지 내걸었다. 사실상 앞으로 올라올 유사한 사퇴 청원은 아예 받지 않겠다는 뜻으로 풀이된다. '입틀막(청원 틀막)'이라는 비판이 제기됐다.이후 게시판에는 '추미애 도지사직 박탈' 등 표현을 바꾼 우회 청원이 잇따라 올라왔다. 진보당 경기도당은 성명을 내고 "청원 게시 단 5일 만에 답변을 내놓으며 서둘러 닫아 버렸다"며 "도민의 의사 표현 자체를 봉쇄한 것"이라고 비판했다.지난 20여 년간 경기도는 김문수, 남경필, 이재명, 김동연 등 성향이 다른 도지사들이 맡아 왔다. 이들 모두 크고 작은 정책 논란을 겪었지만 임기 초반부터 공직사회·당내 반발 등이 동시에 진행된 경우는 드물다.먼저 도청 내부다. 추 지사가 지난달 25일 "재정 위기 타개를 위한 사무 점검과 재설계가 인사보다 우선"이라며 하반기 정기 인사를 내년 1월로 미루자, 전국공무원노동조합 경기지역본부 경기도청지부는 곧바로 입장문을 내고 "열심히 일한 결과가 언제든 잘못이 될 수 있다는 불안이 반복되면 결국 아무것도 하지 않는 것이 가장 안전하다는 생각만 남게 될 것"이라며 직접 대화를 요구했다.이후 경기도청공무원노조와 대한민국공무원노동조합총연맹은 성남·안산·의정부 등 인근 시청 공무원노조까지 모아 도청 앞 기자회견을 열고 인사 파행에 대한 도지사의 직접 해명과 사과를 요구했다. 일부 공무원 사이에서는 '연가 투쟁'까지 거론됐다.한편 내부 반발이 이어지자 도는 지난 8일 기존 방침에서 한발 물러섰다. 당초 내년 초로 미뤘던 5급 인사를 6급 이하 직원과 함께 오는 21일 전후 실시하기로 했다.당내 반발도 만만치 않다. 경기도의회 더불어민주당 안광률 대표의원은 지난 14일 기자들과 만나 추 지사를 겨냥해 "정치할 거면 중앙무대에서 하라"고 직격했다. 재정 위기 속에서 중대범죄수사청장 인선 등 중앙정치 이슈에 몰두한 것을 꼬집은 것이다.안 의원은 "그동안 출생률을 높이자고 강조해 놓고 막상 출산이 늘어나니 돈이 없다고 안 주는 것은 정책에 반하는 행태"라며 "오죽하면 도민 청원까지 들어왔겠느냐"고 꼬집었다. 같은당 소속 도의원마저 등을 돌린 셈이다.인접 지자체와의 갈등은 성남시로 번졌다. 경기도가 2027년 본예산 편성 지침으로 시군 보조사업의 도비 매칭 비율을 최대 30%로 제한하겠다고 통보하자 신상진 성남시장은 지난 9일 자신의 SNS에 "이번 기회에 경기도를 없애는 건 어떨까요"라고 썼다.신 시장은 "권한은 도가 갖고 비용과 책임은 시·군에 떠넘기는 구조라면, 차라리 대한민국 행정체계를 중앙정부와 권역별 기초지자체 중심으로 단순화하는 방안을 논의해야 한다"며 아예 광역단체 폐지론을 꺼내들었다. 이후에도 신 시장은 성남시 부시장 공석 문제까지 거론하며 추 지사를 거듭 압박했다.경기도 공무원 노조, 같은당 소속 도의원, 인접 시장까지 한꺼번에 등을 돌리는 상황은 매우 이례적이다. 여기에 전임자인 김동연 전 지사도 가세했다. 김 전 지사는 2025년 경기도 예산 대비 채무비율(12.86%)이 전국 평균이나 서울시보다 낮다며 "재정운영에 어려움은 늘 있는 법이지만 지금이 재정위기가 아니다"라고 반박했다.추 지사 측 해명대로 경기도의 재정 여건이 실제로 녹록지 않을 수 있다. 문제는 그 진단이 맞다 하더라도 정책의 우선순위와 그것을 설명하는 방식이 도민을 설득하지 못하고 있다는 점이 문제다.물론 재정건전성이라는 명분 자체는 정당할 수 있다. 그러나 그 명분을 내세운 사람이 모순적 행보를 보인다면 정책은 설득력을 잃는다.더 나아가 이 재정건전성 드라이브의 '다음 단계'가 무엇이냐는 점이다. 단순히 부채를 갚고 곳간을 채우는 것, 즉 '빚을 갚은 도지사'가 되는 것 자체가 목표인지, 아니면 그렇게 확보한 재정 여력으로 이재명 전 지사의 기본소득이나 김동연 전 지사의 기회소득처럼 자신만의 간판을 내걸고 대권 행보에 나서려는 포석인지, 지금까지의 행보만으로는 가늠하기 어렵다.추미애 지사는 재정 위기론을 앞세워 기존 사업과 도민 복지를 잘라내면서도 정작 그 돈을 어디에 어떻게 쓰겠다는 청사진은 제시하지 않았다. 공직사회와의 대립, 관사·관용차 논란과 청원 파동으로 석 달을 보내는 사이 '대체 뭘 하려는 건가?'라는 의문은 더 커지고 있다.