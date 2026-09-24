명절에 조카 만나면 하지 말아야 할 질문, 짚어드립니다

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시끌벅적하게 사람이 모이는 자리에는 언제나 '말'이 있습니다. 명절이라 반가운 마음에 건넨 한마디가 비수가 되기도 하고, 관계를 망치기도 합니다. 우리는 어떤 말을 피하고 어떤 말을 나눠야 할까요. 한가위의 말을 고민합니다.

큰사진보기 ▲윷놀이 하고 있는 가족 모습. 인공지능(AI)을 활용해 만든 이미지 ⓒ AI 관련사진보기

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큰사진보기 ▲20대가 느끼는 불편한 질문들. 다양한 20대(대학생, 취준생, 직장인)의 경험. 인공지능(AI)을 활용해 만든 이미지 ⓒ AI 관련사진보기

이*영 24 (대학생) : "졸업 언제 하냐고 묻는 질문이랑 취업은 어느 쪽으로 할 건지 묻는 게 제일 듣기 싫어요. 학교 다니면서 다양한 분야를 경험해 보고 견문을 넓혀 목표가 바뀔 수 있는데, 정답을 요구받는 기분이에요."

오*진 27 (직장인) : "사회 생활 시작한 지가 엊그제 같은데 벌써 언제 승진하는지, 혹은 '대리' 직급은 언제 다는지 궁금해 하시더라고요. 그럴 때 좀 부담스럽죠."

정*희 28 (직장인) : "연봉과 관련한 질문을 들으면 민망해요. 만나는 사람 있냐, 슬슬 결혼 생각할 때 아니냐 하면 그 자리에 있고 싶지 않죠."

김*선 23 (대학생) : "친척 중에 동갑인 사촌이 있는데, 그 사촌이랑 비교하면서 말하면 너무 불편해요. 저도 나름대로 계획이 있거든요. 방학 때 해외 프로그램도 참여하고 열심히 나만의 버킷 리스트를 채우고 있는데, 누군가와 무턱대고 비교하면 괜히 멋쩍어지죠."

이*원 27 (취준생): "외모 관련한 말이 제일 싫어요. 명절 때 오랜만에 만난 친인척들이 살이 쪘든 빠졌든 한 마디씩 하시거든요. 그 말이 저에 대한 평가로 들려 속상했어요. 또 나이 비슷한 사촌들의 학벌, 취업, 결혼 이야기를 하며 비교하는 건 듣기 좋지 않더라고요. "

언제부터였을까, 다가오는 명절이 달갑지 않던 게. 어린 시절 명절 전에 한복을 미리 입어 보고 거울 보며 나와 어울리는 머리 장식도 골랐던 기억이 있다. 그것들을 가지런히 정돈해서 이부자리 옆에 두고, 설레는 마음을 부둥켜 잡고 양을 세며 겨우 잠들었다. 친가 댁에서 하룻밤을 보낸 뒤 외가댁에서 또 다른 밤을 지새우는 게 그렇게 재밌었다.이런 날들은 또 하나의 여행처럼 느껴졌다. 시간이 지나 명절 때 참석하지 않는 친척들이 하나, 둘 늘었다. 처음에는 입시 준비로 잠시 오지 못했지만, 사촌들이 성인이 된 후 여러 이유로 인해 명절 때 다 함께 모이는 일은 드물어졌다.나 역시 점차 거리감이 생겼다. 오랜만에 만나 반갑다며 건넨 말들 때문이다. "취직은?" "결혼은?"관심과 애정에서 비롯된 말일 테지만, 일일이 상황을 설명하자니 서로 부담스러워 대충 얼버무리고 만다.사실 나는 수험생 사이에서 '로또'로 불릴 정도로 합격이 쉽지 않은 논술 전형 준비를 오래 했다. 그래서 또래보다 입시 생활이 길었다. 나이는 졸업할 나이지만, 입학이 늦었기에 아직 졸업 예정자가 아니다. 취업 원서를 넣을 조건도 되지 않는다. 하지만 내 나이와 언론인의 꿈을 기억한 친척 어른들은 매번 "어디 기자가 됐냐"고 묻는다. 매번 "아직 기자는 되지 못했고, 학교 다니면서 관련 활동도 하고 있다"고 답하는데, 잘못한 건 없지만 이상하게 부끄러운 감정이 들었다. 나만 뒤처진 기분이었다.어린 시절엔 명절이 다가온다는 게 마치 놀이터 가기 전처럼 설레고 가벼운 마음이었는데, 이제는 좀 다르다. 무언가 나만의 답을 가져가야 할 것 같은 부담과 성장한 모습을 보여줘야 할 거 같다. 취업하고 결혼까지 한 사촌 언니들을 보며 이상한 조급함도 든다. 그리고 자주 보지 못했던 친척들을 오랜만에 마주할 용기도 점점 희미해지는 것 같다. 기다렸던 가족과 만난다는 설렘보다 중요한 면접을 준비하는 마음이다.혹시 나만 이런 걸까 싶어 주위 친구들에게 추석 때 어떤 말을 듣고 싶지 않은지 물었다. 내가 느낀 마음과 비슷하게 취업이나 결혼과 관련한 질문을 달가워하지 않았다. 나이 차가 크지 않은 사촌이 있는 경우 비교를 부담스러워했다.어떤 말은 누구에겐 반가울 수 있지만, 누군가에게는 상처가 될 수 있다. 그 사람이 어떤 상황에 놓여 있는지, 어떤 생각을 지니고 있는지 따라서 그렇다. 특히 나를 포함한 내 주위의 20대 청년들은 개인의 이야기, 또 앞으로의 계획에 관한 질문에 부담을 느꼈다. 구체적이고 개인적인 삶의 영역을 가벼운 농담거리로 삼는 거 같은 기분이 들 때도 있다고 했다. 믿고 의지해야 하는 가족 내에서 누군가와 비교 대상이 되면, 내 삶을 평가받는 기분이라고도 했다.친척들의 모든 말이 불편했던 건 아니다. 몇 해 전, 서울에서 월세 및 생활비를 부담하며 대학 생활을 한다는 걸 친척들이 알게 됐다. 그리고는 "대단하다", "고생이 많다"며 응원과 용기의 말을 건넸다.지역에서는 공부를 어느 정도 해도 생활비 등이 부담되어 서울로 대학교에 가는 걸 포기하는 사람들이 더러 있기에 친척들은 나를 대견하게 생각했다. 그동안의 노력을 누군가 알아봐 줬다는 마음 때문인지 나 역시 감사했다. 서울살이가 당장 취업의 결과로 이어지지 않았다고 해도 그 한마디에 앞으로 나아가고 있다는 걸 느껴서다. 그렇게 어떤 말은 힘이 되고, 어떤 말은 온몸에 있는 힘이 다 빠진다는 걸 느꼈다.다가오는 추석은 어떤 시간일까. 실은 아직 친척들이 모인 자리가 편하지 않다. 저마다의 이야기가 있고 사정이 있을 텐데, 관심이라며 무심코 하는 질문에 괜스레 주눅이 들지 않을까 싶기도 하다. 그래서 생각했다. 이런저런 질문보다 진심 어린 미소를 보이면 어떨까. 오랜만이라고 이런저런 구체적인 질문을 하기보다, "보고 싶었어", "밥은 잘 챙겨 먹고 있지?"와 같이 진부하지만 다정한 안부 인사를 나누면 어떨까. 그 한마디가 누군가의 하루를, 더 나아가 인생을 바꿀 수도 있으니 말이다.