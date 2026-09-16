[영상] 그 소리를 듣기 위해, 나는 무작정 경주까지 갔다

큰사진보기 ▲기다리는 마음.성덕대왕신종 타종행사가 열린 15일 저녁, 국립경주박물관 정문 밖에서도 행사장에 입장하지 못한 많은 사람들이 종소리를 듣기 위해 기다리고 있다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲성덕대왕신종.타종행사를 앞둔 성덕대왕신종. 종 뒤로 붉은 배롱나무꽃들이 피어 있다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲사전 신청 대기 줄.반월성에서 내려다 본 모습. 행사 시작을 앞두고 국립경주박물관 입구에 사전 신청자들이 길게 줄을 서 있다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲차량 통제.타종 시간이 가까워지자 경찰이 박물관 앞 도로의 차량 통제에 나섰다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲철문 너머 성덕대왕신종.입장 마감 후 닫힌 철문 너머로 성덕대왕신종이 보인다. 사전 신청자가 아닌 필자는 박물관 밖에서 타종을 기다렸다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲담 밖에서 본 신종.종루에서 직선거리로 약 200m 떨어진 곳에서 바라본 성덕대왕신종. 필자는 이곳에서 타종을 들었다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

성덕대왕신종 타종 소리. 종에서 직선거리 약 200m 떨어진 국립경주박물관 밖에서 촬영했다. 타종 뒤 풀벌레 소리 사이로 맥놀이가 길게 이어진다. 김영빈 관련영상보기

성덕대왕신종의 소리를 처음 들은 것은 1980년대 초반, 10살 남짓의 어린 시절이었던 것으로 기억한다.일본 NHK에서 한·중·일 범종의 소리를 비교해 들려주는 라디오 프로그램이었던 것 같다. 정확한 방송명이나 연도는 이제 기억나지 않는다. 다만 여러 종소리 가운데 유난히 깊고 아름답게 들렸던 종이 있었다. 경주에 있는 성덕대왕신종, 흔히 '에밀레종'이라 불리던 종이었다.어리던 내게도 그 소리는 다른 종과 사뭇 달랐다. 한 번 울리고 사라지는 것이 아니라 소리가 다시 밀려오는 듯했다. 한동안 귀에서 여운이 떠나지 않았다. 중학교 때 수학여행으로 경주에 와 실물을 보긴 했지만 그 소리는 듣지 못했다.20대가 되어 경주를 찾았을 때는 아쉬운 대로 국립경주박물관에서 성덕대왕신종의 소리를 녹음한 카세트테이프를 샀다. 잠들기 전 듣기 딱 좋았다. 얼마나 반복해서 들었는지 테이프가 늘어질 정도였다. 그런데 살아오면서 정작 실제 종이 울리는 소리를 현장에서 들을 기회는 좀처럼 오지 않았다.성덕대왕신종은 파손 우려로 1992년 정기 타종이 중단됐다. 이후 보존 상태를 확인하기 위한 타음조사가 간헐적으로 이루어졌고, 지난해 시작된 5개년 정기 타음조사가 2029년까지 이어지면서 올해도 조사 과정을 일반에 공개하는 행사가 열렸다.2년 연속 행사 참여 신청을 했지만 나는 기회를 얻지 못했다. 올해 다시 타종 행사가 열린다는 소식을 듣고, 박물관 밖에서라도 종소리를 직접 듣고 싶다는 마음에 지 15일 무작정 경주로 향했다. 낮에 국립경주박물관을 찾으니 종 주변에는 이미 행사 준비가 한창이었다. 좌석이 놓이고 음향 장비가 설치돼 있었다. 국악 연주자들은 리허설 중이었다.성덕대왕신종 뒤로 붉은 배롱나무꽃이 보였다. 수십 년 동안 녹음된 소리로만 친숙했던 종을 바라보니 오후 7시로 예정된 타종이 더욱 기다려졌다. 하지만 행사장 안에서 종소리를 듣는 일은 쉽지 않았다. 사전 신청자가 아니었던 나는 현장에서 대기표도 받아봤다. 하지만 앞에 기다리는 사람들을 보니 내 차례가 돌아올 가능성은 거의 없어 보였다.일반 관람 시간이 끝나갈 무렵 잠시 고민했다. 박물관 안에 그대로 있다가 어떻게든 종소리를 들어볼까 하는 생각을 안 해본 것은 아니다. 그러나 입구에 길게 줄을 선 사전 신청자들을 보자 마음이 불편해졌다. 정식으로 신청하고 기다린 사람들이 있는데 억지로 안에 남아 있을 일은 아니었다. 결국 박물관 밖으로 나왔다.처음에는 반월성으로 올라갔다. 높은 곳이라 소리는 잘 들릴 것 같았지만 박물관과 나 사이를 오가는 차량 소음이 마음에 걸렸다.다시 내려와 박물관 정문에 가서 혹시나 모를 요행을 기대해봤다. 하지만 성덕대왕신종이 완성된 771년을 상징해 마련한 771석은 이미 사전 신청자들로 채워져 있었다. 현장 대기표까지 받아봤지만 내 차례까지 돌아오진 않았다.어쩔 수 없이 바깥에서 종소리를 가장 잘 들을 수 있는 장소를 찾아야 했다. 그리하여 자리 잡은 곳은 종루 북쪽 담 밖 길 건너였다. 반월성 아래 꽃밭을 조성하기 위해 다져놓은 평평한 곳이라 나 말고도 여러 사람들이 옹기종기 모여 돗자리를 깔고 앉아 타종을 기다리고 있었다.행사 시간이 가까워지자 경찰이 그 앞 도로 양 끝에서 차량을 통제하기 시작했다. 종소리를 듣는 데 방해가 되는 교통 소음을 줄이려는 조치로 보였다.자리를 옮기기 전 박물관 정문 밖에서 바라보니 멀리 성덕대왕신종이 보였다. 철문은 굳게 닫혀 있었지만 종소리까지 가두지는 못했다. 종과의 직선거리는 대략 200m 정도였다. 비록 행사장 안에 들어가지는 못했지만 나무 사이로 종이 보였고, 소리를 듣기에는 충분한 거리였다.행사가 시작되고 여러 식순이 이어지다가 마침내 종이 울렸다. 처음에는 묵직한 첫 타격음이 공기를 밀어냈다. 하지만 내가 오래 기다렸던 것은 그 첫소리보다 그 뒤에 이어지는 울림이었다. 큰 소리가 조금씩 잦아든 뒤에도 종소리는 쉽게 사라지지 않았다. 풀벌레 울음 사이로 소리가 미세하게 세졌다 약해지기를 반복했다. 이른바 '맥놀이'였다. 가을밤 풀벌레 소리 사이로 맥놀이가 안개처럼 스며들었다.나는 속으로 초를 세어보았다. 정확한 음향 측정을 한 것은 아니고 내 귀로 들은 시간일 뿐이지만, 약 30초까지는 그 미세한 흔들림이 느껴졌다. 소리가 어느 순간 뚝 끊기는 것이 아니라 점점 밤공기와 구별할 수 없을 만큼 옅어졌다.세 번의 타종을 휴대전화 동영상으로 담았다. 녹화된 소리를 다시 들어보니 현장에서 느낀 감동을 그대로 되살리기는 어려웠다. 역시 종소리는 귀로만 듣는 것이 아니었다. 공기의 떨림과 그날의 어둠, 풀벌레 소리, 종을 기다리던 시간까지 함께 듣는 것이었다. 그 감동을 오롯이 느껴보고 싶어 청주에서 경주까지 달려온 것이었다.문득 이런 생각도 들었다. 경주 사람들은 나의 이런 감격이 유난스러워 보일까. 늘 가까이 있는 것과 오랜 시간 멀리서 갈망해온 것은 아무래도 다를 것이다. 그들에게 성덕대왕신종은 고향의 익숙한 문화유산일지 모르지만 내게는 달랐다.어린 시절 라디오를 통해 처음 만난 소리. 성인이 되어서는 카세트테이프가 늘어질 때까지 들었고, 그렇게 수십 년 동안 기억 속에서만 울리던 소리였다. 그리고 2026년 9월 15일 밤. 그 소리를 마침내 경주의 실제 공기 속에서 들었다.행사장 안의 지정석에 앉지는 못했다. 박물관 담 밖에서 종소리를 기다렸다. 더 가까이 갈 수 없어 아쉬웠지만 그래도 좋았다.풀벌레 소리 사이로 안개처럼 번져오던 맥놀이를 들으며, 오래전 라디오 앞에 앉아 있던 어린 시절의 나와 지금의 내가 잠시 같은 종소리를 듣고 있는 것만 같았다. 수십 년을 돌고 돌아온 그 소리가 이날 밤, 비로소 내 앞의 공기를 울렸다.