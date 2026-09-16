박수현 "가장 마음 쓰이는 금산·태안... 소외감 잘 알고 있다"

큰사진보기 ▲15일 정례브리핑을 진행하고 있는 박수현 지사. ⓒ 충남도 관련사진보기

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박수현 충청남도지사가 최근 진행된 금산군과 태안군 방문 소회를 밝히며, 도내 상대적으로 소외된 지역의 숙원 사업을 최우선으로 챙기겠다는 균형발전 의지를 피력했다.박 지사는 15일 도청 프레스센터에서 열린 정례브리핑을 통해 "금산과 태안에서 개최된 '도민과의 대화'는 일방적인 도정 보고 형식을 완전히 탈피해 현장의 절박한 목소리를 직접 들리고 건의 사항 추진 상황을 솔직하게 나누는 시간이었다"고 설명했다.특히 박 지사는 이번 방문의 의미를 되새기며 "충남도정을 책임지는 입장에서 금산과 태안은 가장 마음이 쓰이고 아린 '가장 아픈 새끼손가락' 같은 지역"이라고 언급했다.이어 "도민들께서 느끼셨을 그간의 소외감과 아쉬움을 잘 알고 있기에, 단순한 말과 진심에 그치지 않고 실질적인 성과와 구체적 해결책으로 반드시 보답하겠다"고 강조했다.박 지사는 지역별 차별화된 맞춤형 발전 구상도 함께 제시했다.금산군의 경우 "대한민국 인삼과 약초의 본고장인 금산에 대표 테마파크조차 없다는 점이 안타까웠다"며 인삼·약초 테마파크 조성을 비롯해 중장기 발전 대책을 충남도 차원에서 적극 지원하겠다고 약속했다.이어 태안 안면도 관광지 개발 사업 등 장기 미제 현안에 대해 "오랜 기간 사업 지연으로 도민들께 희망고문이 되었던 묵은 현안들을 이제는 결단해야 할 때"라며 "연내 사업성 보완과 검토를 거쳐 전력을 다하되 필요하다면 도지사로서 새로운 대안과 강력한 추진 방안을 제시하는 결단을 내리겠다"고 약속했다.끝으로 박수현 지사는 "금산과 태안에서 확인한 도민들의 열망을 도정 운영의 핵심 동력으로 삼겠다"며 "충남의 균형발전은 더 이상 미룰 수 없는 과제인 만큼, 아픈 손가락인 소외 지역의 성장판을 새로 열고 주민들이 체감할 수 있는 변화를 이끌어내겠다"고 다짐했다.