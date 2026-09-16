고민 털어놓으세요, 여기 잘 듣는 사람들이 있어요

큰사진보기 ▲온기우체부가 작성한 답장편지 ⓒ 온기 관련사진보기

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- 왜 편지를 선택하셨나요?

- 온기우체부가 되려면 어떤 요건이 필요한가요?

- 사람들이 왜 온기우체부를 하고 싶어 할까요?

큰사진보기 ▲조현식 대표가 화상 인터뷰에서 질문을 듣고 있다. ⓒ Google Meet 캡처 관련사진보기

- 대표님은 왜 이 일을 하시나요?

- 온전히 받아들여지는 경험이란 어떤 건가요?

- '있는 그대로 봐주고 싶다'는 마음이 특히 컸던 편지가 있었나요?

- 그냥 이야기를 들어주는 것만으로도 의미가 있다고 생각하시나요?

- 때로는 어떤 말도 나오지 않을 만큼 힘들 때가 있습니다. 만약 온기우편함에 '백지'로 편지가 온다면 어떤 답장을 해주고 싶으신가요?

- 우리 사회가 더 '들어주길' 바라는 대상이 있으신가요?

큰사진보기 ▲은평 자립준비청년지원청에 설치된 온기우편함 ⓒ 온기 관련사진보기

- 앞으로 온기를 어떻게 확장해 갈 계획인가요?

- 지자체와 협업하는 건가요?

- 익명이지만 고민 편지를 쓰는 일에는 용기가 필요할 것 같습니다. 지금 온기우편함 앞에서 망설이고 계시는 온기분들께 어떤 말을 전하고 싶으신가요?

온기 우편함에 익명의 시민들('온기')이 고민 편지를 넣으면, '온기 우체부'라 불리는 봉사자들이 답장 편지를 써준다. 필자도 온기우체부로 활동한 경험이 있다. 이름도, 얼굴도 모르는 타인에게 두세 장에 걸쳐 편지를 쓰는 일은 가장 낯선 타인과 가장 가까이 연결되는 경험이었다.사단법인 온기 조현식 대표는 소설 <나미야 잡화점의 기적>에서 착안하여 온기 우편함 시스템을 만들었다. 소설이 현실이 된 지 10년, 그는 어떤 마음으로 여전히 답장을 쓰고 있을까. 지난 2일 그와 화상 인터뷰로 만났다."사람 냄새가 나요. 마음을 치유하는 과정에는 사람이 필요하다고 생각해요. 편지는 쓰는 사람에 따라 필체도, 문체도 다른 '고유함'이 있는데, 그 고유함이 편지 너머 존재하는 사람을 느끼게 해요. 또 편지는 불완전하잖아요. 문법도 틀릴 수 있고요. 오히려 그 불완전함이 위로를 주죠. 사람 같아서요.""누군가를 위해 나눌 수 있는 마음 하나면 충분해요. 문장이 화려하지 않아도, 글씨가 삐뚤빼뚤해도 괜찮아요. 시선이 상대방에게 가 있으면 돼요. 온기우체부 분들이 보통 비슷한 경험을 나누며 공감을 전하는데, 시선이 '나'에게만 향하면 그냥 '저도 이런 경험을 했어요'라는 이야기 전달로 끝이 나버려요. 그런데 상대방을 고려하면, '나와 비슷한 경험을 한 당신, 함께 헤쳐나가면 좋겠다'는 마음이 편지에 나타나요."온기우체부는 랜선(온라인) 우체부와 오프라인 우체부로 이루어져 있다. 랜선 우체부는 3개월마다 모집하는데, 400명에서 500명가량이 지원한다. 조 대표는 "생각보다 많은 분들이 이 활동을 하고 싶어 한다는 것이 놀랍다"고 말했다."도움이 필요할 때 요청할 수 있는 건강한 사회를 원해서요. 그런 사회에 살고 싶기 때문에 먼저 도움을 주시는 것 같아요. 그리고 다른 사람을 향한 따뜻한 마음이겠죠. 보통 비슷한 경험을 한 사연에 답장하시는데, '나와 달리 길지 않고, 깊지 않게 그 일을 겪으면 좋겠다'고 생각하시더라고요.""좋아서요. 어쩌면 저를 위해 쓰는 편지 같아요. '내가 과거에 이런 이야기를 들었으면 위로가 되었겠다' 싶은 말을 쓰고 있더라고요. 거기에 온기분들의 후기는 '덤' 같은 느낌이죠. 누군가에게 도움이 되고 있다는 걸 직접 확인할 때, 그 시스템을 만든 것에 큰 보람을 느껴요."'나도 온기우편함이 있으면 편지를 쓸 것 같다'라는 생각으로 프로젝트를 시작했다는 그는 "온기우편함이 누군가에게 '온전히 받아들여지는 경험'이 되면 좋겠다"고 말했다."어렸을 때 조부모님 손에서 컸는데, 힘든 이야기를 털어놓기 쉽지 않았어요. 그런데 제 이야기를 묵묵히 다 들어준 친구가 있었어요. '나를 있는 그대로 봐주는 사람도 있구나'라는 것을 알게 된 일이었어요. 온기분들도 그런 경험을 하면 좋겠어요.""자립 준비 청년의 편지였어요. '어렸을 때부터 이야기를 들어준 사람이 없었고, 참는 게 익숙해져서 마음의 병이 커지는 것 같다'는 내용이었어요. 제 이야기도 쓰면서 '마음을 털어놓고 싶으면 언제든지 편지를 보내달라'고 적었어요.""네. 우리 사회에서 진심으로 들어주는 것이 사라지고 있다고 생각해요. 온기우체부는 판단하지 않고 그냥 들어줘요. 물론 들어주고 위로해 주는 게 완전한 해결은 아니죠. 그런데 오늘 한 번 더 살아볼 수 있는 힘은 되지 않을까요?"'아무 말도 하지 않아도 된다'고 쓸 것 같아요. 그저 누군가의 반응을 원했던 게 아닐까요? 언제든지 곁에 있는 사람이 되겠다고 말씀드리고 싶어요. 응원의 마음을 전달하다 보면 언젠가는 편지 내용을 써주시지 않을까요?""혼자 견뎌야 하는 분들이요. 온기를 처음 시작할 때는 일상에서 자주 볼 수 있는 영화관, 도서관 등에 우체통을 설치했어요. 이제는 더 외로울 수 있는 사람들을 찾아가려 해요. 보육원과 소아암 병동 같은 곳이요. 요즘 특히 집중하는 타깃은 청소년이예요. 청소년 자살률이 성인보다 두 배 더 높아요. 청소년들은 워낙 글을 안 쓰는 세대이다 보니, 온라인으로 접근해보려 해요."조 대표는 "고민편지를 보내고 답장을 받는 본질만 지킨다면, 그 형식은 유연하게 조정할 수 있을 것"이라고 말했다."자살 예방 솔루션 모델로 발전시키고 싶어요. 편지로 고위험군 발굴을 하려 해요. 자살을 암시하거나 극심한 우울증이 보이는 편지는 온기에서 1차로 답장하고, 2차로 정신건강복지센터나 보건소와 연계해 치료나 상담을 받을 수 있게 해드리는 거죠.""네. 충청남도와는 이미 하고 있고, 최근에는 강원도, 용인시와도 이야기하고 있어요.""털어놓아도 괜찮다고 말씀드리고 싶어요. 누군가에게 이야기했을 때 생각보다 그 문제가 더 가벼워지는 경험이 많았거든요. 털어놓는 건 괜찮아지기 위한 한 걸음이라고 생각해요. 그 용기를 내주시면 좋겠어요. 온기우편함이 그 한 걸음을 함께하는 존재가 되면 좋겠습니다."