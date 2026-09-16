지식산업센터 주거용 전환, 주차 문제 이건 어떨까

글쓴이는 한국교통연구원 연구위원입니다.
지금 수도권에는 청년과 신혼부부를 위한 주거공간 부족 현상과 비어 있는 업무공간이 상존한다. 2026년 정부가 공급할 예정인 청년 및 신혼·신생아 가구를 위한 매입임대주택은 1만 7252호이며, 이 가운데 63%인 1만 923호가 수도권에 집중되어 있다. 2025년 4분기 청년 매입임대주택 평균 경쟁률은 전국 38대 1이었지만 수도권은 72대 1, 서울은 무려 159대 1에 이를 만큼 수도권에서 이들 계층의 주거수요는 절실하다.
반면 지식산업센터는 전국에서 설립이 승인된 건물이 1553개이며, 이 가운데 77.2%인 1199개가 수도권에 집중되어 있다. 최근 3년간 준공된 수도권 지식산업센터의 미분양률은 평균 26.1%이고 공실률은 42.7%에 이른다. 한쪽에서는 살 집을 구하기 어렵고, 다른 한쪽에서는 막대한 비용을 들여 건설한 건물이 비어 있는 구조적 불일치가 공존하고 있는 형국이다.
따라서 공실인 지식산업센터를 청년과 신혼부부를 위한 주거공간으로 전환하는 것은 적시에 청년층을 위한 주택을 공급하고 도시의 유휴자산 제대로 활용하는 두 마리 토끼를 동시에 잡는 정책 사안이다. 이러한 배경으로 지난 9월 10일 정부는 관계부처 합동으로 '지식산업센터 공실 대책 및 제도 개선 방안'을 발표하였다. 시의적절한 대응이다.
지식산업센터의 주거전환은 신규 택지 확보와 신축에 필요한 장기간의 절차를 거치지 않고 기존 건축물과 도시기반시설을 활용할 수 있다는 장점이 있다. 특히 대중교통 이용이 편리한 역세권 등 우수 입지의 지식산업센터라면 직주근접을 중시하는 청년층과 맞벌이 신혼부부의 주거수요를 수용하는 자산으로 활용할 수 있다.
국토부도 '비주택 리모델링 매입임대주택' 사업에 본격 착수한다고 4월 3일 밝혔으며 지식산업센터까지 매입 대상을 확대하는 방안을 추진하고 있다. 공실 장기화가 금융부담과 경매 증가, 주변 상권 침체로 이어진다는 점에서 주거 용도로의 전환은 주택공급을 넘어 도심 유휴자산을 재생하는 정책이라 할 수 있다.
다만 주거용으로 전환을 촉진하기 위해 주차장 추가 확보 의무까지 면제하는 방식은 신중할 필요가 있다. 정부는 일반공업지역 내 지식산업센터의 오피스텔 전환을 2027년까지 한시적으로 허용하고, 30㎡ 미만 오피스텔로 전환할 경우 추가 주차장 설치도 면제하기로 했다(산업통상부 관련 보도자료 보러가기
).
전환 사업자의 공사비와 사업기간을 줄이는 효과는 있겠지만, 업무시설을 주거시설로 바꾸면 자동차 보유에 따른 생활형 주차수요가 발생하고 특히 야간 주차 수요가 늘어난다. 대중교통 접근성이 낮은 지역일 경우 입주자가 승용차에 의존하는 경향이 있어 주차수요가 높아질 수 있다.
건물 내 주차장이 높아진 주차 수요를 수용하지 못하면 주변 도로와 인근 상가로 전가되어 불법주차와 교통혼잡, 주민갈등을 초래할 가능성도 배제할 수 없다. 규제완화가 입주자의 주거 편의를 희생하는 방향으로 작동해서는 안 된다.
해법은 주차장을 더 짓느냐, 면제하느냐의 이분법에서 벗어나는 데 있다. 기존 지식산업센터 지하주차장에 주차로봇을 도입하면 대규모 구조변경 없이 같은 면적의 주차장에 주차면수를 더 늘릴 수 있다. 주차로봇은 차량 하부로 들어가 차를 들어 올린 뒤 빈 공간으로 이동하여 자동으로 주차하기 때문에 운전자의 승하차 공간과 차량 이동 및 회전공간을 줄이고 이중·삼중 주차와 같이 고밀 배치를 가능하게 한다.
국토교통부도 2026년 7월 주차로봇을 기계식 주차장치의 한 종류로 제도화하고, 로봇의 정밀한 이동 특성을 고려해 기존 주차구획 기준을 탄력적으로 적용하는 제도개선을 추진했다. 관련 업체들은 주차로봇을 활용하면 기존 주차장보다 약 20~50% 더 많은 차량을 수용할 수 있다고 제시한다. 또한 보행자와 차량 동선을 분리할 수 있어 주차장 내부의 안전성을 높이고 로봇형 주차대행 서비스의 보편화도 기대할 수 있다.
지식산업센터의 주거전환 정책은 주차장 추가 설치 면제에서 한 걸음 더 나아가 건물별 입지, 대중교통 접근성, 전환 세대수, 기존 주차장 규모 등을 종합적으로 고려하여 필요한 곳에 주차로봇 설치를 위한 금융지원을 리모델링 사업과 연계하는 방식이 바람직하다. 도시 내 유휴 건물을 주택으로 바꾸는 것만이 성공이 아니다. 입주할 청년과 신혼부부가 불편 없이 살 수 있고 긍정적인 피드백이 있어야 전환사업도 지속할 수 있다.