'재고 0' 독감 백신이 없다... 의사도 난감합니다

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복수면허의사(의사+한의사). 한국의사한의사 복수면허자협회 학술이사. 의학과 한의학을 아우르는 통합의학적 관점에서 올바른 건강 정보를 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲독감 유행주의보독감이 유행 중인 13일 서울 성북구의 한 소아청소년과 전문병원이 환자와 보호자로 붐비고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲병·의원 전용 의약품 유통 플랫폼인 블루팜코리아, 미소몰닷컴 등에서 주요 독감 백신이 일시 품절됐습니다. ⓒ 미소몰닷컴 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 질병관리청의 2026-2027절기 인플루엔자 유행주의보 발령 자료와 9월 14일 정례 백브리핑, 국가예방접종 지원사업 시행 안내, 경기도교육청·양평교육지원청의 중고등학생 예방접종 지원사업 공지, <약사공론> <의학신문> <이데일리> <머니투데이> <데일리팜> 등의 보도를 참고했습니다.

며칠 전 중·고등학교 운동부 학생의 학부모에게서 전화가 왔습니다. 선수들이 단체로 독감 예방접종을 받아야 한다는데 가능하겠느냐는 문의였습니다. 코치진에서 미리 맞고 오라는 지시가 내려왔다고 했습니다. 저는 언제 가능하다고 답을 드리지 못했습니다. 백신이 언제 몇 개 들어올지 저도 알지 못하는 상황이기 때문입니다.9월 들어 진료실에서 "독감 주사 맞으러 왔는데요"라는 말을 부쩍 자주 듣습니다. 실제로 독감을 앓는 환자도 늘었습니다. 그때마다 저는 아직 백신이 충분히 들어오지 않았다는 대답을 반복하고 있습니다. 환자분들은 의아해하십니다. 뉴스에서는 독감이 예년보다 일찍 유행한다고 하고, 정부는 백신을 충분히 확보했다고 발표했기 때문입니다.처음에는 배송이 조금 늦어지는 정도라고 생각했습니다. 자료를 하나씩 찾아보면서 사정이 다르다는 것을 알게 됐습니다. 정부가 확보했다고 발표한 백신과 지금 동네 의원에서 맞을 수 있는 백신은 서로 다른 물량이었습니다.질병관리청은 9월 11일 0시를 기해 2026~2027절기 인플루엔자 유행주의보를 발령했습니다. 지난 절기 유행주의보는 2025년 10월 17일에 나왔으니 한 달 이상 빠릅니다.전국 의원급 의료기관 표본감시 결과, 36주 차(8월 30일~9월 5일) 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1000명당 25.3명이었습니다. 의사환자란 38℃ 이상 열이 나면서 기침이나 인후통이 있는 경우로, 검사로 확진된 환자가 아니라 독감이 의심되는 환자를 말합니다. 이번 절기 유행기준인 12.9명의 두 배에 가깝고, 지난해 같은 기간 6.6명과 비교하면 약 3.8배입니다. 최근 4주 추이는 7.5명, 9.2명, 13.3명, 25.3명이었습니다.연령별로는 7~12세가 1000명당 75.1명으로 가장 높았고 1~6세 49.8명, 13~18세 31.3명이 뒤를 이었습니다. 개학 이후 학령기 아이들에게서 증가세가 두드러집니다. 병원급 표본기관 입원환자는 36주 차 300명으로 전주 166명의 약 두 배였고, 이 가운데 65세 이상이 60%였습니다. 검출된 바이러스는 주로 A형(H1N1)pdm09로 이번 절기 백신주와 유사한 것으로 확인됐습니다. 접종하면 예방 효과를 기대할 수 있는 유행입니다.대한소아청소년과의사회에 따르면 병·의원 전용 의약품 유통 플랫폼인 블루팜코리아, 미소몰닷컴 등에서 주요 독감 백신이 일시 품절됐습니다. 블루팜코리아는 업계 집계로 전국 의원급 요양기관 3만 7514곳 가운데 2만 5328곳이 가입해 있는 곳입니다. 이 정도 규모의 유통망에서 품절이 발생하면 개별 의료기관의 사정으로 보기 어렵습니다.의약품 유통 현장의 상황도 전해지고 있습니다. <의학신문> 보도에 따르면 일부 병·의원이 거래 도매업체에 "원하는 물량을 못 구해주면 다른 의약품 거래까지 끊겠다"고 압박하고 있으며, 영업사원들은 한 도즈라도 더 확보하려 제약사와 다른 유통망을 훑고 다닌다고 합니다. 말 그대로 독감 백신 확보에 전국이 비상에 걸린 상황입니다.질병관리청은 이번 절기 국가예방접종을 위해 약 1233만 도즈를 조달했습니다. 지난 절기보다 26만 도즈 늘었고, SK바이오사이언스 270만, GC녹십자 266만, 사노피-아벤티스코리아 225만, 한국백신 190만, 보령바이오파마 177만, 일양약품 105만 도즈로 공급사도 정해졌습니다. 사노피의 초기 납품이 지연되자 해당 물량은 녹십자로 대체했고 총량에는 변화가 없다는 것이 질병청 설명입니다.이 1233만 도즈는 정부가 조달한 국가예방접종용 물량입니다. 국내에 유통되는 독감 백신 전체와는 범위가 다릅니다.국내 독감 백신은 세 갈래로 흘러갑니다. 정부가 조달청을 통해 총량으로 사서 의료기관에 내려보내는 물량, 의료기관이 직접 사서 접종한 뒤 정부가 비용을 되돌려주는 물량, 그리고 무료 대상이 아닌 사람이 돈을 내고 맞는 유료접종 물량입니다. 뒤의 둘은 병·의원이 시장에서 직접 구해야 합니다.무료접종도 구매 방식이 나뉩니다. 질병청 설명에 따르면 정부가 비용을 지원하는 소아 국가예방접종 백신은 약 200만 도즈 규모인데, 이는 정부 조달과 별개로 의료기관이 개별 구매합니다. 어린이 무료접종에 쓰는 주사약 상당 부분을 동네 소아과가 직접 사와야 하는 구조입니다.질병청도 이 차이를 설명하고 있습니다. 9월 14일 정례 백브리핑에서 질병청 관계자는 "전 세계적으로 백신 생산량이 줄어들었지만 우리나라는 국가예방접종에 필요한 백신을 충분히 확보한 상황"이라면서, "국가접종에 쓰이지 않는 유료 접종 물량의 경우 조금 감소한 상태로 유통될 것으로 보인다"고 말했습니다. 앞의 설명은 국가조달 물량을, 뒤의 설명은 병·의원이 직접 사야 하는 물량을 가리킵니다. 개원가가 매일 부딪히는 쪽은 뒤의 물량입니다.공급 일정도 여유가 없습니다. 백신은 생산됐다고 바로 나가지 못하고 식품의약품안전처의 국가출하승인을 거쳐야 하는데 지금도 진행 중인 물량이 있습니다. 승인이 나도 병·의원까지 배송에 통상 일주일가량 걸리고, 올해는 추석 연휴까지 겹칩니다. 유행은 한 달 이상 빨라졌지만 생산·승인·배송 일정은 예년과 크게 달라지지 않았습니다.운동부 문의를 다시 보겠습니다. 이번 절기 무료접종 대상은 2012년 1월 1일 이후 출생자, 올해 기준 중학교 2학년까지입니다. 중학교 3학년부터 고등학교 3학년까지는 유료접종 대상입니다. 운동부 한 팀 안에서도 학년에 따라 무료와 유료가 갈립니다.13~18세 의사환자 분율은 1000명당 31.3명으로 유행기준의 두 배가 넘고, 한 명이 감염되면 훈련과 경기 일정 전체에 영향을 줍니다. 학부모가 전해온 이야기처럼 운동부에는 이미 단체 접종 지시가 내려가 있습니다. 그런데 이 연령대의 상당수는 유료접종 대상이고, 이들이 맞아야 할 물량이 질병청이 감소를 예상한 그 유료 물량입니다.경기도교육청은 이 연령대를 위한 별도 지원사업을 마련했습니다. 지난 3월 전국에서 처음으로 중3~고3(2008년 1월 1일~2011년 12월 31일 출생자) 인플루엔자 예방접종 지원사업을 발표했고, 학생이 교육청 지정 의료기관을 개별 방문해 접종하는 방식입니다. 참여 의료기관은 세 차례 공모로 선정됐으며 저희 병원도 그중 하나입니다.취지는 공감할 만합니다. 다만 접종 기간이 조정됐습니다. 3월 발표 당시에는 9월부터 11월까지로 안내됐는데, 최근 교육지원청이 참여 의료기관에 보낸 변경 안내에 따르면 실제 접종 기간은 10월 5일부터 11월 21일까지입니다. 유행주의보가 9월 11일에 발령됐으니, 학령기 학생을 위한 사업은 유행이 시작되고 3주 넘게 지난 뒤에 시작합니다. 경기도 밖 중·고등학생은 대상에서 제외돼 있습니다. 제도가 마련돼 있어도 실제 접종은 지정 의료기관이 백신을 확보해야 이뤄집니다.어린이 국가예방접종도 사정이 비슷합니다. 질병청은 9월 14일 브리핑에서 대상별 접종 일정 조정을 검토 중이며 17일 안에 확정하겠다고 밝혔습니다. 그러나 <이데일리> 보도에 따르면 환자가 가장 많은 어린이 접종 일정은 앞당기기 어려울 전망입니다. 2회 접종 어린이와 임신부는 9월 21일, 1회 접종 어린이는 9월 28일 시작인데, 배송 기간과 추석 연휴, 진행 중인 출하승인 물량을 고려하면 시간이 부족하다는 것입니다.대신 65세 이상 접종을 기존 10월 12~19일에서 10월 초로 앞당기는 방안이 검토되고 있습니다. 입원환자의 60%가 65세 이상이니 타당한 판단입니다. 다만 의사환자 분율이 가장 높은 7~12세는 원래 일정을 기다려야 합니다. 요양병원과 요양시설은 백신을 보유했다면 바로 접종할 수 있도록 이미 조정을 마쳤는데, 이 역시 재고가 있는 기관에 해당하는 이야기입니다. 접종 시작일을 앞당기더라도 백신 배송이 늦으면 실제 접종은 그만큼 미뤄집니다.먼저 무료 대상인지 확인해 보시기 바랍니다. 이번 절기부터 어린이 지원 대상이 생후 6개월~13세에서 14세로 한 살 늘어 2012년 1월 1일 이후 출생자가 해당됩니다. 임신부는 주수와 관계없이 무료이고, 65세 이상은 연령대별로 시작일이 다릅니다. 일정이 조정될 수 있으니 접종 전 질병관리청 예방접종도우미 누리집을 확인해 보시는 편이 좋겠습니다. 중·고등학생 자녀가 있다면 지역마다 지원 대상과 일정이 다르니 학교 가정통신문이나 관할 교육청 누리집도 함께 보시기 바랍니다.그리고 올해는 병원에 가시기 전에 전화로 백신이 있는지 확인하시는 편이 좋겠습니다. 예방접종도우미 누리집도 위탁의료기관을 찾기 전에 접종 가능 여부를 확인하라고 안내하고 있습니다. 방문 전에 확인하시면 헛걸음을 줄일 수 있습니다.3가 백신으로 바뀐 것을 두고 효과가 떨어졌다고 보실 필요는 없습니다. 이번에 빠진 것은 B형 야마가타 계통인데, 이 바이러스는 2020년 3월 이후 전 세계적으로 검출되지 않고 있습니다. 세계보건기구(WHO) 권고에 따라 해당 항원을 제외한 것이고, 미국을 비롯한 여러 나라가 이미 전환했습니다. 65세 이상은 코로나19 백신과 같은 날 서로 다른 부위에 맞으실 수 있습니다.백신을 기다리는 동안에도 독감은 퍼지고 있습니다. 갑자기 고열이 나면서 기침이나 인후통이 생겼다면 접종을 기다리지 마시고 진료부터 받으시기 바랍니다. 소아와 임신부, 65세 이상, 만성질환자 같은 고위험군은 유행주의보가 내려진 기간에는 의사 판단에 따라 검사 없이 항바이러스제를 처방받아도 건강보험 급여가 인정됩니다.독감 백신 수급 불안은 올해 처음이 아닙니다. 5년 전에도 개원가는 같은 이유로 애를 먹었고, 그때도 정부 발표는 물량을 전년보다 늘렸다는 것이었습니다. 특정 기관의 잘못이라기보다 공급 구조에서 반복되는 문제로 보입니다. 질병청도 불공정 유통 행위가 확인되면 보건복지부, 식약처와 함께 대응하겠다고 밝혔습니다. 다만 사후 단속만으로 수급 자체가 풀리기는 어렵습니다.이번 일을 올해 백신이 조금 부족했다는 정도로 정리하면 내년에도 같은 일이 반복될 수 있습니다. 정부가 관리하는 국가조달 물량뿐 아니라 병·의원이 직접 사야 하는 민간 물량이 얼마나 공급되고 있는지도 함께 공개될 필요가 있습니다. 그래야 의료기관이 언제 얼마를 확보해야 할지 판단할 수 있습니다.이번 절기부터 인플루엔자 표본감시기관이 300곳에서 800곳으로 늘었습니다. 유행 상황을 더 일찍 파악하겠다는 취지입니다. 유행이 한 달 앞당겨졌다는 신호를 확인하고도 접종과 배송이 예년 시간표를 그대로 따라간다면, 감시망을 늘린 취지가 진료 현장까지 이어지지 못합니다.운동부 학생들의 접종 날짜는 아직 잡지 못했습니다. 전화를 주신 학부모께는 그동안 다른 병의원에도 알아보시고, 물량이 들어오는 대로 연락드리겠다는 말씀만 드려둔 상태입니다.