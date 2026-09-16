고리·울진과 세종, 위험 떠안은 곳과 결정한 곳

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큰사진보기 ▲세종 기후에너지환경부 앞 기자회견고리, 울진, 영광에서 걸어 온 순례단이 세종에서 정책에 대한 책임을 물었다 ⓒ 신규핵발전소저지와 핵없는사회를위한전국행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲신규 핵발전소 반대 손 글씨 피켓기자회견 참가자가 만들어 온 피켓 ⓒ 신규핵발전소저지와 핵없는사회를위한전국행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲시장으로 들어간 순례단걷는 동안 지역 주민들과 핵발전소에 대한 이야기를 나누기 위해 노력한 순례단 ⓒ 신규핵발전소저지와 핵없는사회를위한전국행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲송전선로 반대 현수막 앞에서순례단이 걷는 지역 곳곳이 투쟁의 현장이다. ⓒ 신규핵발전소저지와 핵없는사회를위한전국행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲탈핵해라 등자보깃발과 등자보, 현수막을 들고 걷는 순례 참가자. ⓒ 신규핵발전소저지와 핵없는사회를위한전국행동 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 탈핵신문에도 실립니다.

9월 15일 오전, 고리와 영광, 울진에서 출발한 탈핵순례단이 세종 기후에너지환경부 앞에 도착했다. 9월 1일 핵발전소를 등지고 첫발을 뗀 지 열닷새 만이었다.이들이 걸어온 길은 출발지와 목적지를 잇는 도로만이 아니었다. 사람이 오가고 전기가 흐르는 길, 핵발전소와 송전선로의 부담을 안고 살아가는 지역을 두 발로 통과한 시간이었다.세종에 모인 이유는 분명했다. 고리와 영광, 울진은 대한민국에서 가장 많은 전기를 생산하며 오랫동안 핵발전의 위험을 감당해 온 지역이다. 반면 세종에는 발전소를 몇 기 더 지을지, 어느 지역에 세울지, 생산한 전기를 어떤 송전망으로 보낼지를 결정하는 부처가 있다.전기를 만드는 곳과 정책을 결정하는 곳이 다르다. 위험을 감당하는 사람과 결정권을 행사하는 사람도 다르다. 그 간극을 몸으로 연결하고, 지역의 목소리를 정책 결정자에게 직접 전달하기 위해 사람들은 핵발전소에서 세종까지 걸었다.오후 1시, 순례단은 기후에너지환경부 앞에서 기자회견을 열고 제12차 전력수급기본계획의 신규 핵발전소 및 SMR 추가 중단, 영덕·기장 신규 부지 선정 철회, 급증한 전력수요 전망의 전면 재검증을 촉구하며 요구 서한을 전달했다.서한 한 장을 전달하기 위해 열닷새를 걸었다. 하지만 핵발전소 지역 주민들이 국가의 답을 기다려온 세월에 비하면, 열닷새는 짧았다.고리에서 시작한 길은 핵발전소의 과거와 현재, 미래가 한곳에 겹쳐 있는 지역을 지나왔다. 기장의 고리 1호기는 영구 정지됐지만 해체는 이제 막 시작됐고, 고리 2호기는 설계수명을 넘겨 계속 운전이 결정됐다. 고리 3·4호기도 수명연장 절차를 밟고 있다. 인접한 울주에서는 새울 1·2호기가 가동 중이고, 새울 3·4호기는 시운전 중이다. 여기에 기장에는 연구용 원자로에 이어 설계와 안전성 검증조차 끝나지 않은 소형모듈원자로까지 짓겠다고 한다.해체와 수명연장, 신규 건설이 한 지역에 겹쳐 있다. 정부는 이를 서로 다른 사업과 절차로 나눠 설명하지만, 주민이 감당해야 할 위험은 나뉘지 않는다. 사고와 방사성물질 배출, 송전선로와 핵폐기물의 부담은 모두 같은 땅, 같은 사람에게 돌아간다.영광에서 출발한 순례단은 한빛핵발전소에서 생산한 전기를 광주와 수도권으로 보내는 길을 따라 걸었다. 발전소에서 멀어질수록 원자로는 시야에서 사라졌지만, 전기를 실어 나르는 송전선로는 길을 따라 계속 이어졌다.정부와 한국수력원자력은 오래된 핵발전소의 수명을 늘리면서 사용후핵연료도 발전소 부지 안에 더 쌓으려 한다. 영구처분장을 마련하지 못한 채 부지 내 저장시설부터 짓는다면, 그 시설이 언제까지 '임시'로 남을지 누구도 장담할 수 없다. 한 세대가 사용한 전기의 찌꺼기를 발전소 지역과 미래세대가 수만 년 동안 떠안아야 하는 것이다.울진에서 시작한 길은 핵발전소가 지역을 살린다는 약속이 무엇을 남겼는지 보여줬다. 한울과 신한울 핵발전소가 밀집한 울진에서 주민들은 지역경제가 핵발전에 깊이 묶였다고 말했다. 위험을 알면서도 생계 때문에 반대하기 어렵고, 젊은 사람은 떠난 자리에 핵발전소와 핵폐기물만 남을 것이라는 체념도 들려왔다.울진을 지나 도착한 영덕은 2015년 주민들이 직접 주민투표를 열어 핵발전소 건설을 거부한 곳이다. 그러나 정부와 한국수력원자력은 그 뜻을 존중하기는커녕 10여 년 만에 영덕을 다시 신규 핵발전소 후보지로 선정했다. 대형 산불로 삶터를 잃은 석리와 노물리 주민들이 마을 재건을 준비하던 땅에 또다시 핵발전소 예정지라는 표식이 그어졌다.핵발전은 전기를 만드는 순간만으로 평가할 수 없다. 채굴부터 건설, 가동, 사고 위험, 해체와 핵폐기물 관리까지 전 과정을 함께 봐야 한다.가동을 멈춘 고리 1호기는 여전히 본격적인 해체에 나서지 못했고, 고준위핵폐기물 영구처분장도 마련되지 않았다. 법률에 목표를 적는다고 처분장이 저절로 생기지는 않는다. 계획이 무산되면 그 부담은 고스란히 발전소 지역에 남는다.노후 핵발전소의 사고 위험은 경제성 논리에 쉽게 지워진다. 배관과 전선이 함께 늙어가는 기기를 일부 부품만 교체한다고 시간이 새것으로 돌아가지는 않는다. 여러 원자로가 밀집할수록 지진이나 산불 등 재난이 복합적인 위험으로 번질 확률도 높아진다.기후위기는 핵발전의 구조적 취약성을 더 선명하게 드러낸다. 해수 온도 상승이나 해파리 유입으로 발전이 멈추고, 산불과 집중호우는 송전망과 대피 체계까지 위협한다. 기후재난의 대안이라던 시설이 정작 재난 앞에서 가장 먼저 흔들리는 셈이다.건설 기간 역시 기후위기의 시간표와 맞지 않는다. 지금 부지를 정하는 대형 원전은 2030년대 후반에야 가동될 수 있어, 온실가스를 가장 빠르게 줄여야 할 2030년까지 아무런 역할도 하지 못한다. 가장 시급한 문제에 가장 늦게 도착하는 발전원을 기후의 해답이라 부를 수는 없다.정부는 인공지능 데이터센터와 반도체 산업단지의 전력수요를 신규 핵발전소 건설의 가장 강력한 명분으로 내세운다. 24시간 가동하는 반도체 공장에는 태양광과 풍력으로 전기를 공급하기 어렵기 때문에 안정적인 핵발전이 필요하다는 주장이다.그러나 반도체 공장은 특정 발전소와 직접 연결돼 그곳에서 생산한 전기만 공급받는 것이 아니다. 여러 발전원이 전력망에 전기를 보내고, 계통운영자가 수요와 공급을 실시간으로 조절하며 전압과 주파수의 균형을 맞춘다. 전력 공급의 안정성은 특정 발전원 하나가 아니라 발전원과 저장장치, 수요반응, 송배전망을 포함한 전력계통 전체를 어떻게 구성하고 운영하느냐에 달려 있다. 재생에너지의 변동성 역시 배터리와 유연성 자원, 전력망 보강으로 관리해야 할 문제이다. 핵발전도 빠르게 변하는 전력수요에 대응하는 데는 한계가 있다.해외 주요 반도체 기업과 데이터센터 사업자들이 이미 100% 재생에너지 조달 체계로 전환하고 있는 것과 달리, 한국은 기업에 재생에너지 확대 책임을 묻지 않은 채 핵발전 건설만을 답으로 고집하고 있다.한국의 재생에너지 확대를 가로막은 것도 자연조건만이 아니라 정책의 문제다. 호남에서는 전력망이 부족해 이미 생산할 수 있는 재생에너지의 출력을 제한하면서도, 대규모 반도체 산업단지를 추진하고 신규 핵발전소 건설 가능성까지 거론하고 있다.질문부터 바꿔야 한다. 반도체와 인공지능 데이터센터에 핵발전소가 몇 기 필요한지를 계산하기 전에, 제시된 전력수요 가운데 실제로 확정된 사업이 무엇인지부터 밝혀야 한다. 사업 간 중복과 가수요는 없는지, 효율 향상과 수요관리로 얼마나 줄일 수 있는지도 검증해야 한다. 막대한 전력을 사용하는 기업에는 필요한 재생에너지를 직접 확대하고 조달할 책임을 물어야 한다.김성환 기후에너지환경부 장관은 과거 중앙집중형 에너지체계를 재생에너지 기반의 지역분산형 체계로 바꾸고 정의로운 전환을 추진해야 한다고 말했다. 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자도 국회의원 시절 노후 핵발전소의 안전성과 사고위험비용, 고준위핵폐기물 문제를 강조했다.그러나 두 사람은 정부의 책임 있는 자리에 선 뒤 기후위기 대응을 위한 핵발전의 필요성을 말하고 있다. 과거 자신들이 제기했던 문제는 해결되지 않았다. 핵폐기물 처분장은 없고 노후 핵발전소의 위험은 남아 있으며, 중앙집중형 전력 체계가 지역에 비용을 떠넘기는 구조도 그대로다. 달라진 것은 핵발전의 문제가 아니라 그들의 말이다.정책을 결정하는 사람들이 과거의 약속을 잊을 때, 그 말을 기억하는 시민들이 지역에서 세종까지 걸었다.그 길에는 물을 건넨 사람과 밥을 차려준 사람, 성당 문을 열어준 사람과 몇 구간이라도 함께 걸어준 시민들이 있었다. 순례는 몇 사람의 두 발로 이어진 것처럼 보이지만, 실은 길에서 만난 수많은 사람의 환대가 이어 붙인 길이었다.세종은 마지막 목적지가 아니었다. 핵발전소를 안고 살아온 지역의 목소리를 에너지정책을 만드는 부처에 직접 전달하고, 그 책임을 대통령에게 묻기 위해 잠시 모인 자리였다.고리와 영광, 울진에서 출발한 길은 서로 달랐지만 질문은 하나였다. 전기는 누가 사용하고, 발전소와 송전탑은 누가 떠안으며, 핵폐기물은 누구에게 남기는가. 그 모든 것을 결정할 권한은 왜 위험을 감당하지 않는 사람들에게만 있는가.이제 정부가 답해야 한다. 제12차 전력수급기본계획에 신규 핵발전소와 소형모듈원자로를 추가해서는 안 된다. 부풀려진 전력수요를 다시 검증하고, 기업에 수요 감축과 재생에너지 조달 책임을 물어야 한다. 발전소를 얼마나 더 지을지를 결정하기 전에, 누구를 위한 전력을 얼마나 쓸 것인지부터 물어야 한다.지역에서 만든 에너지를 지역에서 쓰는 분산형 전력 체계를 만들고, 이미 설치된 재생에너지를 제대로 활용할 전력망과 저장장치에 투자해야 한다. 핵발전소와 송전선로가 들어설 지역의 주민에게는 충분한 정보와 숙의의 시간, 반대하고 다른 미래를 선택할 권리를 보장해야 한다.우리는 핵발전소를 등지고 걸었다. 위험을 다른 지역과 다음 세대에 더는 떠넘기지 않기 위해서였다. 열닷새를 걸어 세종에 도착했지만, 그곳에서 멈추지 않았다. 결정하는 사람들이 진정한 답을 내놓을 때까지, 다시 서울을 향해 걷는다.글쓴이: 환경운동연합 활동가