경기도 대표 스타트업 10곳 뽑았다… 경과원, 'G-Leaders 10' 선정

큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원이 '2026 경기 스타트업 서밋(G-SUMMIT 2026)' 우수 스타트업 10개사를 'G-Leaders 10' 으로 선정했다. 'G-Leaders 10' 프로필. ⓒ 경과원 관련사진보기

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경기도경제과학진흥원(경과원)이 인공지능(AI)·로보틱스·바이오헬스케어 등 미래산업 분야에서 기술력과 성장 가능성을 갖춘 스타트업 10곳을 선정하고 투자·사업협력 기회를 지원한다.경기도와 경과원은 '2026 경기 스타트업 서밋(G-SUMMIT 2026)'의 대표 스타트업 프로그램인 'G-Leaders 10'에 참여할 10개사를 선정했다고 15일 밝혔다.'G-Leaders 10'은 기술 혁신성과 사업 경쟁력, 성장 가능성 등을 종합적으로 평가해 선정하는 프로그램이다. 올해는 AI와 로보틱스, 바이오·헬스케어 등 미래산업 분야의 스타트업들이 이름을 올렸다.선정 기업은 ▲㈜에임퓨처 ▲스타키움 ▲아르바랩스코리아 ▲주식회사 에이치오피 ▲오리누 주식회사 ▲주식회사 아이메디텍 ▲뉴로플로우 주식회사 ▲필드로 ▲웰스케어 ▲주식회사 유니유니 등 10개사다.에임퓨처는 미국 실리콘밸리 LG전자 연구소에서 미래기술을 연구한 연구진이 2020년 분사해 설립한 AI 반도체 설계 기업이다. 자체 개발한 신경망처리장치(NPU) 기술을 다수의 LG전자 가전제품에 상용화했으며, 2023년 50억 원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다.스타키움은 건설산업의 디지털·AI 전환을 추진하는 건설테크 기업으로 건자재 통합발주와 AI 기반 건축설계 자동화 서비스를 제공한다.이밖에 선정 기업들은 엣지 AI 실행 무결성 검증, GPS 비의존 로봇 제어, 접근성 AI, 바이오인터페이스 기반 의료 솔루션, 비전 AI 자동화, 피지컬 AI 로보틱스, 디지털 헬스케어, 민감공간 안전관리 등 각 분야의 기술을 선보일 예정이다.경과원은 이들 기업이 단순히 전시 참가에 그치지 않고 실제 투자와 사업 협력으로 이어질 수 있도록 지원한다. 행사장에 'G-Leaders 10' 공동관과 기업별 전용 부스를 마련하고, 서밋 공식 채널을 통한 홍보와 함께 국내외 투자사 및 대·중견기업과의 네트워킹 기회를 제공할 계획이다.'2026 경기 스타트업 서밋'은 경기도가 주관하고 경과원이 주최하며, 다음 달 14~15일 수원컨벤션센터에서 열린다. 올해로 3회째를 맞는 이번 행사에는 혁신 스타트업과 국내외 투자사, 대·중견기업, 글로벌 파트너 등이 참여한다.전시와 투자 밋업, IR 피칭, 오픈이노베이션, 콘퍼런스 등이 진행되며 현재 사전 등록이 진행 중이다. 참관은 무료다.김현곤 경과원장은 "G-Leaders 10은 혁신적인 기술과 성장 가능성을 갖춘 경기 스타트업 서밋의 대표 스타트업"이라며 "이번 서밋이 국내외 투자자와 대·중견기업을 만나 새로운 투자와 사업 협력으로 나아가는 계기가 되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.