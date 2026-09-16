국가교육위원회가 대입 개편안보다 먼저 챙겨야 할 정책

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큰사진보기 ▲국교위와 교육부, 교육청 등은 '공포자(공부를 포기한 학생)'에 대해 별 관심이 없다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

지금 국가교육위원회(국교위)에서는 대입 제도 개편을 위한 숙의와 토론이 한창이다. 사안마다 지역별 공청회와 집단 토론회를 열었고, 내년 새 학년이 시작되는 3월에 확정안을 발표할 예정이다. 말도 많고 탈도 많았던 내신의 성취 평가제와 수능의 서논술형 시험 전면 도입 여부도 그때 판가름 날 걸로 보인다.최근 얼마 동안 국교위가 모든 언론의 1면을 장식했다. 서논술형 시험 도입 방침에 반대 여론이 들끓는가 하면, 언론에 유출됐다가 초안이라며 다시 원점 재검토 방침을 밝힌 성취 평가제에 대한 설왕설래도 이어졌다. 대입 제도의 개편이 온 국민의 관심사라는 사실이 또 한 번 증명됐다.그런데, 정작 고등학교 교실 내 아이들의 분위기는 차분하다. 관련 소식을 몰라서가 아니다. 자신과는 아무런 상관없는 이야기로 여기는 아이들이 태반이어서다. 교사라면 대개 동의할 테지만, 대입은커녕 교과를 불문하고 공부를 아예 포기한 아이들이 교실에 적지 않다. '수포자(수학 포기자)'나 '영포자(영어 포기자)'만의 문제가 아니다.대입 제도가 어떻게 달라지고, 평가 방식이 어떻게 바뀌든 학교생활이 별반 달라지지 않는 아이들이 있다. 등교 후 수업 시간엔 종일 엎드려 자다가 하교 후에 '방과 후 여가'를 즐긴다.'친구 따라 강남 가듯' 보습 학원에 다니지만, 공부 목적이라기보다 학원에 안 가면 함께 놀 친구들이 없기 때문이다. 학교보다 제도적 간섭이 훨씬 덜한 학원은 그들에게 '놀이터'다. 몇 해 전까지만 해도 이들이 많아 봐야 한 반에 서너 명꼴이었지만, 지금은 그 수가 크게 늘었다. 아예 방과 후에 집에서 스마트폰 화면만 들여다보는 아이까지 합하면 족히 절반은 될 성싶다.국교위와 교육부, 교육청 등이 대입 제도 개선안을 비롯한 온갖 교육개혁 정책들을 쏟아내고 있지만, 그들은 '공포자(공부를 포기한 학생)'에 대해 별 관심이 없다. 수업 내용을 전혀 이해하지 못하고, 학교생활에 적응하지 못하는 아이들이 숱한데도 그들을 위한 대책은 늘 뒷전이다. 현실성 없는 '최소 성취 수준 보장 지도'를 교사에게 강제하는 것 말곤 떠오른 게 없다.마치 대입 제도 개선을 '도깨비방망이'인 양 여기는 셈이다. 대입 제도가 교육과정을 변화시키고 학교 수업을 개선하며 종국에는 모든 아이들의 학교생활 만족도를 높여줄 거라는 허황한 발상이 전가의 보도처럼 이어져 오고 있다. 대입 제도에 무관심한 아이들의 학교생활이 무너진 지 오래인데도 말이다.그러나 대입 진학 실적에 목매단 학교에서는 그들에게 관심을 쏟을 여력이 없다. 성취 평가제 적용을 위한 연수에 참여하고, 서논술형 시험의 전면 도입에 대비하기 위한 준비만으로도 교사는 벅차다. 대입이 초중고의 모든 교육과정을 좌지우지하는 현실에서, 변화하는 대입 제도를 숙지하고 대비하는 건 모든 교사의 기본적 소양이 됐다.'대입 훈련소'로 전락한 인문계고등학교에서 '공포자'는 '문제아'와 동의어로 취급받는다. 묵묵히 대입 준비에 전념하는 다른 아이들에게 피해가 가지 않도록 관계를 차단하는 게 담임교사의 급선무가 되는 경우도 있다. 교사로서 반교육적 처사라는 질타와 비판은 타당하다. 아이들 각자의 특징과 성향을 고려하여 개별적으로 지도해야 한다는 것쯤은 알고 있지만, 현실적으론 불가능한 이야기다.교사마다 '교육적 처벌'은 형용모순이라고 말한다. 문제를 일으키거나, 교칙을 위반해 벌 받는 아이도 반성하기는커녕 겁조차 먹지 않기도 한다. 교사는 교칙을 위반했으니 처벌할 뿐이고, 아이는 벌받아야 한다고 하니 그냥 받을 뿐이다. 대입에 '초월한' 아이들이 생활기록부의 기록에 연연할 까닭도 없다. 교내 봉사나 사회봉사의 처분이 내려져도 활동을 제대로 할 리 만무하다.처벌받고 나서도 얼마 못 가 아이들의 행동이 그대로 반복되는 경우도 많다. 또다시 생활교육위원회가 열리게 되지만, 가중된 처벌이라고 해 봐야 봉사활동 몇 시간이 더 추가될 뿐이다.학교생활의 환경을 바꾸면 나아질까 싶어 직업 전문학교나 위탁 교육 기관에 보내도 마찬가지다. 특히 지각과 결석이 잦아 처벌받은 뒤 대안 교육 기관에 보냈는데, 그곳에서도 출결 문제로 수탁이 해제되는 경우도 허다하다. 상태가 더 나빠져 학교로 복귀하게 되는 셈이라 위탁을 의뢰한 담임교사로선 난감하기 짝이 없다. 학교에서는 '전학'을 간 것으로 치부하고, 위탁 교육 기관에서는 해당 수업만 담당한다고 여기다 보니, 생활지도는 사실상 손을 놓은 상태가 이어진다.단언컨대, 교실에서 멀어진 아이들의 학교생활 적응을 돕는 실효적 방안 마련이 대입 제도를 손보는 일보다 백 배는 더 중요하다고 믿는다. 이는 학벌 구조에 기대어 앞만 보고 달려온 우리 교육을 성찰하는 일이기도 하다.부디 국교위가 추진하는 정책의 순서가 바뀌기를 바란다. 대입 제도가 우리 교육을 통째로 삼켜온 지금까지의 모습에서 벗어나야 한다. 한때 이곳 광주 교육의 슬로건이 '단 한 명의 아이도 포기하지 않는 교육'이었다.