"우리 건강관리 잘하여 자주 만나세"

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송군남포동비가(送君南浦動悲歌) / 그대를 보내는 남포에는 슬픈 노래가 흐르네.

- 고려 문인 정지상 <송군>의 승연





큰사진보기 ▲60년 지우, 세 친구의 만남원주 시내 한 밥 집에서 (왼쪽부터 이창묵, 신길순, 박도) ⓒ 박도 관련사진보기

"친구는 옛 친구가 좋고, 옷은 새 옷이 좋다."

"벗은 기쁨을 두 배로 하고, 슬픔은 반으로 나눈다."

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"우리 앞으로 두 발로 걸어 다니며 몇 번이나 더 만날까?"

"무슨 소리야. 그런 생각하지 말고 우리 모두 건강관리 잘 하세."

"옳은 말씀일세, 그려! 건강관리 잘하여 자주 만나세."

큰사진보기 ▲망개떡친구가 축히연으로 싸온 망개떡 ⓒ 박도 관련사진보기

꿈은 하늘에서 잠자고 추억은 구름 따라 흐르고 친구여 모습은 어딜 갔나

그리운 친구여!

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슬픔도 기쁨도 외로움도 함께했지 부푼 꿈을 안고 내일을 다짐하던 우리 굳센 약속 어디에

꿈은 하늘에서 잠자고 추억은 구름 따라 흐르고 친구여 모습은 어딜 갔나 그리운 친구여! - 하지영 작사, 이호준 작곡,조용필 노래 / <친구여>에서

덧붙이는 글 | 이 기사는 박도 페북에도 실립니다.

두 친구와 원주 역에서 헤어져 돌아서는데, 팔순 늙은이의 눈에서 뜨거운 눈물이 주르르 흘러내렸다. 우리 셋은 1965년 3월, 대학 입학식 장에서 만난 친구로 만난 지 60년이 넘은 지우(知友)다. 갓 20대 고개를 넘기려던 세 청년이 이제는 예로부터 드물다는 '고희(古稀)'도 한참 지났으니, 참으로 갑년(60년)을 넘긴 오랜 친구가 아닐 수 없다.대학 졸업 후, 다시 만났을 때는 우리(국문) 과 친구들은 스무 명 남짓 했지만 그새 먼저 하늘나라로 간 친구, 이민 간 친구 등등 이런저런 사정으로 해마다 줄어들어 2020년 이후는 줄곧 셋이 만나고 있다. 서울에서 사는 한 친구(이창묵)는 졸업 후, 산업체에서 이사로 일하다가 퇴직한 후 양천구 목동에서 살고 있다. 또 한 친구(신길순)는 대학 졸업 후, 교단(동북고교)을 지키다가 정년 퇴직 후 경기도 양평으로 귀촌, 전원 생활을 하고 있다. 나 박도도 이대부고 교단에서 명예 퇴직한 이후, 강원도 원주에서 전업 작가로 지낸다.며칠 전, 우리 셋의 연락 책인 이창묵 친구와 이런저런 얘기를 나누다가 내가 이 흉년에 한 출판사(사계절)와 어린이를 위한 <한국전쟁 이야기>를 펴내게 되었다는 얘기를 했다. 그러자, 그가 축하의 말을 전하기에 이번 만남은 지난번에 이어 또 원주에서 만나자고 말하자 9월 15일 정오 원주에서 만나기로 약속했다.영구 불변의 금언이다. 이날 아침, 나는 일찍 일어나 부산을 떨었다. 올여름 늘 반팔 티셔츠만 입다가 긴 팔 셔츠에 양복 상의도 걸쳤다. 그런 사이, 마침 원주 시립도서관에서 대출 도서 반납 날이라고 문자로 통보했다. 마침 원고 집필도 막 끝났기에, 대출 도서를 가방과 보자기에 가득 싸서 평소와 달리 택시를 타고 도서관에 가서 반납했다.다시 택시를 타고 원주 역으로 가려다가 마침 시간 여유도 있기에 시내 버스를 기다렸다. 좀처럼 시내 버스가 오지 않았다. 하는 수 없이 원주역 직행 대신, 환승 버스를 타고 가면서 카톡을 열어봤다. 열차 도착 시간이 오전 11시 17분이 아니고 오후 12시 17분 도착이란 걸 확인하자 경망스럽게 부산을 떨었던 스스로가 몹시 부끄러웠다.환승을 하고자 버스 정류장에서 내리자 약속 시간이 한 시간은 조금 더 남았다. 마침 정류장 옆에 찻집이 있었다. 그리하여 그곳에서 차를 한 잔 마신 뒤 원주역에 도착했다. 곧 두 친구가 열차에서 내려 손을 번쩍 치켜 들고 다가왔다. 우리는 악수만으로 부족하여 부둥켜안고 재회의 기쁨을 나눴다.그런 말을 주고 받으며, 지난 여름 복날에 갔던 한 삼계탕 집에 가서 마음에 점을 찍었다. 이날의 주 대화는 출간할 내 작품 탓인지, 한국전쟁 당시 우리가 겪은 얘기로 모두 어린 시절 피난 얘기를 나눴다.식사 후, 바로 옆집 카페로 갔다. 이 날 이창묵 친구는 내가 좋아하는 망개떡을 세 상자나 사 와서, 찻집 주인에게 양해를 구한 뒤, 그 자리에서 초촐한 파티를 열었다. 곧 귀가 열차 시간이 돼 원주 역으로 갔다. 두 친구는 청량리 행 KTX를 타고 훌쩍 떠났고, 나는 혼자 석별의 아픔에 눈시울을 적시면서 집으로 돌아왔다.