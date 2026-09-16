"재난을 넘어 연대로"… '제2회 기후정의영화제 세종' 성황리에 개최

큰사진보기 ▲9월 14일 오후 CGV세종에서 ‘제2회 기후정의영화제 세종'이 성황리에 개최됐다. ⓒ 천주교대전교구 공주지구 사회복음화분과 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 상영관에는 140여 명의 시민이 자리해 깊은 관심을 드러냈다. ⓒ 천주교대전교구 공주지구 사회복음화분과 제 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 사회를 본 (사)세종여성 정은정 공동대표 사진 ⓒ 천주교대전교구 공주지구 사회복음화분과 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲감독과의 대화를 하고 있는 오정훈 감독과 강형석 대전충남녹색연합 세종지부 출범 준비위원장 사진 ⓒ 천주교대전교구 공주지구 사회복음화분과 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

기후위기가 더이상 미래의 경고가 아닌 일상의 위협으로 다가온 지금, 영화를 통해 재난의 상처를 들여다보고 대안을 모색하는 자리가 세종에서 마련됐다.'극장에서 시작해 광장으로 이어지는 기후정의'를 목표로 내건 '제2회 기후정의영화제 세종'이 지난 14일 오후 CGV세종에서 성황리에 개최됐다. 천주교대전교구 공주지구 사회복음화분과가 주관한 이번 행사는, 전국의 관객을 일방적으로 불러 모으는 기존 방식에서 벗어나 시민들이 자발적으로 동네 극장과 영화를 선택해 참여하는 분산형 네트워크 영화제로 치러졌다.이날 상영관에는 140여 명의 시민이 자리해 깊은 관심을 드러냈다. 특히 오는 19일 전국적인 '기후정의행진'을 앞두고 열린 이번 영화제는 세종 시민들에게 재난을 넘어 연대와 공존의 가치를 되새기는 깊은 울림의 장이 됐다.이날 세종 상영작으로 선정된 다큐멘터리 '정뱅이'는 지난 2024년 7월 기록적인 폭우로 제방이 무너져 마을 전체가 침수되는 비극을 겪었던 대전 용촌동 정뱅이마을의 참사와 재건 과정을 생생하게 담아낸 작품이다.영화 상영 후 진행된 '관객과의 대화'에는 오정훈 감독이 직접 상영관을 찾아 관객들과 깊은 소통의 시간을 가졌다. 대전시청자미디어센터장을 역임했던 대전과의 인연으로 영화에 참여하게 되었다고 밝힌 오 감독은 "서로를 의지하며 수해로 온통 진흙밭이 된 마을과 일상이 회복된 과정에는 '사람'이 있었다"며 "서로를 의지하고 지지했던 공동체의 힘, 여러 형태로 마을을 도왔던 조력자들의 연대가 보여준 것은 바로 사람의 힘이었다"고 강조했다. 이어 "영화 촬영 시간의 흐름에 따라 정뱅이마을 주민들의 표정 변화가 화면에 고스란히 담겼다"며 "재난 극복의 과정은 서로의 치유를 돕는 과정이었다"고 소회를 전했다.영화는 단순한 자연재해의 기록을 넘어, 제도의 사각지대에서 절망하는 주민들의 생생한 목소리를 가감 없이 담아냈다. 행사에 참석한 시민들은 참혹한 현실 앞에 깊은 공감을 표하는 한편, 재난 대응 체계의 근본적인 변화를 촉구했다. 한 관람객은 "겪어보지 않아 미흡하다는 담당 공무원의 설명에 재해 당사자가 얼마나 절망스러웠을지 안타까웠다"며 "이제는 재난 대응과 후속 조치의 최우선 순위에 피해 당사자의 목소리가 반영되어야 한다"고 목소리를 높였다.감독과의 대화에 함께 참여한 강형석 대전충남녹색연합 세종지부 출범 준비위원장 역시 "영화에는 주소지 문제, 등기 문제 등으로 보상 체계의 사각지대에 놓였던 주민들의 호소가 담겨 있었다"며 "물론 갈등도 없지 않았겠지만, 마을 회의 등을 통해 구호 물품을 받은 가구가 받지 못한 가구와 공평하게 나누며 갈등이 오히려 서로에 대한 연대감으로 치유되는 과정이 인상적이었다"고 소회를 더했다.이날 행사의 사회를 맡은 (사)세종여성 정은정 공동대표는 시선을 세계로 넓히며 "이웃 도시 대전의 정뱅이마을은 공동체와 연대의 힘으로 마음 따뜻한 회복을 이루고 있지만, 올여름 네팔에서 전해져 온 대홍수 소식은 다시 한번 우리에게 기후위기와 정의를 고민하게 만든다"고 말했다. 이어 "국제사회의 자선이나 원조가 아니라, 탄소 배출이 많은 나라들의 책임을 요구한 네팔 외무장관의 절규가 우리를 숙연하게 한다"며 "'공동의 집'에 닥친 기후재난에 대한 '공동의 책임'에 대해 함께 생각할 때"라고 역설했다.이날 마무리 발언에 나선 대전교구 사회복음화국장 김대건 신부는 "기후영화제를 통해 마주한 영화를 통한 감동과 깨달음이 우리 삶의 작은 실천을 이끌어내고, 작은 목소리들이 모여 기후정의의 큰 함성이 될 수 있기를 바란다"고 당부했다.