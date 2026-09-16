도서관에 별이 쏟아졌다

큰사진보기 ▲별마당도서관 광장 ⓒ 김용진 관련사진보기

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"어쩜 도서관이 이리도 예쁠까!"

큰사진보기 ▲별마당도서관 전경 ⓒ 김용진 관련사진보기

큰사진보기 ▲영풍문고 코엑스몰점 ⓒ 김용진 관련사진보기

기자 본인은 지방 출신이다. 수도권에서 일하게 되다 보니 자연스레 살게 되었을 뿐, 연고가 딱히 없기도 하고 일상이 바쁘기 때문에 관광지를 일부러 찾아다닐 생각은 하지 못했다.그러다 오랜만에 가족들과 바람을 쐬러 나가면서 강남 코엑스몰에 가보자는 의견이 나왔다. 본인은 코엑스에 베이비페어 관람을 위해 딱 한 번 온 게 전부였고, 코엑스몰은 제대로 둘러본 적도 없었다.코엑스몰에 대해 알아보니 특히 별마당도서관이라는 곳이 유명하고 예쁘다고 하더라. 사실 처음에 들었을 때는 딱히 흥미가 생기지 않았다. '도서관'이라는 관념에 '예쁘다'라는 형용사가 그다지 잘 매칭된다는 느낌이 들지 않았기 때문이다.그런데 별마당도서관을 직접 방문해보고 생각이 바뀌었다. 사진으로 보는 것과 실제로 마주하는 것은 달랐다. 이건 나와 같은 지방러이자 집돌이·집순이들을 위한 홍보 기사라고 봐줘도 될 것 같다.별마당도서관으로 들어서면 이게 도서관인지, 광장인지 헷갈릴 정도로 사람이 가득하다. 사람들이 오가는 가운데 중앙광장을 둘러싸고 거대한 책꽂이와 선반이 산처럼 굳건히 서 있다.선반에는 책들이 조명을 받아 마치 별이 박혀있는 것처럼 반짝반짝 빛나고 있다.나의 아내는 도서관에 별이 잔뜩 떨어진 것 같다고 하였다. 그런 미감을 도서관에서 받을 수 있다는 것도 매우 새로운 느낌이었다.어쩌면 책과 별은 유사한 성질을 지니고 있을지도 모른다. 별은 미약하지만 은은하게 인간의 밤과 나아갈 길을 비춰준다. 책 또한 인간이 삶을 살아나가기 위해 소소한 이정표 역할을 해주는 빛과 같다.도서관을 만든 이들이 이것을 의도한 것일지 아닐지는 잘 모르겠다. 다만 그 거대한 책장과 조명을 바라보고 있으니, 책이 주는 힘을 새삼스럽게 되돌아보게 되었다.별마당도서관의 광장에는 다양한 사람들이 모여 있다. 외국인 관광객들은 도서관을 구경하고 사진을 찍거나 릴스와 쇼츠 등을 촬영한다. 한국 사람들은 광장에서 잠시 여유를 즐기거나 책을 읽는다. 누군가는 약속을 기다리고, 누군가는 아이와 함께 공간을 둘러본다. 사람마다 이곳을 찾는 목적은 다르지만 한 공간 안에 자연스럽게 섞여 있다.과거 미국의 문화적 특성을 설명하면서 '멜팅 팟'이라는 표현을 사용했던 것이 생각났다. 인종과 문화가 뒤섞이며 하나의 문화를 만들어가는 현상을 설명하는 말이다. 물론 별마당도서관을 멜팅 팟에 빗대는 것이 적절한 비유는 아닐 것이다.그럼에도 광장 아래 모인 사람들을 보고 있으니 그 단어가 떠올랐다. 내국인이고 외국인이고 할 것 없이 같은 공간에서 별마당도서관이 주는 미적 아름다움과 신선함, 문화적 감성을 공유하고 있었기 때문이다.우리 사회가 극심한 갈등 속에 빠져 있지만, 광장에서의 모습처럼 자연스럽게 같은 문화를 즐기며 녹아든다면 이 무한한 갈등의 연쇄가 끊어지리라 믿는다.새삼 한국에도 아름다운 공간이 많다고 느꼈다. 한국의 지방 관광지라고 하면 흔들다리와 전망대 말고는 딱히 생각나는 것이 없었다. 그래서 한국의 관광산업에 대해 솔직히 비관적인 시선을 보낸 것도 사실이다.그런데 꼭 이름난 관광지를 찾아 멀리 떠나야만 여행이 되는 것은 아닐지도 모르겠다. 서울 한복판의 쇼핑몰에 있는 도서관 하나를 보기 위해 사람들이 모이고, 그 공간 자체를 경험하기 위해 사진을 찍고 책을 펼친다. 별마당도서관은 그 자체로 하나의 관광지가 될 수 있다는 생각이 들었다.조금만 둘러보면 한국만의 아름다움을 담고 있는 곳은 분명히 있다. 중요한 것은 그런 공간이 없는 것이 아니라, 우리가 미처 발견하지 못하고 있었던 것일지도 모른다. 마치 별마당도서관처럼 우리도 자조적이고 비관적인 시선으로 우리 스스로를 냉소할 것이 아니라, 미처 보지 못한 아름다움을 조금씩 찾아보는 것도 좋은 방법이 될 수 있겠다.참고로 코엑스에는 영풍문고가 위치해 있다. 별마당도서관에서 책을 구입할 수는 없으므로, 마음에 드는 책을 발견했거나 별마당에서 여유를 즐기며 읽고 싶은 책을 사고 싶다면 영풍문고에 들러보는 것도 좋을 것 같다.사족으로 기자 본인은 헤르만 헤세의 <싯다르타>를 구매했다. 다음 책동네 기사 작성을 위한 독서를 시작해봐야겠다.