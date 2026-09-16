환경공단 노조 "직무정지 이사장 해임하고 후임 선임 나서라"

큰사진보기 ▲기자회견한국환경공단노조가 15일 오전 청와대 사랑채 분수대 앞 기자회견을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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한국환경공단노동조합이 직무정지 상태인 임상준 이사장의 해임과 후임 이사장 선임 절차에 즉각 착수할 것을 정부에 촉구했다.이와 관련해 한국환경공단노동조합(위원장 이재학)은 지난 15일 오전 11시 30분부터 서울 종로구 청와대 사랑채 분수대 앞에서 기자회견을 열었다.노조는 기자회견을 통해 "직무 정지된 임상준 이사장에 대한 경찰 수사는 언제 끝날지 몰라 본인이 사직하거나 검찰에 기소되기 전까지는 해임하기 어려운 상황"이라며 "공단의 이사장 부재 등 현재 공단의 문제는 내부에서 해결할 수 없다. 해결을 위해 정부가 나서야 한다"고 촉구했다.이어 "공단 노동조합은 임추위 소집과 후보자 추천은 이사장과 무관한 독립된 절차이므로 즉각 진행돼야 한다"며 "임명권을 둘러싼 문제는 공단 상임감사 등 공단을 대표할 수 있는 임원이 수행하거나 주무기관인 기후에너지환경부 유권해석을 병행하는 등의 대안을 마련할 수 있을 것"이라고 밝혔다.이들은 기자회견문을 통해서는 "기후환경 정책 집행 최일선인 한국환경공단의 경영공백 방치 말고, 차기 이사장 선임 절차에 즉각 착수하라"고 강조했다.특히 정부를 향해 "기관장의 비리 의혹과 직무정지 그리고 이를 틈 탄 이사장 직무대행인 경영기획이사의 인사 전횡과 편법적 임기 연장으로 인해 공단의 책임경영은 처참하게 무너져 내리고 있다"며 "3천여 조합원의 절박한 외침을 모아 현 사태의 근본적 해결을 위해 직무정지 중인 이사장을 해임하고 차기 이사장 선임에 나설 것"을 촉구했다.이어 "이 문제는 결코 공단 내부의 자정이나 임시 방편적인 비상경영으로는 해결할 수 없다"며 "공단 주무 부처는 더 이상 책임을 회피하지 말고, 정부에 조속히 공단 이사장 해임 제청을 해야 한다"고 밝혔다.발언에 나선 이재학 한국환경공단통합노동조합 위원장도 "기관장 공백에 따른 조직 운영 정상화를 위해 차기 이사장 임명 절차에 즉각 착수해 줄 것"을 촉구했다. 이어 "기관장 궐위 시 이사의 연임 결정을 비롯한 후임 임명 등 직무대행의 권한 범위를 공공기관운영법 시행령 등에 명시해 달라"고 강조했다.한편 임상준 한국환경공단 이사장은 지난 2024년 환경부(현 기후에너지환경부) 차관 재임 시절 환경 관련 업체로부터 향응을 받았다는 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다. 서울경찰청은 지난 5월 임 이사장의 자택과 관련 업체를 압수수색하는 등 수사를 진행하고 있다.기후에너지환경부는 지난 5월 29일 임 이사장의 직무를 정지했고, 공단은 차광명 경영기획이사가 이사장 직무대행을 맡아 비상경영체제에 들어갔다.하지만 비상경영체제는 또 다른 파행을 낳고 있다는 게 노조의 주장이다. 노조에 따르면 차광명 경영기획이사는 지난 7월 31일 자로 임기가 만료됐다. 이사장 부재로 경영기획이사의 연임 여부를 결정하지 못한 데다, 직무대행이 상임이사 임명 등 인사권을 행사할 수 있는지를 둘러싼 문제가 제기되면서 지난 5월 29일 이사회에서 구성된 후임 경영기획이사 임원추천위원회도 열지 못하고 있다는 것이다. 이런 가운데 차광명 이사는 현재까지 이사장 직무대행을 맡고 있다.게다가 공단 직제 순에 따라 임기가 끝난 직무대행 차광명 경영기획이사의 후순위인 윤용희 기후환경이사까지 9월 1일 자로 임기가 만료되면서, 이사장 공백에 따른 경영 불확실성이 이어지고 있다고 노조는 주장했다.