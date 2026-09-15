민경선, K-컬처밸리 공사 재개 앞두고 현장 점검

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 15일 조속한 공사 재개를 위해 'K-컬처밸리 아레나' 현장을 직접 찾아 구조물 안전점검 용역 진행 현황, 한류천 수질 상태 등을 집중 점검했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 15일 'K-컬처밸리 아레나' 현장을 직접 찾아 조속한 공사 재개를 위한 관련 추진사항을 보고 받고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 15일 조속한 공사 재개를 위해 'K-컬처밸리 아레나' 현장을 직접 찾아 구조물 안전점검 용역 진행 현황, 한류천 수질 상태 등을 집중 점검했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 15일 조속한 공사 재개를 위해 'K-컬처밸리 아레나' 현장을 직접 찾아 구조물 안전점검 용역 진행 현황, 한류천 수질 상태 등을 집중 점검했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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민경선 고양특례시장이 장기간 공사가 중단된 K-컬처밸리 아레나 현장을 찾아 사업 정상화를 위한 준비 상황을 직접 점검하고 조속한 공사 재개에 행정력을 집중하겠다는 의지를 밝혔다.민경선 시장은 15일 지역 내 주요 현안 사업지 점검의 일환으로 K-컬처밸리 아레나 현장을 방문해 사업 추진 경과와 정상화를 위해 논의 중인 주요 현안을 보고받았다. 공사 중단이 장기화하고 있는 만큼 현장 관리 실태를 확인하는 동시에 향후 사업이 정상 궤도에 오를 수 있도록 필요한 준비사항을 살폈다.이날 현장에서는 사업 정상화를 위한 향후 추진 로드맵을 비롯해 현재 진행 중인 구조물 안전점검 용역의 상황이 집중적으로 다뤄졌다. 민 시장은 기존에 시공된 구조물의 안전성을 확인하고, 공사가 중단된 현장의 안전관리 조치가 제대로 유지되고 있는지도 점검했다.민경선 시장은 "K-컬처밸리는 107만 고양시민이 염원하는 핵심 앵커 사업인 만큼, 하루빨리 공사가 재개될 수 있도록 모든 행정적 준비를 속도감 있게 추진해야 한다"며 "현재 진행 중인 구조물 안전점검 용역을 빈틈없이 완료하고, 공사 재개 시 안전 문제에 단 한 치의 우려도 없도록 철저히 대비해 달라"고 강조했다.민경 시장은 이어 K-컬처밸리 단지와 맞닿아 있는 한류천으로 이동해 수질 관리와 정비 현황을 확인했다. 향후 K-컬처밸리 사업이 정상화되고 아레나를 비롯한 복합단지가 조성될 경우 시민과 방문객이 이용하게 될 주변 환경까지 함께 관리하겠다는 취지다.민 시장은 "현장 안전 관리와 한류천 수질 정비는 K-컬처밸리의 완성도를 높이고 사업 재개의 탄탄한 기반을 다지는 핵심 작업"이라며 "공사 재개를 앞당기기 위해 관계 기관과 긴밀히 소통하고 필요한 행정 지원에 시정 역량을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.