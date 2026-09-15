올가을 어디 갈까…용문산부터 물소리길·사나사·상원사까지

큰사진보기 ▲양평군도 본격적인 단풍철을 앞두고 관광지 환경 정비와 걷기길 보수, 주차관리와 안전요원 배치 등을 준비하며 가을 관광객 맞이에 나서고 있다. ⓒ 양평 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양평군도 본격적인 단풍철을 앞두고 관광지 환경 정비와 걷기길 보수, 주차관리와 안전요원 배치 등을 준비하며 가을 관광객 맞이에 나서고 있다. 사진은 물소리길 걷고 있는 모습 ⓒ 양평 관련사진보기

큰사진보기 ▲양평군도 본격적인 단풍철을 앞두고 관광지 환경 정비와 걷기길 보수, 주차관리와 안전요원 배치 등을 준비하며 가을 관광객 맞이에 나서고 있다. 사진은 사나사 단풍 모습 ⓒ 양평 관련사진보기

큰사진보기 ▲양평군도 본격적인 단풍철을 앞두고 관광지 환경 정비와 걷기길 보수, 주차관리와 안전요원 배치 등을 준비하며 가을 관광객 맞이에 나서고 있다. ⓒ 양평 관련사진보기

가을이 깊어지면 경기 양평의 산과 계곡, 걷기길도 붉고 노란 단풍으로 옷을 갈아입는다. 수도권에서 비교적 가까우면서도 산행과 가벼운 걷기, 사찰 여행까지 한 지역에서 즐길 수 있다는 점이 양평 가을 여행의 특징이다.대표적인 용문산에서부터 강과 마을을 따라 걷는 물소리길, 산과 계곡을 끼고 자리한 사나사와 상원사까지 여행 방식에 따라 목적지를 고를 수도 있다.양평군도 본격적인 단풍철을 앞두고 관광지 환경 정비와 걷기길 보수, 주차관리와 안전요원 배치 등을 준비하며 가을 관광객 맞이에 나서고 있다.양평의 가을을 대표하는 곳 가운데 하나가 용문산과 용문산관광지다. 용문산 일대는 가을이면 산 전체가 단풍으로 물들어 산행을 즐기는 관광객들이 많이 찾는다. 정상까지 오르는 등산뿐 아니라 용문산관광지에서 용문사로 이어지는 길을 따라 걷는 것만으로도 산과 숲이 만들어내는 가을 풍경을 즐길 수 있다.특히 어린 자녀를 동반한 가족이나 본격적인 산행이 부담스러운 방문객이라면 용문산관광지 주변을 천천히 걷는 방법도 있다.용문산의 숲을 배경으로 관광지를 산책한 뒤 용문사까지 이어지는 길을 걸으면 깊은 산행을 하지 않고도 가을 분위기를 느낄 수 있다. 산행을 원하는 방문객과 가벼운 산책을 원하는 방문객이 각자의 방식으로 가을을 즐길 수 있는 셈이다.단풍과 함께 지역 먹거리를 맛볼 수 있다는 것도 용문산관광지의 특징이다. 용문산관광지는 양평을 대표하는 지역축제인 양평용문산산나물축제가 열리는 곳이기도 하다. 관광지 주변에는 산채비빔밥과 더덕구이 정식 등 산과 들에서 나는 식재료를 활용한 음식을 판매하는 음식점들이 자리하고 있다.단풍길을 걸은 뒤 주변 음식점을 찾는다면 걷기와 먹거리를 함께 묶은 하루 일정으로도 여행을 구성할 수 있다.산을 오르는 것보다 평지를 천천히 걷는 여행을 선호한다면 양평 물소리길도 선택지다. 물소리길은 양평의 강과 숲, 마을을 연결해 걸으며 지역의 자연과 생활풍경을 만날 수 있도록 조성한 걷기길이다.용문산이 산을 중심으로 가을을 즐기는 곳이라면 물소리길은 걸음의 속도를 늦추고 주변 풍경을 살펴보는 데 어울린다.가을에는 길 주변의 나무들이 계절에 따라 색을 바꾸면서 여름과는 다른 풍경을 보여준다. 깊은 산속을 찾아가지 않아도 걷는 동안 강과 숲, 마을이 이어지는 양평의 가을을 만날 수 있다.목적지를 빠르게 둘러보기보다 일정 구간을 정해 천천히 걷고 주변에서 쉬어가는 여행을 원하는 방문객에게 적합하다.양평군은 단풍철을 앞두고 물소리길 정비에도 나선다. 코스 주변 제초작업을 진행하고 훼손되거나 이용에 불편을 줄 수 있는 구간을 점검해 필요한 곳은 보수할 계획이다. 가을철 걷기 여행객이 늘어나는 데 대비해 주요 코스를 사전에 살피겠다는 것이다.사람이 많이 몰리는 관광지보다 조용한 가을 여행을 원한다면 용천리 사나사를 찾아볼 만하다. 사나사는 산과 계곡을 끼고 자리한 사찰로, 사찰로 이어지는 길과 주변 자연이 함께 어우러진 것이 특징이다.단풍철에는 산길과 계곡 주변 나무들이 색을 바꾸면서 용문산관광지와는 또 다른 분위기의 가을 풍경을 만날 수 있다.용문산처럼 관광시설을 중심으로 움직이기보다 산길을 따라 천천히 걸어 사찰에 도착하고 다시 주변 계곡과 숲을 둘러보는 방식으로 여행하기 좋다.화려한 관광시설보다는 사찰과 자연이 어우러진 공간에서 조용히 가을을 보내고 싶은 방문객에게 어울린다.용문산 깊은 곳에 자리한 상원사도 양평의 가을을 만날 수 있는 곳이다. 용문산관광지와 용문사에 비해 상대적으로 조용한 분위기 속에서 산중 사찰과 주변 숲의 풍경을 함께 볼 수 있다.가을이면 사찰 주변을 둘러싼 숲이 계절의 색으로 바뀌면서 산속 사찰 특유의 풍경을 만들어낸다.많은 관광객이 모이는 곳을 빠르게 둘러보기보다 산길을 천천히 걸으며 숲과 사찰의 분위기를 느끼려는 여행객에게 선택지가 될 수 있다.용문산관광지와 물소리길이 비교적 대중적인 가을 여행지라면 사나사와 상원사는 조금 더 조용한 여행을 원하는 방문객들이 찾아볼 만한 곳이다.단풍철 관광객이 늘어나는 만큼 양평군도 주요 관광지와 걷기길 정비에 들어간다. 특히 방문객이 많이 몰리는 용문산관광지는 화단과 주변 환경을 정비하고 주차관리와 안전요원 배치 등 현장 대응체계를 마련할 계획이다.단풍철에는 특정 시간대에 관광객과 차량이 집중될 수 있는 만큼 관광지 주변 주차와 안전관리에도 대비한다는 방침이다.물소리길 역시 제초작업과 코스 점검, 훼손구간 보수 등을 통해 가을철 걷기 여행객을 맞을 준비를 하고 있다.양평의 가을 여행은 목적과 체력에 따라 선택할 수 있다. 본격적인 단풍 산행과 관광을 원한다면 용문산, 산행보다는 천천히 걷는 여행을 원한다면 물소리길을 선택할 수 있다. 관광객이 몰리는 곳을 벗어나 산과 계곡, 사찰의 조용한 가을을 만나고 싶다면 사나사와 상원사도 선택지다.멀리 떠나지 않고 수도권에서 가을을 즐기려는 여행객들에게 양평의 산과 길, 사찰이 본격적인 단풍철을 기다리고 있다.