광주시, 중소기업 특례보증 44억→244억원 확대

큰사진보기 ▲광주시는 경기신용보증재단과 중소기업 특례보증 협약을 변경해 이달부터 특례보증 출연금을 기존 11억원에서 31억원으로 20억원 증액한다고 15일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 광주시가 지역 중소기업을 위한 특례보증 규모를 최대 244억원으로 확대한다. 기업의 대출이자 일부를 지원하는 이차보전 예산도 기존보다 4배 늘리고 지원기간은 1년에서 2년으로 연장한다.광주시는 경기신용보증재단과 중소기업 특례보증 협약을 변경해 이달부터 특례보증 출연금을 기존 11억원에서 31억원으로 20억원 증액한다고 15일 밝혔다.기존 출연금 11억원은 출연금의 4배까지 보증할 수 있는 방식으로 운영되고, 추가 출연하는 20억원에는 10배 규모의 보증 한도가 적용된다.이에 따라 기존 출연금에 따른 44억원과 추가 출연금에 따른 200억원을 합쳐 최대 244억원 규모의 특례보증 지원 기반이 마련된다.특례보증은 담보력이 부족하거나 신용도 등의 문제로 금융기관에서 자금을 조달하기 어려운 중소기업을 대상으로 지방자치단체가 경기신용보증재단에 출연하고 재단이 보증을 제공하는 제도다.대출이자 부담을 낮추기 위한 이차보전 지원도 확대한다. 광주시는 특례보증을 이용하는 중소기업에 대한 이차보전 예산을 기존 5000만원에서 2억원으로 1억5000만원 늘린다. 이자 지원기간도 기존 1년에서 2년으로 연장한다.시는 고금리와 경기침체로 자금 조달에 어려움을 겪는 지역 중소기업의 금융 접근성을 높이고 경영 부담을 줄이기 위해 지원 규모를 확대했다고 설명했다.광주시 관계자는 "자금 조달에 어려움을 겪는 중소기업의 금융 부담을 완화하고 경영 안정을 지원하기 위한 것"이라며 "지역 기업이 체감할 수 있는 금융지원 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.