성남시, 철도건설기금 3천억→4천억원 확대

큰사진보기 ▲경기 성남시가 지하철 8호선 판교 연장과 위례~삼동선 등 철도사업에 필요한 재원을 마련하기 위해 현재 3000억원 규모인 철도건설기금을 4000억원까지 늘린다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 성남시가 지하철 8호선 판교 연장과 위례~삼동선 등 철도사업에 필요한 재원을 마련하기 위해 현재 3000억원 규모인 철도건설기금을 4000억원까지 늘린다.성남시는 민선9기 4년 동안 매년 250억원씩 모두 1000억원을 추가 적립할 계획이라고 15일 밝혔다.철도건설기금은 대규모 철도사업을 추진할 때 성남시가 부담해야 하는 지자체 분담금 등에 사용하기 위한 재원이다.성남시는 민선8기가 출범한 2022년 하반기부터 기금 조성을 본격화했다. 2023년부터 2025년까지 매년 700억원씩 모두 2100억원을 적립한 데 이어 올해 1월 30일 900억원을 추가해 3000억원을 확보했다.앞서 시는 하루 전인 지난 1월 29일 지방채 1120억원을 조기 상환해 지방채 잔액을 없앴다.성남시는 지방채 상환 이후에도 철도사업에 필요한 재원을 미리 확보하기 위해 민선9기에도 기금 적립을 이어간다는 방침이다.기금은 현재 예비타당성조사가 진행 중인 지하철 8호선 판교 연장사업과 위례~삼동선 건설사업 등 주요 철도사업의 시 분담금으로 활용할 예정이다.철도사업은 계획 수립부터 착공·개통까지 장기간이 걸리고 대규모 사업비가 필요한 만큼 시는 사업이 본격화하기 전에 지방비 부담에 대비한다는 계획이다.신상진 성남시장은 "그동안 재정건전성을 높이기 위해 노력한 결과 철도건설기금을 4000억원 규모로 확대할 수 있는 재정적 기반을 마련했다"며 "핵심 철도사업들이 재원 문제로 지연되지 않도록 추진하겠다"고 말했다.