'네버랜드' 찾던 아버지의 죽음... 정부의 대응, 아쉽다

지난 9월 5일 지원요구가 큰 중증 자폐성 장애인 아들과 함께한 이야기를 에세이로 담으며 존엄한 발달장애인 공동체 설립에 힘써온 전경철 작가가 운명했다. 부모 사후에도 자녀가 살아갈 유일한 섬이라 믿으며, 그는 장애인 거주 시설 천여 곳을 찾아다녔다. 누군가에게는 영원한 자녀 행복을 보장할 '네버랜드' 같은 곳이어야 했지만, 많은 비용과 전문 인력이 필요하다는 이유로, 아들에게 도전적 행동이 있다는 이유 등으로 아들을 받아주는 시설이 없었다.
장애인 지원 책무가 오롯이 가족에게 전가된 현실을 깨려고 그는 아들의 생존권 보장 관련 진정서를 행정기관에 제출하고, 언론사에는 자신의 사연 보도를 요청했다. MBC <실화탐사대>에서 자신의 사연이 방영된 이후로 독자들 응원이 이어졌고, 결국엔 아들의 생활공동체 입소로 이어졌다. 하지만 그는 자신보다 더욱 힘든 길을 가는 발달장애인 가족을 위해 '피터팬 자폐인 복지재단'을 설립했다.
(관련 기사 : 아들 맡길 곳 없어 죽음 생각한 아버지, 그의 싸움이 남긴 것
)
그러던 그가 별세했다는 소식을 들으며, 장애인 가족지원이 오롯이 가족에게 맡겨진 현실이 개탄스러웠다. 게다가 장애인의 삶과 존엄은 천부적인 권리인데, 그 권리의 보장을 위해 전적으로 사회적 동정과 언론의 관심에 매달려야 한다는 게 씁쓸했다. 이런 현실에 답이라도 하듯 정부는 지난 9월 10일 '발달장애인 돌봄 국가책임제 추진방안'을 관계부처 합동으로 발표했다.
권리의 주체가 아닌 객체로서의 '돌봄' 프레임
그런데 이 방안을 마주하며, 뭔가 답답한 게 밀려왔다. 우선 '돌봄'이란 단어이다. '돌봄' 프레임에선 장애인을 누군가의 보살핌, 호의로 묘사하기에 장애인은 권리의 주체가 아닌 수동적 대상이요, 권리 객체로 전락한다. 이때 삶의 결정권은 장애인 당사자가 아닌 보살피는 사람에게 전가하기에 장애인은 자기결정권의 주체가 아닌 행정의 관리와 통제를 받는 대상으로 전락된다.
이와 관련해 UN 장애인권리협약 제19조 (b)항에선 '장애인의 지역사회에서의 생활과 통합을 지원하고 지역사회로부터 소외되거나 분리되는 것을 방지하기 위하여 필요한 개별 지원을 포함하여, 장애인은 가정 내 지원서비스, 주거 지원서비스 및 그 밖의 지역사회 지원서비스에 접근할 수 있다'고 되어 있다.
쉽게 말하면, 장애인을 집 안이나 시설에 가두지 말고, 자신의 동네에서 이웃과 함께 더불어 살도록 집의 안팎에서 장애인 개인에 맞는 지원을 권리로 보장하라는 것이다. 장애인이 권리의 주체로서 자신의 동네인 지역사회에서 살아가도록 하는 환경을 권리로 보장하라는 것이다. 그러나 돌봄 프레임은 권리를 보장하는 방향이 아니라, 분리 공간이나 정해진 틀에서 관리와 통제를 받는 시선이기에 장애인권리협약의 정신과 정면으로 배치되는 것이다.
그렇다면, 이번에 발표한 방안엔 어떤 내용들이 있을까? 주요 추진 과제 중 '일상 속 자립과 사회참여 확대'가 있고 이와 관련해 '부모 사후 실질적 자립을 위한 지원체계 확립'과 '당사자의 의사결정지원 및 권리보호 방안 마련'을 제시했다. 구체적으로는 ▲ 내년 3월 장애인지역사회자립법 시행에 따른 사업 참여 지역의 점진적 확대 검토 ▲ 부모 사후 등 보호자 부재 상황의 최중증 발달장애인 대상으로 한 24시간 개별 1:1 지원 ▲ 공공후견인 양성 확대 ▲ 장애인권익옹호기관 인력 확충(중앙과 지역에 각각 1명 확충)을 통한 학대 대응 역량 강화 ▲ 편견·차별방지를 위한 인식개선 캠페인, 배려가 필요한 공공시설 중심 심볼 착용(영국의 해바라기 캠페인 등) 도입 추진
등이 담겼다.
압도적인 시설수용 지원 속에 무력한 장애인 권익옹호
먼저
지역사회 자립을 보자. 지역사회 자립 관련 예산은 장애인 거주 시설에 수용되는 예산보다 97배 적다. 시설은 자기결정권과 선택권이 철저히 박탈되는 곳이며, UN 장애인권리위원회의 '탈시설 가이드라인'에선 시설수용을 복지서비스가 아닌 감금이자 국가폭력으로 주목한 바 있다. 사업 참여 지역의 점진적 확대를 통해 탈시설과 자립 관련 예산이 일부 늘어날 수는 있다. 그러나, 시설수용 예산을 지역사회 자립 예산으로 전용·재배치하는 계획을 명시하고 시행하지 않는 이상, 자립은 그림의 떡이며 시설수용을 통해 장애인의 자기결정권 박탈은 여전히 지속될 가능성이 크다.
이는 내년 중앙과 지역에 각각 조사인력 1명 확충을 통한 장애인권익옹호기관 학대역량 강화하고도 연관된다. 장애인권익옹호기관 예산이 거의 동결수준인 현실 속에선 전문성이 낮고 인건비가 덜 드는 단기계약직 인력의 채용 여지가 높아, 권익옹호인력의 전문성 제고 기대가 어렵다. 더군다나 시설수용 예산이 자립 예산보다 압도적으로 높은 상황에선 지역사회의 권리 기반 지원 미비는 불을 보듯 뻔하다.
이런 상황이면, 장애인권익옹호기관에 의해 학대에서 구출된다 하더라도 당사자들은 시설이나 시설과 같은 환경으로 되돌아갈 우려가 크다. 실제로 2025년 4월 18일 헬로 티비 뉴스 보도에 따르면 '지역사회로 분리된 염전노예 장애인 가운데는 지역사회에 보호자원이 마련되지 않았기에 노숙인 시설 이주와 염전 재복귀 상황이 있었고, 염전노예들 가운데는 지적장애로 등록되지 않은 사람들도 적지 않았다'는 장애인권익옹호기관 관계자의 증언도 있었다.
'최선의 해석' 관점 및 자기결정권 보장 없는 후견-24시간 지원
부모 사후 등 보호자 부재 상황의 최중증 발달장애인을 대상으로 한 24시간 개별 1:1 지원을 추진한다고 하는데, 관련해 이런 질문들을 할 수 있을 것이다. 자립주택 등 주거형태와 관련해 장애인 당사자가 직접 선택할 수 있는가? 24시간 동안 당사자의 의식주 선호를 읽어낼 수 있는 의사결정 조력자가 존재하는가? 그리고, 당사자를 지원하는 인력을 선택하고 교체하는 권리가 보장되는가? 그러나 이런 질문들, 고민들이 빠진 대안이라면, 이는 지원이 아니라 자기결정권이 박탈된 '24시간 감시망'이자 장애인 관리·통제 시스템으로 전락할 뿐이다.
발달장애인 공공후견인 양성 확대를 추진한다고 하는데, 이와 관련된 발달장애인 공공후견 지원사업이 있다. 이 사업은 발달장애인법 제9조(성년후견제 이용지원)를 근거로 당사자의 자기결정권 보장을 목표로, 특정후견이 원칙이되 예외적으로 한정후견을 인정하는 사업이다. 그러나, 후견유형 가운데 성년후견 유형(82%)이 압도적으로 높으며, 후견인 제도 및 당사자의 불이익에 대해 피후견인 당사자가 충분한 이해를 거치거나 피후견인 의사를 확인하는 절차가 없다.
특정후견을 원칙으로 한다고 해도, UN 장애인권리협약 일반논평 제1호의 27단락에선 단 하나의 결정이라도 당사자의 법적 능력이 박탈되는 경우도 대체 의사결정에 해당한다고 말한다.
특정 사무 영역의 결정을 제한(특정후견)한다면, 지원 욕구가 큰 지적·자폐성 장애인의 삶의 맥락이 소거되고, 이런 후견은 '착한 관리'가 아니라 법적 능력 박탈 자체를 폐지하자는 27단락 취지와 배치된다.
지원요구가 큰 행정상 중증 장애인의 경우엔 자기결정권의 주체가 될 수 없다는 통념이 있다. 그러나, 장애인 당사자와 일상을 함께 한 장애인의 가족, 친구, 지원 인력 등이 당사자의 행동, 표정 등을 해석한 것들을 종합해, 장애인에게 있는 욕구와 선호를 알아내는 당사자 관점의
'최선의 해석'
관점을 도입하면 되며, 이미 호주와 캐나다(브리티시컬럼비아주) 등지에서 시도되고 있다. 종합하면 24시간 지원·후견은 이런 관점을 가지고 고민한 흔적이 없기에 장애인 당사자의 자기결정권 박탈 현실은 여전할 뿐이다.
인식개선의 시혜적 알리바이와 고용·마스킹의 사각지대
이번 대책에서는 영국의 해바라기 캠페인(정신적 장애 등의 보이지 않는 장애가 있음을 알리는 목걸이·배지 착용) 등을 참고해 배려가 필요한 공공시설 중심 심볼 착용도 추진한다. 이 캠페인과 관련해 시각적인 표식이 없다면, 보이지 않는 장애를 안고 살아가는 사람들이 겪는 일상적인 장벽을 타인이 알아차리거나 인정하고 이해하기 어려울 수 있다(Without a visual cue, it can be difficult for others to identify, acknowledge, or understand the daily barriers faced by people living with an invisible disability.)고 하는 설명 문구가 있다. (관련 자료 : 보이지 않는 장애 해바라기란 무엇인가요?
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표식이 없으면 알기 어렵다는 말 속엔 '표식 부착'을 개인화된 알리바이로 가려 비장애 중심 환경 구조 변화란 사회의 책무를 면제하겠다는 태도가 담겨 있다. 이렇게 되면 사회의 환경·제도가 지닌 구조적 장벽을 은폐하고 장애인에게 문제를 전가, 비장애 중심 질서를 정당화할 위험이 존재한다.
더구나 편견·차별방지를 위한 인식개선 캠페인과 관련해 장애 인식 개선교육이 있긴 하나 장애인의 어려움을 개인에게 있는 손상과 사회적 장벽 간의 상호작용에서 찾는 게 아니라 오로지 장애인 개인의 문제로 왜곡시킨다. 또한, 장애인과 비장애인 스스로가 장애인을 차별할 수 있음을 성찰하는 교육이 인식개선교육에서 부족하다는 지적도 있다.
이외에도 정부는 발달장애인 고용 확대를 내세웠다. 그러나 비장애인과 동등하게 일하기 위해 비장애인 중심의 환경을 장애인 당사자에게 맞게 조정하는 합리적 조정(Reasonable Adjustment)을 당사자가 요구할 권리가 대안에서 언급되어 있지 않다. 지적장애인과 관련해 명확한 지시와 직관적 업무 구조화 및 평가체계, 자폐성 장애인 관련 감각 자극 완화 조치가 언급돼 있지 않다. 비장애 중심의 기준 적응만을 장애인 당사자에게 강요한다면 1~2년에 불과한 짧은 근속기간이란 현실은 여전하며, 고용 확대를 통한 진정한 자립은 기대하기 어렵다.
무엇보다 고인지·미등록 지적·자폐성 장애인들이 겪는 어려움을 다루는 대안 언급이 전혀 없다. 대한민국은 '눈치'를 필수이자 미덕으로 삼는 고맥락 사회다. 자폐인의 경우 이런 암묵적 맥락 이해에 어려움이 있어 직장, 학교 등에서 심한 배제를 겪기에, 사회에서 생존을 위해 장애 특성을 가려 비장애인처럼 연기하는 마스킹을 강요받는다. 그 과정에서 정신적 소진(Burnout)이 심하지만, 이들은 장애인으로 등록되지 못하는 경우도 많아 지원의 사각지대에 놓인다. 이런 현실에 대한 대안이 있어야 하는데, 그걸 고민한 흔적이 보이지 않는다.
심지어 장애인 가족지원도 참담한 수준이다. 한 예로
장애아 가족 양육지원 이용시간을 연 1320시간(월 110시간)으로 확대한다는데, 상시 강한 의사소통 시도(행정상 '도전행동')를 하는 장애인 가족이 삶의 숨통을 트기엔 턱없이 부족하다. 가족이 24시간 감당해야 하는 삶의 무게에 비하면 단 몇 시간 늘리기는 생색내기 대책 수준이다.
그 외에도 이번 세부과제의 추진방안에서 허점을 얘기하자면 끝이 없다. 하지만 수많은 문제점들은 오직 하나, 지적·자폐성 장애인을 권리의 주체가 아닌 객체이자 돌봄 대상으로 보는 시선으로 귀결된다. 이런 관점에서 세워지는 정책으로 당사자는 자립은커녕 국가폭력인 시설수용에 처할 위험에 직면함은 물론 비장애 중심의 질서 적응을 강요당할 뿐, 인간다운 삶은 애당초 꿈꿀 수 없다. 아울러 장애인 가족의 부양부담 고통은 지속된다.
네버랜드 환상을 깨고 지역사회의 권리기반 지원체계로
지역사회에서 권리 기반의 지원체계가 사실상 부재했고 이에 대한 대안이 사실상 시설 중심에 가도록 한 구조적 차별이 지금까지도 대한민국 사회에 만연하다. 그러기에 자폐성 장애인의 부모였던 전경철 작가는 '네버랜드'라는 격리된 섬과 같은 시설이 인간다운 삶의 유일한 대안으로 생각할 수밖에 없었던 거다. 사실 시설의 본질은 국가폭력임에도 말이다. 이는 전적으로 장애인과 그 가족의 인간다운 삶을 보장하기 위한 지원체계 수립을 방기한 국가의 책임이다.
따라서 이번 대책을 재검토해야 한다. 자기결정권 보장을 위해 대리의사결정체계 대신 수어, 쉬운 읽기(Easy Read), 점자 등으로 당사자의 의사소통을 지원하고, '최선의 해석' 관점을 도입하는 등의 지원의사결정체계 수립과 이를 뒷받침할 발달장애인지원센터의 의사결정 지원팀(팀 구성원들에겐 지원의사결정체계에 대한 상시적 훈련 필요) 신설이 필요하다.
장애인이 고용, 소득, 사법 등 일상생활에서 다른 사람들과 동등하게 생활을 영위하기 위해 비장애 중심 환경을 장애인에 맞게 변환하는 합리적 조정을 권리로 인정하며, 제도화된 형태로 구축해야 한다. 시설수용 예산의 지역사회 장애인 자립 예산으로의 전용이라는 내용으로 장애인지역사회자립법을 개정해 이를 시행하고, 장애인에 대한 혐오와 차별을 예방·방지하며 장애인의 삶에 중점을 둔 교차차별 종식 전략의 국가·지자체 차원 도입이 필요하다.
특히 장애등록 및 판정 제도의 엄격한 기준 적용으로 인해 장애 상태가 있음에도 지원받지 못하는 '고인지·미등록 지적·자폐성 장애인'의 현실을 타파해야 한다. 장애등록 및 판정 제도의 엄격한 기준을 완화하고, 개인의 장애 상태, 특성, 사회적 지위 등 이들의 삶을 중심으로 한 관점을 담아 국가 차원에서 개인의 상황에 맞는 지원체계를 함께 수립해야 한다.
이런 정책 수립의 시작부터 끝까지 장애인이 실질적이고 의미 있게 참여하도록 하는 통로 마련이 필요하며, 아울러 가족이 장애인 자녀의 자기결정권을 존중할 수 있도록 예산 제한이 아니라 가족의 욕구, 선호, 의지를 반영한 가족지원정책의 재설계를 주문하고 싶다.
이런 방안들을 충분한 양과 질의 예산으로 실질적으로 반영해 장애인과 그 가족의 삶의 증진과 권리 보장을 이뤄 지역사회가 권리 기반 지원체계가 될 수 있도록 국가는 책임을 다해야 할 것이다.
지역사회의 권리 기반 체계를 수립할 때, 그렇게도 전경철 작가가 원하던 자녀의 인간다운 삶은 현실로 다가설 것이다. 시설수용 말고 장애인과 그 가족이 지역사회에서 살면서 다른 이들과 조화롭게 어울려 사는 그 모습을 말이다. 그럴 때, 장애인은 권리의 주체로 시민권을 행사하는 한 사회의 동등한 구성원으로 자리 잡게 될 것이다.