용인 시설원예 농가 95% "기후변화 피해 심각"

용인 지역 시설원예 농가 등 농업인 10명 중 9명 이상이 폭염과 이상고온 등 기후변화로 인한 영농 피해를 심각하게 체감하고 있는 것으로 나타났다. 시설재배 농가 상당수가 10년 이상 된 노후 하우스를 사용하고 있어 환기·차광시설 개선 등의 지원 요구도 나오고 있다.
용인시는 지난달 19일부터 31일까지 지역 시설원예 농가 등 농업인 105명을 대상으로 기후변화 피해 실태와 지원 수요를 조사한 결과 응답자의 95.3%가 영농 피해를 심각하게 체감한다고 답했다고 15일 밝혔다.
'매우 심각하다'는 응답이 62.9%, '심각하다'는 응답은 32.4%였다. 피해 유형으로는 고온으로 낮 시간대 작업이 어려워지는 등 '작업시간 부족'이 62.9%로 가장 많았다.
강한 햇빛에 작물이 손상되는 일소 피해와 수량 감소·품질 저하도 각각 61%로 조사됐다. 노후화된 재배시설도 폭염 피해를 키우는 요인으로 지적됐다.
용인시는 지난 14일 시청에서 용인시화훼연합회, 모현시설채소연합회, 남사오이협의회 등 지역 생산자단체 관계자들과 간담회를 열고 설문 결과와 농가의 요구사항을 논의했다.
간담회에서는 시설재배 농가의 62.5%가 10년 이상 된 노후 하우스를 운영하고 있어 환기와 차광 기능이 떨어지고 폭염 피해가 커지고 있다는 의견이 제기됐다.
농업인들은 이에 따라 폭염에 대응할 수 있는 시설과 장비 지원이 시급하다고 용인시에 요구했다.
용인시는 이번 설문조사와 간담회에서 나온 의견을 토대로 2027년 기후대응 농업정책을 마련할 계획이다.
시 관계자는 "이상고온과 폭염이 이어지면서 시설원예 농가가 현장에서 겪는 어려움이 커지고 있다"며 "농업인들이 실제 필요로 하는 지원이 무엇인지 지속적으로 의견을 듣고 현장 수요를 반영한 기후변화 대응 방안을 마련하겠다"고 말했다.