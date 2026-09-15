용인 시설원예 농가 95% "기후변화 피해 심각"

큰사진보기 ▲용인시는 지난달 19일부터 31일까지 지역 시설원예 농가 등 농업인 105명을 대상으로 기후변화 피해 실태와 지원 수요를 조사한 결과 응답자의 95.3%가 영농 피해를 심각하게 체감한다고 답했다고 15일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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용인 지역 시설원예 농가 등 농업인 10명 중 9명 이상이 폭염과 이상고온 등 기후변화로 인한 영농 피해를 심각하게 체감하고 있는 것으로 나타났다. 시설재배 농가 상당수가 10년 이상 된 노후 하우스를 사용하고 있어 환기·차광시설 개선 등의 지원 요구도 나오고 있다.용인시는 지난달 19일부터 31일까지 지역 시설원예 농가 등 농업인 105명을 대상으로 기후변화 피해 실태와 지원 수요를 조사한 결과 응답자의 95.3%가 영농 피해를 심각하게 체감한다고 답했다고 15일 밝혔다.'매우 심각하다'는 응답이 62.9%, '심각하다'는 응답은 32.4%였다. 피해 유형으로는 고온으로 낮 시간대 작업이 어려워지는 등 '작업시간 부족'이 62.9%로 가장 많았다.강한 햇빛에 작물이 손상되는 일소 피해와 수량 감소·품질 저하도 각각 61%로 조사됐다. 노후화된 재배시설도 폭염 피해를 키우는 요인으로 지적됐다.용인시는 지난 14일 시청에서 용인시화훼연합회, 모현시설채소연합회, 남사오이협의회 등 지역 생산자단체 관계자들과 간담회를 열고 설문 결과와 농가의 요구사항을 논의했다.간담회에서는 시설재배 농가의 62.5%가 10년 이상 된 노후 하우스를 운영하고 있어 환기와 차광 기능이 떨어지고 폭염 피해가 커지고 있다는 의견이 제기됐다.농업인들은 이에 따라 폭염에 대응할 수 있는 시설과 장비 지원이 시급하다고 용인시에 요구했다.용인시는 이번 설문조사와 간담회에서 나온 의견을 토대로 2027년 기후대응 농업정책을 마련할 계획이다.시 관계자는 "이상고온과 폭염이 이어지면서 시설원예 농가가 현장에서 겪는 어려움이 커지고 있다"며 "농업인들이 실제 필요로 하는 지원이 무엇인지 지속적으로 의견을 듣고 현장 수요를 반영한 기후변화 대응 방안을 마련하겠다"고 말했다.