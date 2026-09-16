노무현 승부수 닮은 이 대통령의 선택, 기대와 우려

2004년 3월 11일, 취임 1년여를 넘긴 노무현 대통령이 특별 기자회견을 열었다. 불법 대선자금 의혹, 친인척 비리 등 각종 현안이 얽히고설킨 것으로 모자라 '탄핵'이라는 초유의 위기가 다가오고 있었다. 취임 초 60%대였던 지지율은 20%대로 이미 곤두박질친 지 오래였다. 그럼에도 노 대통령은 "자리에 집착하지 않겠다. 구차하게 잔꾀를 부리지도 않겠다"며 한 달 뒤 총선과 재신임을 연계한다는 승부수를 던졌다.
22년이 흐른 2026년 9월 18일, 엇비슷하게 임기를 채운 이재명 대통령이 현안 기자회견을 연다. 과거처럼 급박한 사안은 없다. 여태껏 큰 실수도 없었다. 하지만 6.3 지방선거 국면에서 흔들리기 시작한 국민들의 마음은 불과 3개월 동안 빠르게 식어갔고, 매주 미끄러지던 국정 지지율은 급기야 매주 여론조사가 발표될 때마다 최저치를 경신하고 있다. 이 대통령은 이 난국을 직접 맨 앞에서 뚫고 나가기로 결심했다.
'노무현과 다른 이재명'이기에...
임기 1년여 만에 정치적 위기를 맞닥뜨린 두 대통령의 모습은 묘하게 겹친다. 다만 굳이 비교하자면, 노 대통령의 여건이 더 나빴다. 당시 그는 최측근의 구속으로 도덕성에 큰 타격을 입은 데다 이라크 파병으로 지지층까지 외면하던 상태였다. 반면 이 대통령은 취임 후 '사고'는 없었다. 여당은 과반 의석의 제1당이고, 12.3 내란을 계기로 보수 진영의 힘도 빠졌다. 그럼에도 그의 운동장은 점점 좁아지고 있다.
반전은 있을까. 노무현 정부에 대한 이해도가 높은 민주당 인사들은 그래도 '가능하다'고 본다. 22년 전과 상황이 다르고, 사람이 다르기 때문이다.
여권 관계자 A는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(정치적 지형은) 지금이 훨씬 좋다. 노무현 정부 때는 정부가 출범하고 바로 공격이 들어왔고, 공격이 확장됐지만 지금은 그 정도가 아니다"라며 "우리만 심기일전하면 극복할 수 있다"고 봤다.
또 다른 관계자 B도 "소위 여권 내 분열이라는 양상은 당시와 유사하지만 노무현 대통령 시절과 달리 이재명 대통령에게는 '일 잘한다'는 평가가 있고, 여러 경제 성과가 있다"라고 말했다.
하지만 '노무현과 다른 이재명'이기에 몇 가지 우려도 남는다.
노무현 청와대 출신 인사 C는 "이 대통령과 노 대통령의 가장 큰 차이는 국정 운영의 원칙과 철학"이라며 "노 대통령의 경우 이라크 파병만 해도 소위 동북아 균형자론을 얘기해 왔고, 북핵 문제로 어쩔 수 없는 측면이 존재하는 등 원칙과 명분이 분명했다"고 비교했다. 이 대통령의 기본 기조는 '실용'이다. 가치나 철학이 아닌, 사안별 목표를 추구하는 방법론에 가깝다는 지적이다.
이 인사는 "실용도, 어떤 실용이냐에 대한 원칙이나 철학이 있어야 한다"며 "원칙이나 방향이 분명해야 평가가 가능하다. 그렇지 않으면 평가 기준이 사람이 되고, 자칫 '나는 저 사람을 지지하니까 뭐든지 찬성'이거나 '나는 저 사람이 싫으니까 반대' 이렇게 사람에 대한 찬반만 남는다"고 설명했다. 이어 "메시지가 아니라 메신저에 대한 찬반으로 나뉘면, 메신저에게 약간의 불신만 생겨도 회복이 어렵다"며 "지금 문제의 핵심"이라고 봤다.
두 대통령의 스타일도 다르다. 노 대통령은 2대 이해찬 총리가 회고록에서 "어려운 일을 나한테 다 떠넘기시면 어떻게 하냐"고 푸념한 일화를 남길 정도로 대통령의 권력을 나눴다. 반면 이 대통령은 매사를 다 들여다보는 '만기친람형'으로 평가된다. 국무회의 생중계는 대통령의 이런 업무 방식을 온 국민에게 확실히 각인시켰다. 또 다른 여권 인사 D는 그 결과 "장관들이 사라져 버렸다"라고 지적했다.
대통령만 보이면, 표적도 대통령만 된다. 이 인사는 "문재인 정부 시절 부동산은 김현미 (국토교통부) 장관이 다 두들겨 맞지 않았나. 그런데 지금은 김윤덕 장관 탓하는 사람이 드물다. 모두 대통령 탓만 하고 있다"라며 "장관 책임이면 인사로 국민 요구를 수용하면 되는데, 대통령은 바꿀 수가 없으니 국민들이 이러지도, 저러지도 못하고 있는 셈"이라고 했다. 그 당혹감이 지지율 하락으로 나타난다는 뜻이다.
"'내가 나서면 다 해결' 내려놔야"부터 "신뢰 회복이 급선무"까지
결국 타개책은 이재명 대통령에게서 출발할 수밖에 없다. A는 "대통령이 인식을 새롭게 할 필요가 있다"라며 "대통령의 역할이 있고, 참모들이, 여당이 해야 할 역할이 있다. 분담해야 한다"라고 강조했다. 그는 "대통령이 그간 당 대표가 되고, 대선 후보가 되고, 대통령이 되는 과정을 전부 개인기로 돌파한 것은 맞지만 대통령이 된 이후는 다르다"라며 "'내가 나서면 다 해결된다'를 내려놔야 한다. (국가는) 그렇게 안 움직인다"라고 했다.
이 대통령이 개별 사안보다는 '신뢰'라는 큰 줄기에 집중해야 한다는 주문도 나왔다. C는 "사람들의 문제 제기는 '대통령이 자기를 위해 권력을 쓰는 것 아니냐'가 핵심"이라며 "본인 집을 처분한 다음 세제 개편한 일이 그 발단 중 하나였더라"라고 꼬집었다. 이어 "공소 취소는 아직 하지 않았는데도 인사 등으로 결국 '이 사람은 자기 유불리를 가지고 고민하는구나'란 느낌을 주고 있다"라며 "공익을 위한다는 신뢰 회복이 급선무"라고 봤다.
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