'순천대 의대 후보 선정' 멈출까... 법원, 22일 심문

큰사진보기 ▲목포대 학생들이 14일 전남광주통합특별시 광주청사 앞에서 '전남권 국립의대 신설 후보대학 불공정 심사 규탄 결의대회'를 열고 있다. 지난달 30일 의대 신설 후보대학 선정 심사 결과가 발표된 이후 목포를 비롯한 서남권 시민사회와 정치권은 불공정 심사라며 강하게 반발하고 있다. 2026. 9. 14 ⓒ 국립목포대학교 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광주지방법원 별관 ⓒ 김형호 관련사진보기

국립목포대가 전남광주통합특별시장을 상대로 제기한 전남권 국립의대 신설 후보대학 선정 및 정부 추천 처분 효력정지 신청 사건의 심문기일이 잡혔다.15일 <오마이뉴스> 취재에 따르면 이 사건 재판을 맡은 광주지방법원 행정1부(재판장 김정중 부장판사)는 오는 22일 오후 3시 별관 107호에서 심문기일을 진행한다.목포대가 제기한 효력정지 신청은 전남광주시가 순천대를 전남권 국립의대 신설 후보대학으로 선정하고 정부에 추천한 처분의 효력을 본안 소송 판결이 나올 때까지 정지해 달라는 취지다.이번 심문에서는 해당 처분의 효력을 당장 정지할 필요가 있는지와 함께 후보대학 선정 및 정부 추천 과정에서 목포대가 주장하는 절차적·법적 문제가 있었는지 등이 쟁점이 될 전망이다.목포대 측은 전남광주시가 전남연구원에 맡겨 진행한 후보대학 선정 심사에서 명백한 위법이 확인됐다는 입장이다.현행 '대학설립·운영 규정'은 원칙적으로 '교지(부지)는 설립 주체가 소유해야 한다'고 규정하고 있다. 그러나 순천대는 의대 유치가 확정될 경우 시유지를 무상 임대받기로 순천시와 업무협약을 맺은 상태에서 심사에 참여했다.목포대 측은 순천대가 부지 확보 확실성 측면에서 결격 또는 현저히 낮은 평가를 받아야 했는데도, 심사위원 8명 가운데 5명이 부지 확실성 평가(5점 배점)에서 만점을 주는 등 의대 부지를 소유한 목포대와 사실상 동등한 점수를 받은 것은 부당하다고 주장하고 있다. 이와 관련해 목포경실련은 심사위원 전원을 고발했고, 경찰이 수사에 착수한 상태다.반면 전남광주시 측은 정부에 후보 대학을 추천한 것 자체가 처분에 해당하지 않는 일종의 준비행위라는 입장이다. 이에 따라 이를 대상으로 한 취소소송이나 효력정지 신청 자체가 법적 다툼의 대상이 될 수 없다는 것이다. 처분성이 인정되더라도 심사 자체는 법적·절차적으로 문제가 없다는 입장이다.아울러 부지 확보 요건은 대학 설립 인가 단계에서 적용되는 것이며, 운영 중인 대학에 대해서는 부지 소유권 관련 예외 규정도 있는 만큼 문제가 되지 않는다는 판단인 것으로 전해졌다.양측은 22일 심문기일 이후, 1~2주 이내에 법원 결정이 나올 것으로 예상하고 있다.법원이 목포대의 신청을 받아들이면 순천대 후보 선정 및 정부 추천 처분의 효력이 본안 소송 판결 선고 때까지 정지될 수 있다. 반대로 신청이 기각되면 순천대를 후보 대학으로 정부에 추천한 행위를 전제로 한 후속 절차가 계속될 가능성이 커진다.민형배 전남광주통합특별시장은 이번 논란에 대해 "법원의 판단을 기다리고 있고, 그 판단을 존중해 이후 절차를 진행하겠다"는 취지의 입장을 지난 13일 페이스북을 통해 밝힌 바 있다.목포대는 전남권 국립의대 후보 대학을 놓고 순천대와 경쟁하다 100점 만점 평가에서 1.30점 차이로 탈락했다. 전남광주시는 지난달 29일 심사를 거쳐 다음 날 순천대를 후보 대학으로 선정해 정부에 추천했다.