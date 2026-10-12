'메갈'과 '한남'의 연애, 이건 너무한 것 아닌가

소설, 나아가 문학이 실제의 재현이어야 할까? 나는 꼭 그럴 필요는 없다는 쪽이다. 현실을 왜곡하는, 때로 한껏 부풀리거나 납작하게 누르고, 비틀거나 깨뜨리는 작업이 있는 그대로의 재현보다도 유익함을 구할 수 있다고 여긴다.
최근 읽은 성석제의 <투명인간>은 말 그대로 사람 눈에 형체가 보이지 않는 투명인간을 등장시킨다. 그로써 좀처럼 눈여겨보지 않는 우리 주변의 존재들에 관심을 기울이도록 이끈다.
[관련 기사] 한마디도 하지 않은 주인공, 그런데 우리는 그를 알게 됐다
(https://omn.kr/2k1sh).
이외수의 <장외인간>은 달이 사라진 세상과 달이 존재했단 사실조차 기억하지 못하는 사람들을 통해 마땅히 있어야 할 것이 실종된 현실을 고발한다. 다큐멘터리, 또 리얼리즘만이 문학이 나아갈 길은 아니다. 현실을 비틀고 무너뜨림으로써 독자를 일깨우고 세상을 보다 나아지게 하려는 일군의 작가들이 이를 증명해왔다. 나는 이들의 수고에 박수를 보낸다.
그러나 현실을 왜곡하는 일이 언제나 이롭기만 한 건 아니다. 때로 어떤 도전은 성과 없이 마무리된다. 목표에 닿지 못한 실험과 무엇도 얻지 못한 탐험도 얼마든지 있다. 문학이 현실을 왜곡할 때도 마찬가지다.
왜곡은 그 자체로 미덕이 아니다. 무엇을 드러내기 위해 현실을 변형했는지, 그 변형이 독자에게 무엇을 보여주는지, 나아가 그 과정에서 무엇을 잃고 무엇을 얻는지 물어야 한다. 왜곡된 현실은 그 자체로 부조리를 양산할 수 있기 때문이다.
심지어 그 왜곡이 마치 사실인 양 독자를 기만하거나, 작가 스스로조차 속여 낸 결과라면 어떨까. 왜곡된 현실 인식과 표현이 그를 능가하는 이로움을 구하지 못한다면 독자는 오로지 왜곡된 현실과 표현의 해악만을 마주할 뿐이다. 이 소설 <나의 미친 페미니스트 여자친구>가 그러한 작품이다.
<82년생 김지영>과 함께 한국 페미니즘 문학의 간판으로 불리는 소설이다. 2019년 출간 이후 페미니스트 진영 내에서 화제를 불러일으켰고, 지난해 출판사를 옮겨 다시금 출간됐을 만큼 꾸준한 조명을 받았다.
문학의 설 자리가 위협받는 이 시대에도 이 소설의 걸음엔 거침이 없다. 대만, 일본, 중국, 인도네시아 등 아시아 여러 나라에서 번역돼 출간됐다. 2021년엔 동명 웹툰이 나왔고, 올해엔 일본에서 제작된 영화가 개봉을 앞뒀다.
한국에도 많은 팬을 두고 있는 나가노 메이가 출연을 확정했을 만큼 기대를 받는 작품이다. <나의 미친 페미니스트 여자친구>가 지닌 어떤 매력이 이 같은 성취를 이끌어낸 걸까. 이 궁금증이 내게 이 책을 집도록 했다.
기본적인 얼개는 남과 여, 청춘 남녀의 로맨스다. 20대에 열렬한 연애를 했으나 결별한 남녀가 우연히 재회한 뒤 다시 연애를 시작하는 이야기, 그 과정에서 불거지는 크고 작은 문제들이 <나의 미친 페미니스트 여자친구>의 주요한 관심이 된다. 파격적이고 노골적인 제목이 이 소설의 성격을 그대로 내보인다.
1인칭 주인공 시점에서 전개되는 소설의 화자이자 주인공 커플의 남자인 김승준은 헤어진 지 4년 만에 생애 가장 뜨거운 사랑이었던 '그녀'와 재회한다. 그녀는 헤어진 사이 몰라보게 달라져 있다. 긴 생머리에 하늘하늘한 차림은 어디로 가고 짧게 자른 머리에 늘 검은색 티셔츠를 입고는 화장도 않고 다닌다.
뿐만이 아니다. 확고한 페미니즘 사상을 탑재한, 그것도 매주 광장으로 나가 페미니즘 관련 집회에서 활동하는 열성 페미니스트가 되어 있다. 페미는 '메갈'이고, 메갈은 '여자 일베'며 '남혐'이라는 게 승준의 상식이다. 이렇게 예쁜 그녀가 어떻게 메갈일 수 있는 걸까. 꺼림칙하지만 거부할 수 없는 끌림이 승준이 그녀와 다시 시작하도록 이끈다.
"사귀다가 니가 먼저 지쳐서 나가떨어지면 나한테 100만 원을 주는 거야."
우여곡절 끝에 시작된 둘의 연애기는 소설의 표현 그대로, '메갈'과 '한남'의 동상이몽이다. 그녀는 한남 한 명을 페미니스트로 개화시키기 위하여, 승준은 그녀를 4년 전 귀엽고 착한 애인으로 되돌리기 위해 관계를 시작한다.
강성 페미니스트에게 남자와 사귀는 일이, 승준에게도 메갈과 연애한다는 게 떳떳한 일이 못 되어 주변에 알리지 못하는 비밀 연애이지만, 막상 둘 사이는 여느 남녀의 연애처럼 소소하고 애틋하다. 일상의 위안과 휴식이 되어주고 남녀의 끌림과 애정에 부응하는 일이 자연스레 뒤따른다.
이 가운데 열성 페미니스트와 구제불능의 한남 사이, 좀처럼 좁힐 수 없는 간극이 수시로 부각되는 건 <나의 미친 페미니스트 여자친구>가 예비한 의도적이며 어쩌면 사실적인 문제일 테다.
저자 민지형은 "30대 페미니스트의 연애는 거의 '워킹데드'야"라는 문장으로 작가의 말을 시작한다. 좀비들이 득실거리는 세상에서 인간으로 살아남기 위해 분투하는 이 드라마가 이 시대 페미니스트의 연애와 같다는 것이다.
파트너가 데이트 폭력을 저지를지도 모른다는 두려움을, 이별을 말했을 때 나와 우리 가족을 죽일지도 모른다는 두려움을, 나 몰래 성매수를 하고 다니면서 성병을 옮길지도 모른다는 두려움을, 원하지 않는 임신이라도 되면 나 혼자 모든 위험을 떠안고 불법 시술을 받아야 할 거라는 두려움을, 내 앞에선 다정하게 웃는 이 남자가 단톡방에서는 다른 여자들의 몰카를 돌려보며 낄낄댈지도 모른다는 두려움을, 혹시나 나의 몰카를 찍었을지도 모른다는 두려움을 느끼는가?
가부장제와 성적 대상화의 잣대로 매일같이 후려쳐지는가? 가슴과 성기뿐 아니라 뇌도 있는 인간이라는 사실을 종종 부정당하는가? 지금 이 각도는 혹시 팔뚝이 두꺼워 보이는 건 아닌지, 뱃살이 있어 보이는 건 아닌지 하는 강박에 문득문득 시달리는가? 나의 쾌락에는 관심도 없는 일방적인 섹스에 어디서부터 어떻게 말해야 할지 몰라 갑갑함을 느끼는가? 정말로? 솔직하게? - <나의 미친 페미니스트 여자친구> p.316~317
적어도 작가의 문제의식에는 전적으로 동의한다. 실제 30대 페미니스트가 마주한 세상이 좀비로 가득한 '워킹데드'의 세계라고까지 생각하지는 않지만, 그들이 그와 같은 공포와 문제의식을 지닐 수 있다고 여긴다.
도저히 동의할 수 없는 것들이 있다
다만 이 소설 <나의 미친 페미니스트 여자친구>가 이를 다루는 방식엔 도무지 고개를 끄덕일 수 없다. 위의 문제의식을 다루기 위해 승준과 그녀가 지나치는 일련의 과정 가운데서, 1인칭 화자인 승준과 그가 표상하는 '한국의 흔한 남성'의 모습이 너무나 크게 왜곡돼 있기 때문이다.
거의 대부분의 장면이 그렇다. 우선 승준이 자기 애인인 '그녀'를 친구들 사이에 노출하는 여러 순간들이 있다. 첫 묘사는 아마도 4년 전 헤어진 뒤 친구들 앞에 그녀의 이야기를 수없이 쏟아내 왔음을 드러내는 대목일 테다.
내 인생 최고의 '썅년'이자 친구들 사이에서 공인된 나쁜 년인 그녀와 재회했음을 밝히지 못해 고민하는 승준의 모습과 그에게 쏟아지는 폭언에 가까운 친구들의 발언이 놀랍기 짝이 없다. 소설의 클라이맥스라 할 수 있는 친구의 결혼식에 함께 참석한 상황에서도 친구들은 승준에게 직접 그녀의 외모며 차림에 대한 뒷담화를 하고, 승준의 친구가 그녀와 거의 얼굴을 붉혀가며 신경전을 벌이며, 헤어진 뒤엔 카톡으로 아예 힐난 세례를 하는 일까지 이어진다.
나는 이제껏 사내녀석이 진심으로 사랑했던 여자에 대한 비난을 친구들에게 못나게 쏟아내는 경우를 본 적이 없다. 설혹 있다면 발화자는 무리에서 사내답지 못한 놈으로 지탄받기 십상이다. 그를 귀담아 듣고서 같이 욕해주는 사내놈들이 소설에서처럼 존재한단 얘기를 들어본 일 없다. 서로 다른 성격과 배경을 지닌 다양한 사람들과 폭넓게 어울려 온 나조차도 이러한 상황을 상상조차 해본 적이 없어서 주변에 의견을 구해보았을 정도다.
심지어 친구의 면전에서 그가 대동한 애인의 흠을 잡고, 그녀와 기싸움을 벌이고, 자리를 비우자 뒷담화까지 하는 친구들의 모습 또한 어처구니없다. 그 모든 순간에 승준은 개입하지 않고 상황을 판단만 한다는 것도 놀랍다.
세상에 못난 남자는 많다. 못난 행동 또한 흔하다. 하지만 도저히 이런 방식일 수는 없다. 이건 남자의 못난 방식이 아니다. 승준도, 그 친구들도 가짜다.
"할아버지와 피가 한 방울도 섞이지 않은 여자들이 차린 음식이 상 위에 차려졌다. 할아버지는 증손주를 안고 커다란 떡 케이크에 꽂힌 촛불을 불었다. 그 옆에서 큰아버지와 아버지, 삼촌들이 일제히 박수를 쳤다. 그 형제들의 눈빛에는 '우리가 아버지를 이렇게 잘 대접했다'는 자부심과 함께 선망과 동경이 가득 담겨 있었다
이런 성대한 팔순잔치야말로 남자가 늘그막에 누릴 수 있는 최고의 기쁨이라는 듯, 아들들에게 훌륭한 본보기를 보였다는 뿌듯함과 이 모습이 자신의 미래가 되기를 바라는 염원을 온 몸으로 뿜어내고 있었다." - <나의 미친 페미니스트 여자친구> p.159
명절날, 승준의 눈에 비친 어른들의 모습 또한 당혹스럽다. 소설 전개상 전혀 페미니즘으로 '개화'되지 않고 있는 '한남' 승준에게 이와 같은 평가며 감각이 자리한단 게 놀랍다. 한남이라 불리는 세상 어느 남자가 제 집안 제사에서 어른들을 보며 이런 생각을 가질 수 있단 말인가.
나는 이 모두가 저자가 남자, 그것도 소설의 주요한 인물인 승준과 같은 흔한 남자에 대해 완전히 몰이해한 증거라고 여긴다. 남성이 대단한 존재란 뜻이 아니다. 저자의 인식과는 전혀 다른 존재란 뜻이다. 그 왜곡은 소설에서 어떻게 기능하는가. 어떤 효과를 일으키는가. 그 의도와 결과를 돌아보면 착잡해질 뿐이다.
혐오와 구분을 넘어 이해를 지향하려면
차마 언급하기 민망할 만큼 많은 문제가 흩뿌려져 있다. 결혼식에 대한 온갖 낭만적 기대와 인식, 데이트하는 상대의 차림에 대한 감각과 판단, 무리에서 결혼이 늦어진 남자가 갖는 감정과 압박감의 양태 등 사소한 것부터 훨씬 더 중한 것까지, 헤아리기 어려울 만큼 많다.
승준은 어느 모로 보아도 내가 익숙하게 알고 있는 남성의 사고와 행동을 충분히 설득력 있게 보여주지 못한다. 그러나 그는 다른 남자들과 관계 맺음에 문제가 없는 전형적인 남자처럼 살아간다. 나는 바로 이 지점에서 소설의 인물 구성에 의문을 품는다.
구태여 페미니즘과 한국 남성의 문제를 서술하기 이전에, 이 소설이 소설로서 인물과 심리, 사건과 전개에 대해 최소한의 고민은 하였는지 묻고 싶다. 외모지상주의를 격렬히 비판하면서도 '그녀'나 승준과 얽히는 여성들을 묘사할 땐 번번이 '예쁘다'거나 몸매가 좋다는 사실을 부각한다.
이 편이 승준이 그녀에게 매달리는 상황에 설득력을 부여하고 독자의 몰입에 보탬이 되기 때문일 테다. 그러나 과연 작품이 제가 비판하는 것과 본질적으로 다른가를 물을 밖에 없다. 이 소설 역시 인물의 예쁜 외모와 좋은 몸매를 은근히 강조하는 수많은 작품의 관습에서 얼마나 자유로운가.
<나의 미친 페미니스트 여자친구>를 읽는 내내 승준과 그가 표상하는 한남 집단에 대한 거부감이 솟구친다. 그 무신경함과 무례함, 폭력적 태도 등이 모두 그렇다. 그러나 이들은 실재하는 남성이나 한남이 아니다. 제가 이해하지 못하는 것에 고정관념과 편견을 투영해 빚어낸 거짓된 존재들이다. 요컨대 가짜다. 작가가 의도한 메시지를 위해 납작하게, 아니 아예 다른 재료로써 비슷하게 구현한 거짓이다.
실재하는 폭력과 무신경, 무례, 비겁함을 부인하려는 게 아니다. 여성들이 실제로 마주하는 위협을 외면하려는 것도 아니다. 다만 <나의 미친 페미니스트 여자친구>가 주인공으로서 그리는 남성과 그 내면은, 또 그로부터 빚어지는 갈등의 양상은 모조리 거짓이다.
이와 같은 왜곡은 양 성을 쓸 데 없이 구분하고 몰이해하며 혐오하도록 부추긴다. 나는 그리하여 이 소설이 세상에 해악이 되는 작품이라고 적는다. 이 시대 진정한 페미니스트라면 마땅히 이 책에 가운뎃손가락을 올려야 한다. 소설 속 그녀가 수시로 그러하듯이.