책값 아끼려 간 도서관, 내게 남은 건 책값이 아니었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲국립어린이청소년도서관 외관과 딸의 뒷모습 ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립어린이청소년도서관 청소년 자료실 서가. 아이는 이곳에서 무수한 책의 바다를 유영한다. ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲영어학원에서 읽고 있는 원서 『Wonka』를 도서관에서 찾아보고 있다. ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲도서관 2층에서 열리고 있는 '수능 지문, 문학에서 답을 찾다' 전시(9월 1일 ~ 12월 31일) ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲딸이 다니는 국어논술학원의 6월 정기평가 성적표. 1등급, 백분위 97.0이 찍혀 있다. ⓒ 백수경 관련사진보기

AD

초등학교 6학년 딸아이의 책값이 어느 순간부터 만만치 않은 지출이 됐다.국어논술학원에서 읽어야 하는 필독서가 있고, 영어학원에서는 매달 새로운 원서를 요구한다. 여기에 아이가 서점에서 직접 고른 청소년 소설까지 더해지면 한 달에 사야 할 책이 훌쩍 늘어난다.책 한 권의 가격만 보면 큰돈이 아니지만, 여러 권이 쌓이니 이야기가 달라졌다. 온라인 서점 장바구니에 필요한 책을 담아놓고 결제하려다 전체 금액을 확인하고 멈칫하는 일이 잦아졌다. 꼭 필요한 책과 사고 싶은 책을 나누고, 어떤 책을 다음으로 미룰지 셈을 하게 됐다. 책을 좋아하는 아이에게 마음껏 책을 안겨주고 싶어도 현실적인 한계가 있었다.그래서 도서관을 찾기 시작했다. 처음엔 집 근처 주민센터 도서관을 이용해 봤지만 원하는 책을 찾기가 쉽지 않았다. 학원 필독서나 인기 도서는 늘 대출 중이었다. 결국 조금 멀더라도 규모가 큰 국립어린이청소년도서관까지 가보기로 했다. 지난봄부터 주말마다 한 달에 두세 번씩 아이와 이곳을 찾은 지 어느덧 7개월이 지났다. 시작은 분명 책값을 아끼자는 마음이 가장 컸다. 그런데 이용 횟수가 늘면서 도서관을 바라보는 내 시선이 달라지기 시작했다. 이곳에서 중요한 것은 단순히 '책이 많다'는 사실이 아니었다. 집에 책을 얼마나 많이 사두었느냐와 상관없이, 아이가 수많은 책을 직접 대면하고 만져볼 수 있다는 점이 더 중요했다.서가 앞에 서면 아이는 한동안 책장을 훑어본다. 제목을 살피고 책을 꺼내 몇 장 읽어보다가, 마음에 들지 않으면 부담 없이 다시 꽂아놓는다. 집에서는 책 한 권을 사기 위해 거듭 고민하고 신중하게 선택된 책만 읽게 되지만, 도서관에서는 선택하기 전부터 무수한 책의 바다를 유영할 수 있다. 읽을 책을 고르는 데 실패해도 괜찮다. 재미없으면 다른 책을 찾으면 그만이다. 책을 많이 읽는 것만큼이나, 다양한 책을 접하고 자신에게 맞는 책을 탐색해 나가는 경험 자체가 아이에게는 훌륭한 독서였다. 이러한 도서관의 장점은 영어 원서를 찾을 때 더욱 크게 다가왔다.예전 같으면 영어학원에서 새로운 원서 목록을 받아올 때마다 온라인 서점부터 검색해 결제했을 것이다. 하지만 이제는 도서관 외국 아동도서 서가에서 먼저 책을 찾는다. 얼마 전 딸아이가 직접 찾아낸 < Wonka >처럼 말이다. 국내 도서보다 가격 부담이 큰 원서를, 그것도 학원 진도에 맞춰 매번 새로 사야 하는 굴레에서 벗어날 수 있었다는 것은 단순히 책값을 아낀 것 이상의 의미였다. 아이는 필요한 책을 찾기 위해 스스로 서가를 살피고, 직접 책을 꺼내 읽는 힘을 기르고 있었다. 그뿐만 아니라, 도서관은 책과 공부 그리고 문화가 연결되는 넓은 무대이기도 했다.최근 2층 희망창작실에서 열린 '수능 지문, 문학에서 답을 찾다' 전시를 보며, 초등학교 6학년 아이는 평소 학원에서 접하던 문학 작품이 훗날 시험 지문과 어떻게 연결되는지 직접 눈으로 확인할 수 있었다. 지난 6월, 딸은 국어논술학원 정기평가에서 1등급(백분위 97.0)을 받았다.물론 이 성적표가 도서관 이용만의 결과라고 단정 짓지는 않는다. 학교와 학원 공부 등 여러 요인이 작용했을 것이다. 오히려 이 결과를 보며 내가 깨달은 것은, 아이에게 필요한 교육 환경을 반드시 '돈을 들여' 하나씩 사들여야만 완성되는 것은 아니라는 사실이었다.좋은 책을 직접 소장하는 즐거움도 분명 있다. 하지만 아이의 관심 분야가 무한히 넓어지는 시기에, 부모가 매번 읽을 책을 골라주고 사주는 방식에는 한계가 올 수밖에 없다. 부모가 장바구니 앞에서 어떤 책을 사줄지 고민하는 그 순간에도, 도서관에 있는 아이는 이미 수많은 책을 자유롭게 넘겨보고 있다. '책을 소유하는 것'과 '책을 만나는 것'은 이토록 다른 일이었다.그리고 이 7개월의 경험은 내게 사교육과 독서 환경의 관계, 나아가 공공도서관의 사회적 의미를 다시 곰곰이 생각해보게 했다. 요즘 아이들에게 독서는 순수한 취미라기보다, 국어논술이나 영어 등 사교육 시스템과 긴밀하게 연결된 학습의 연장선에 가깝다. 학원에서 큐레이션한 좋은 책들의 목록이 주어지고, 부모는 그것을 구매해 아이에게 안긴다. 결국 오늘날의 독서 환경은 부모의 경제력, 정보력과 밀접하다. 어떤 책이 좋은지 알고 필요할 때마다 주저 없이 사줄 수 있는 가정과 장바구니에 담긴 책들을 보며 몇 권을 덜어내야 할지 고민하는 가정의 독서 경험은 같을 수 없기 때문이다. 책값마저 사교육비의 일부가 되어버린 현실 속에서, 지식의 격차는 조용히, 그러나 확실하게 벌어지고 있다.그래서 공공도서관의 존재가 새삼 소중하게 느껴졌다. 공공도서관은 부모의 지갑 두께와 상관없이 누구에게나 평등한 서재를 내어주는 거의 유일한 공간이다. 모든 책을 사주지 못하더라도, 질 높은 장서와 기획 전시를 통해 경제적 차이가 지식과 경험의 격차로 이어지는 것을 막아주는 최후의 보루인 셈이다.중학교 진학을 앞둔 지금, 학원을 몇 개 더 늘릴지, 어떤 교재를 사야 할지 고민하는 것은 부모들의 흔한 일상이다. 하지만 그 이전에 우리가 한 번쯤 던져봐야 할 질문이 있다. 우리 사회는 아이들에게 충분히 평등하고 넉넉한 독서 환경을 내어주고 있을까? 그리고 우리 곁의 공공도서관은 그 막중한 역할을 제대로 수행하고 있으며, 우리는 그 공간을 얼마나 적극적으로 활용하고 있을까. 7개월의 도서관 나들이가 내게 남긴 것은 아낀 책값이 아니라 바로 이 묵직한 질문이었다.