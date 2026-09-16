차기 Sh수협은행장 선임 쟁점... 현직 관료 등판-'도이치모터스 대출' 의혹

큰사진보기 ▲차기 Sh수협은행장에 도전하는 이형주 금융정보분석원장(왼쪽)과 신학기 현 Sh수협은행장 ⓒ 금융정보분석원, SH수협은행 관련사진보기

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차기 Sh수협은행장을 선출하기 위한 은행장후보추천위원회(아래 행추위)의 심사가 본격화된 가운데, 현직 고위 공직자의 직접 지원 논란과 현 행장의 '도이치모터스 대출' 관련 의혹이 동시에 도마 위에 오르고 있다.금융권에 따르면 이번 수협은행장 최종후보군(숏리스트)에는 이형주 현 금융정보분석원(FIU) 원장을 포함해 6명의 후보(내부 출신 3명, 외부 출신 3명)가 출사표를 던졌다. 이 중 행정고시 출신으로 금융위원회 금융정책국장 등을 거친 이 원장은 장·차관 바로 아래인 1급(고위공무원단) 상당의 금융위 핵심 고위 관료다.문제는 이 원장이 사직조차 하지 않은 '현직' 신분으로 피감독기관이자 민간·공공 금융사인 수협은행의 수장 공모에 응모했다는 점이다. 금융정보분석원은 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 업무 등을 총괄하며 수협은행을 직접 감독·검사·제재하는 최고 권력 기관 중 하나다.감독기관의 현직 수장이 자신이 감독하던 금융사의 대표이사 자리에 직행하는 것은 공직자 이해충돌방지법 및 공직자윤리법 위반 소지가 크다는 지적이 나온다. 공직자윤리법 제17조 및 시행령 제31조에 따르면 4급 이상 공무원은 퇴직 전 5년간 담당한 부서 업무와 밀접한 관련이 있는 기관에 퇴직 후 3년간 취업할 수 없도록 규정하고 있다.이와 관련해 국민권익위원회 관계자는 <오마이뉴스>와의 통화에서 "이해충돌방지법상 직무 관련 외부 활동 제한 규정에 따라 직무와 연관된 타 직위에 취임하는 행위는 원칙적으로 제한된다"며 "다만 다른 법령 기준에 따라 허용되거나, 소속 기관장이 허가한 경우에 한해 예외적으로 가능할 수 있다"고 설명했다.그러나 현직 금융정보분석원장의 상급 기관장은 금융위원장으로, 허가를 받았다 하더라도 당사자가 현직 기관장 신분이라는 점에서 '소속 기관장의 승인'이나 예외 규정 적용 자체가 법적으로 적절한지에 대한 논란은 지속될 전망이다.수협 내부의 한 고위 관계자는 "현직 금융위나 금감원 직원이 피감독기관인 은행 수장으로 직행하는 것은 선례를 찾기 힘든 기형적 구조"라며 "지원 시점부터 현재까지 수협은행 관련 업무 회피 신청, 직무 배제, 결재 내역 등이 엄격히 관리되었는지 의문이며, 향후 현직 공무원들이 재취업을 위해 뛰어다니는 나쁜 선례를 남길 수 있다"고 비판했다.게다가 행추위 위원 5명 중 3명이 정부(금융위 등) 추천 사외이사라는 점을 고려할 때, 현직 금융위 고위 인사의 등판은 타 후보들과의 공정 경쟁을 현저히 훼손한다는 우려가 나온다. 공직자윤리법상 퇴직 후 취업심사 통과 역시 전문성 인정 및 영향력 행사 가능성 차원에서 예외 승인 대상이 되기 어렵다는 평가가 지배적이다.수협 내부에서는 현직 관료의 등판이 현 정부의 정책금융 인사 기조와도 정면으로 배치된다고 지적한다. 최근 한국산업은행, IBK기업은행, 한국수출입은행 등 정부 지분이 100%에 달하는 3대 국책은행조차 30년 안팎의 현장 경력을 갖춘 내부 출신 전문가들을 수장으로 발탁하며 오랜 '낙하산 관행'을 깨뜨렸다는 평가다.최초 연임에 도전하는 신학기 현 수협은행장 역시 엄중한 검증대에 올라 있다. 수협은행은 과거 도이치모터스(권오수 전 회장)에 대해, 1심 유죄 선고 이후인 2023년부터 수백억 원대 신용대출 및 대환대출을 실행해 특혜 논란을 불렀다. 이 일로 금융감독원으로부터 특별검사를 받은 바 있다.수협 내부 관계자는 "수협은행은 증권사 인수 및 지주사 전환이라는 거대한 변곡점에 서 있다"며 "정치적 이해관계나 금융당국의 자리보전용 인사가 아닌, 독립적 자율경영을 이끌고 M&A(인수합병)를 안정적으로 완성할 진짜 전문 경영인이 필요한 때"라고 강조했다.한편, 차기 수협은행장 선출을 위한 행추위 면접은 오는 21일 진행되며, 최종 후보는 22일 발표될 예정이다.