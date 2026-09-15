"노후 원전 수명연장 중단" 1만 서명전 돌입

큰사진보기 ▲'세계 최대의 원전 밀집 지역'부산 기장군 장안읍에 있는 고리원자력발전소. 설계수명이 다해 영구정지한 고리1호기와 재가동에 나선 2호기, 그 옆으로 계속운전을 추진 중인 3·4호기의 모습이 보인다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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정부가 설계수명이 다한 원자력발전소의 계속운전(수명연장)을 추진하는 가운데, 탈핵단체가 부산시민 1만 명 규탄 선언을 모아 이를 이재명 대통령에게 직접 전달한다.정수희 부산에너지정의행동 활동가는 15일 <오마이뉴스>와 통화에서 "다음 달 24일 고리 3·4호기 수명연장은 물론 신규 핵발전소 중단을 함께 외치는 부산시민대회를 연다. 그날까지 1만 명에 달하는 서명을 받을 예정"이라고 말했다.이는 원전 규제기관이 최근 고리 3·4호기 사고관리계획서 승인안 및 운영허가 변경안 심의에 들어가자 벌어진 일이다. 정 활동가는 "이후 서명지를 들고 청와대와 국회, 기후에너지환경부를 찾아 시민의 뜻을 전하고 정책 제고를 요청하기로 했다. 형식은 아직 확정하지 않았다"라고 계획을 밝혔다.지난 11일 원자력안전위원회는 한국수력원자력이 신청한 관련 안건을 올해 16차 회의 테이블에 올렸다.이견 속에 당장 결론을 내진 않았지만, 다시 안건을 상정해 심의 절차를 밟겠단 방침이다. 고리 2호기 승인 때와 비슷한 장면을 재현될 전망이다. 작년 원안위는 논의 끝에 표결과 승인을 거쳐 2호기의 수명연장을 결국 허가했다.이 때문에 탈핵단체는 해당 단계가 끝나기 전에 시민의 뜻을 이 대통령에게 전하겠단 방침이다. 부산 기장군에 들어서는 i-SMR(혁신형 소형모듈러원전)도 이들의 행동에 기름을 붓고 있다. 한수원은 일체형 가압 경수로 170㎿급 SMR 4개를 하나로 묶은 680㎿ 발전소 후보지로 기장을 결정했다.박상현 부산환경운동연합 사무처장은 "하나하나가 일체형이고 기존 원전과 다름없어 우리는 4개의 핵발전소로 부른다. 울산 울주군도 신규 원전 유치에 나섰는데, 이제 이 일대는 세계 최대의 핵밀집 지역을 넘어 최고의 핵위험 도시가 될 것"이라고 우려했다.이날 부산환경운동연합, 부산에너지정의행동, 부산녹색연합 등으로 꾸려진 탈핵부산시민연대가 부산시청에서 기자회견을 연 것도 이러한 배경에서다. 참석자들은 "이재명 정부가 국민적 탈핵 합의를 뒤집고 윤석열 정부와 마찬가지로 졸속 원전 정책을 펼치고 있다"라고 목소리를 키웠다.인공지능(AI) 산업 확대를 위한 정부의 '3대 메가프로젝트' 역시 지역을 전력기지화한다는 점에서 절대 동의할 수 없단 입장이다. 공개적으로 '수명연장 철회', 'SMR 백지화'를 요구한 탈핵부산시민연대는 "전력 필요를 명분으로 내세운 위험천만한 핵발전 확대 폭주를 멈추고, 기후정의에 부합하는 에너지 전환으로 가야 한다"고 주장했다.