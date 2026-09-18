"부처님 돌려달라" 전대미문의 소송전

큰사진보기 ▲대승사 대웅전 내 목각아미타여래설법상전경문경 사불산 대승사 대웅전 내부에 모셔진 삼존불과 그 뒤편을 장엄하게 채우고 있는 '목각아미타여래설법상(국보 제321호)'의 전경이다. 붓으로 그린 평면적인 그림 대신, 10개의 나무판을 정교하게 조각하여 입체감을 살린 17세기 후반 목각탱의 진수를 보여준다. 특히 작년에 새롭게 금을 입히는 개금불사(改金佛事)를 마쳐, 150여 년 전 부석사 무량수전 뒤편에 방치되어 있던 아픈 사연이 무색할 만큼 압도적이고 찬란한 위용을 뽐내고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲100년전 목각아미타여래설법상약 100년 전 촬영된 것으로 전해지는 대승사 목각아미타여래설법상의 옛 흑백 사진이다. 가장 놀라운 점은 작년에 새롭게 개금불사를 마친 현재의 화려한 모습과 나란히 비교해 보았을 때, 조각된 존상들의 세세한 형태나 배치가 전혀 훼손되거나 변형된 곳 없이 완벽하게 일치한다는 점이다. 부석사에서 대승사로 옮겨오는 우여곡절과 치열한 소송전 그리고 긴 세월의 풍파 속에서도 스님들이 이 위대한 국보를 얼마나 지극정성으로 온전하게 지켜냈는지 짐작게 하는 묵직한 증거다. ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대승사 대웅전 전경신라 진평왕 9년(587년)에 창건된 사불산 대승사의 중심 전각인 대웅전의 모습이다. 대승사는 1500년이 넘는 유구한 역사를 자랑하는 고찰이지만, 목조 건물의 숙명처럼 수차례 큰 화재를 겪어야만 했다. 앞서 부석사에서 목각탱을 모셔 오게 된 결정적 계기였던 1862년(철종 13년)의 대화재는 물론이고, 비교적 근대인 1960년대에도 또다시 안타까운 화재가 발생해 대웅전이 소실되는 아픔을 겪었다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲대승사 전경청명한 하늘과 사불산의 짙은 녹음에 폭 안겨 있는 대승사의 고즈넉한 전경이다. 신라 진평왕 9년(587년)에 창건된 대승사는 경북 북부 지역에서 가장 오래된 역사를 자랑하는 천년 고찰이다. 기나긴 세월 동안 숱한 화마와 국난을 겪으면서도 꿋꿋하게 법등(法燈)을 이어오며, 앞서 소개한 위대한 국보를 지켜낸 넉넉하고 강인한 도량이기도 하다. 유구한 역사를 품은 대승사는 현재 주지 효원 스님의 원력 아래 다채로운 법회와 문화 행사를 활발히 개최하며, 대중과 쉼 없이 호흡하고 현대인들에게 따뜻한 위안을 건네는 '살아있는 문화 공간'으로 새로운 역사를 써 내려가고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 [시골 학예사의 문화유산 다시보기] 연재의 세 번째 글이다. 글쓴이는 26년간 지역 문화 행정과 실무를 담당해 온 전직 공무원이자 향토사 연구자다. 현재는 지역의 역사와 문화를 연구하며, '시골 학예사'의 시선으로 교과서 밖의 생생한 문화유산 이야기를 발굴해 전하고 있다.

보통 사찰의 법당에 가면 부처님 등 뒤로 비단이나 삼베에 화려하게 그려진 그림, 즉 후불탱화(後佛幀畵)를 보게 된다. 그런데 붓으로 그린 그림이 아니라, 나무를 입체적으로 깎고 다듬어 황금빛을 입힌 탱화가 있다. 바로 '목각탱'이다.그중에서도 우리나라에서 가장 오래되었고, 규모가 가장 크며, 압도적인 화려함을 자랑하는 최고의 걸작이 문경 사불산 대승사 대웅전에 모셔져 있다. 바로 국보 제321호 '대승사 목각아미타여래설법상'이다.그런데 이 위대한 문화유산에는 널리 알려지지 않은 기막힌 비밀이 있다. 원래 이 목각탱의 주인은 대승사가 아니었다는 사실, 그리고 우리나라 문화재 역사상 유례를 찾기 힘든 사찰 간의 '유물 반환 소송'과 '금전적 합의'의 흔적이 고스란히 남아 있다는 점이다.조선 후기 백자 달항아리가 17세기 후반에서 18세기 전반이라는 짧은 시기에 반짝 등장해 절정의 미를 뽐냈던 것처럼, 목각탱 역시 특정 시기에 혜성처럼 나타났다 사라진 독특한 문화다. 흥미롭게도 현존하는 조선시대 목각탱 6점 중 문경 대승사, 예천 용문사, 상주 남장사 등 무려 4~5점이 경북 북부 지역에 밀집해 있다.왜 하필 이 지역, 이 시기였을까? 이는 시대적인 보편적 유행이라기보다, 나무를 다루는 데 특별한 천재성을 지녔던 '단응(端應)'과 '탁밀(卓密)'이라는 특정 조각승(彫刻僧) 집단이 이 지역을 무대로 활약했기 때문이다. 평면적인 불화를 3차원의 조각으로 끌어올린 이들의 예술성은 그야말로 독보적이었다. 한국학중앙연구원 이용윤 교수 등 여러 학자의 연구를 통해 밝혀졌듯, 이 걸작들은 뛰어난 장인 그룹의 손끝에서 탄생한 '사람의 예술'이었다.대승사 목각탱은 정교함의 극치를 보여준다. 10개의 나무판을 정연하게 짜 맞추었는데, 못을 거의 사용하지 않았다. 특히 본존인 아미타여래는 상반신과 하반신을 절묘하게 연결해 만들었다. 2007년 학술조사 당시 불상의 배 안(복장)에서 '강희 14년(1675)'이라는 묵서가 발견되면서, 이 작품이 17세기 후반 목각탱 제작의 정수이자 기준점임이 명확히 밝혀졌다.신라 진평왕 9년(587년)에 창건된 사불산 대승사와 신라 문무왕 16년(676년) 의상대사가 창건한 태백산 부석사는 모두 천년이 넘는 유구한 역사를 자랑하는 고찰이다. 그런데 이 위대한 국보 대승사 목각탱이 1869년 부석사에서 대승사로 자리를 옮기게 되는데, 그 배경에는 천년 고찰이 맞이한 얄궂은 운명이 얽혀 있다.1675년 처음 만들어질 당시 이 목각탱은 영주 부석사의 금색전에 모셔졌다. 그러나 세월이 흘러 19세기 후반 부석사는 쇠락의 길을 걷고 있었고, 전각이 무너지면서 이 화려한 목각탱은 무량수전 뒷방에 방치되어 40여 년간 향불조차 받지 못하는 신세가 되었다.반면, 문경 대승사는 1862년(철종 13년) 큰 화재로 법당과 승방이 모두 불타버리는 참사를 겪었다. 전각은 새로 지었으나 당장 내부에 모실 부처님을 새로 조성할 돈이 없었다. 이때 대승사 스님들의 뇌리에 부석사에 방치된 목각탱이 스쳤다. 대승사 측은 "부처가 있으나 모실 스님이 없고, 스님은 있으나 모실 부처가 없으면 서로 의논하여 옮기는 것이 관례"라며, 순흥 관아의 정식 허가를 받아 1869년 부석사의 목각탱을 대승사로 모셔 왔다.사건은 6년 뒤인 1875년에 터졌다. 다시 사세를 조금씩 회복하던 부석사 스님들이 관아에 소송을 제기한 것이다. "대승사가 우리 부처를 몰래 훔쳐 갔다(늑탈)"는 것이 부석사의 주장이었다.반환 요구가 거세지자 대승사 스님들은 관찰사와 총섭(승군 관할 기관)에 억울함을 호소하는 소장을 올렸다. 이 과정에서 진흙탕 싸움이 벌어졌다. 부석사에 의탁하던 한 승려가 불상을 돌려받는 대신 수백 냥의 돈을 요구하자, 대승사 측은 이를 두고 "부처를 파는 도적의 흉계"라며 맹렬히 비난했다.조선시대 지방 관청은 이 종교적 분쟁을 어떻게 해결했을까? 경상도 관찰사는 일차적으로 정당한 절차를 거쳤던 대승사의 손을 들어주며 부석사의 주장을 무고로 판결했다.그러나 갈등의 불씨는 쉽게 꺼지지 않았고, 결국 이듬해인 1876년(고종 13년) 두 사찰은 지극히 현실적인 타협점에 도달한다. 목각탱은 대승사에 그대로 모시되, 대승사가 부석사의 낡은 핵심 전각인 '조사당(祖師堂)' 수리 비용 250냥(당시 쌀값 등 물가 기준, 현재 가치로 환산 시 약 1250만~2500만 원 상당)을 전액 지불하기로 합의한 것이다.이 기막힌 거래의 전말은 대승사에 전해 내려오는 소장과 '완의(完議, 합의서)' 등 11점의 문서를 통해 오늘날까지 생생한 기록으로 남아 있다. 흥미롭게도 1973년 처음 보물로 지정될 때는 불상과 이 소송 문서들이 하나로 묶여 지정되었다가, 2017년 불상의 압도적 가치가 증명되면서 목각탱만 단독으로 국보(제321호)로 승격되었고 소송 문서들은 보물로 남아 있다.이 소송 사건은 단순히 유물을 둘러싼 스님들의 다툼이 아니다. 당시 조선 후기 불교계의 혼란스러운 상황 속에서, 지역 사찰들의 경제력(사세)이 어떻게 변동하고 있었는지를 적나라하게 보여주는 귀중한 역사적 단면이다. 결과적으로 대승사의 절박함과 부석사의 현실적인 타협이 맞물려, 이 위대한 목각탱과 부석사의 조사당 모두 훼손 없이 온전하게 우리의 곁에 남을 수 있었다.우리가 문화유산을 대할 때, 그 유물이 지닌 미술사적 가치만을 바라보면 절반만 보는 것이다. 유물을 둘러싸고 벌어졌던 치열한 소송전과 250냥짜리 합의서라는 너무도 인간적인 흔적까지 끌어안을 때, 비로소 문화재는 교과서 밖으로 걸어 나와 재미있는 이야기가 된다.이번 주말, 문경 사불산 대승사에 들러 금빛으로 찬란하게 빛나는 목각아미타여래설법상 앞에 서보시길 권한다. 그리고 그 압도적인 화려함 뒤에 숨겨진, 150년 전 옥신각신했던 스님들의 기막힌 법정 다툼을 상상해 보시라. 엄숙하기만 하던 문화유산이 훌쩍 친근하게 다가올 것이다.