"서산시 대산항 크루즈 유치 지원 효과 검증 필요"

큰사진보기 ▲김혜림 서산시의원 ⓒ 김선영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲크루즈 비지오호의 서산 대산항 첫 기항을 기념하는 행사에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서산시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시의 대산항 크루즈 유치 지원이 지역 상권의 실제 수입으로 얼마나 이어졌는지를 두고 검증이 필요하다는 지적이 나왔다. 관광객의 지출을 확인한 자료가 없는 가운데, 시는 크루즈 유치가 장기적으로 국제여객선 운항과 체류형 관광을 준비하는 '마중물'이라는 입장이다.김혜림 서산시의원은 크루즈 지원사업을 두고 "서산시가 세금으로 중국인들 관광시켜주는 거 아니냐?"라고 문제를 제기했다. 관광객 유치에 공적 지원을 하는 만큼, 지역 상권에 돌아가는 효과를 구체적으로 확인해야 한다는 취지다.서산시가 김 의원의 요구로 제출한 2026년도 행정사무감사 자료에 따르면, 올해 6월 27일과 8월 1일 대산항에 기항한 비지오호 지원 항목 가운데 금액이 명시된 내역은 총 1억 3985만 5000원이다.운항 지원금 4000만 원, 도선료 등 항비 지원금 5442만 5000원, 기항지 관광 활성화 지원금 4543만 원을 합한 금액이다. 다만 일부 항목은 지출 예정이며, 8월 1일 기항분 도선료는 미정으로 기재돼 있어 최종 집행액과 구분해야 한다. 이는 코스타세레나호 모항 사업과 별도로 제시된 비지오호 기항 지원 내역이다.서산시 미래전략담당관도 본지와의 통화에서 관광객이 실제로 얼마를 소비했는지 파악한 자료는 없다고 밝혔다. 외부 기관의 조사 결과를 참고자료로 제출한 것이며, 서산의 지리적 여건과 숙박을 수반하지 않는 관광 일정 등을 고려하면 실제 소비는 제시된 추정치보다 훨씬 적을 것으로 의회에 설명했다고 말했다. 일부 업소의 매출이 크게 늘었다는 이야기는 들었지만, 지역 전체의 소비 규모는 확인하지 못했다는 것이다.실제 지출을 조사하려던 계획도 추가 기항 여부에 달려 있다. 시는 사업비 4000만 원의 크루즈산업 중장기 발전계획 연구용역을 추진하면서 추가 입항 관광객을 대상으로 소비액 설문조사를 병행하려 했다고 설명했다. 그러나 중국 측과 논의한 추가 방문이 확정되지 않아 조사 실행도 불투명해졌다. 해미읍성축제(오는 10월 9일~11일) 기간에 맞춘 기항도 요청했지만 아직 확답을 받지 못한 상태다.시는 크루즈 사업을 장기적인 해상 관광 기반을 마련하는 과정으로 봐야 한다고 설명한다. 미래전략담당관은 크루즈 유치 경험을 정기 국제여객선 운항과 체류형 관광으로 연결하려는 취지라고 밝혔다. 처음에는 선사 측에서 대산항의 위치와 접안 가능성을 우려했지만, 코스타세레나호의 3년간 입항과 두 차례 외국 크루즈 기항을 거치며 운영 경험을 쌓았다는 것이다.실제 관광객 수용 여건이 개선된 부분도 있다. 본지가 취재한 8월 1일 기항 현장에서는 이전보다 안내 인력과 결제 여건이 보완된 모습이 확인됐다. 시는 향후 일부 승객이 대산항에서 승·하선하는 준모항 크루즈 운영도 검토하고 있다.다만 국제여객선 운항은 아직 선박 확보 단계에 머물러 있다. 미래전략담당관은 화동해운과 정기여객선 운항을 추진하고 있으나, 신조선 건조에 약 2년이 걸려 그동안 투입할 다른 선박을 찾고 있다고 설명했다. 장기 구상을 실제 운항으로 옮기기까지는 시간이 필요한 상황이다.관광객이 서산에 머물고 소비할 이유를 지역 고유의 역사에서 찾아야 한다는 제안도 나온다. 서산지역의 A 의원은 "서산에 와서 볼 게 뭐가 있다고 국제여객선을 띄우냐"며 "천주교 박해 당시를 떠올리는 순례자의 길처럼 뭔가를 하면 그건 또 다른 가치가 있을 것"이라고 말했다.새로운 볼거리를 조성하는 데 치중하기보다, 서산이 이미 지닌 역사적 경험과 이야기 등 무형의 자산에서 세계인의 관심을 끌 관광의 내용을 찾아보자는 취지다. 지역의 역사를 이해하고 그 현장을 따라 걷는 여정에 숙박과 음식, 체험을 연결한다면 서산에 머물 이유를 만들 수 있다는 것이다.크루즈 지원을 둘러싼 논의는 국제여객선 관광을 위한 준비가 지역 상권의 실익으로 어떻게 이어질지에 모아진다. 관광객의 체류시간과 지출액, 지역 상점의 매출 변화 등이 향후 지원사업의 실효성을 판단할 주요 지표가 될 전망이다.