무고한 희생 없는 나라로… 서산 추모제에 울려 퍼진 목소리

큰사진보기 ▲9월 15일 서산시문화회관에서 한국전쟁 전후 민간인 희생자들을 기리는 서산합동추모제가 열렸다. 제76주기 추모제에서 지난 8월 7일 청와대 영빈관에서 열린 ‘진실화해위 3기 출범 계기 국가폭력 피해자 위로오찬’ 당시 대통령의 발언 영상을 상영했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

"단 한 사람의 무고한 희생자도 나오지 않도록 대통령으로서 무거운 책임 의식을 가지고 노력하겠습니다."

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큰사진보기 ▲9월 15일 서산시문화회관에서 열린 제76주기 추모제에는 연로한 유족과 그 자녀들이 함께했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

"국민 누구도 국가로 인해 억울함을 겪지 않는 나라, 국민의 생명과 인권이 가장 먼저 존중받는 진정한 대한민국을 여러분과 함께 만들어 나가겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

한국전쟁 전후 민간인 희생자들을 기리는 서산합동추모제에서 국가폭력의 재발을 막겠다는 대통령의 약속이 울렸다. 15일 충남 서산시문화회관에서 열린 제76주기 추모제에 유족과 그 자녀들이 함께했다. 가족을 잃은 이들과 그 아픔을 이어받은 자녀들 앞에서 이재명 대통령의 국가폭력 피해자 위로 발언 영상이 상영됐다.영상은 지난 8월 7일 청와대 영빈관에서 열린 '진실화해위 3기 출범 계기 국가폭력 피해자 위로오찬' 당시 발언을 담았다. 이 대통령은 한국전쟁 당시 민간인의 희생과 권위주의 시대 시민·학생 탄압, 강제징집 녹화·선도공작 등을 짚었다. 국민의 생명과 인권을 지켜야 할 국가가 오히려 국민을 짓밟았던 역사다.서산개척단 사건도 거론됐다. 이 대통령은 "삼청교육대나 서산개척단 사건 같은 국가권력에 의한 인권유린은 물론이고, 사북사건·납북귀환 어부사건처럼 국가기관에 의한 불법구금과 고문·가혹행위도 수없이 자행됐다"고 말했다.이 대통령은 "국가의 책임에는 유효기간이 없다"며 "국가가 국민에게 남긴 상처를 이제는 국가가 책임지고 치유해 나가야겠다"고 밝혔다. 피해자의 신청에 의존해온 조사의 한계를 보완해 "국가가 먼저 찾아 나서는 적극적인 조사"를 하겠다고도 약속했다. 진실을 밝히고 피해자의 명예를 회복하는 일을 국가가 책임지겠다는 취지다.추모 현장에서는 그 책임이 하루빨리 이행돼야 한다는 호소가 나왔다. 정명호 서산유족회장은 "우리 유족들은 힘이 없다"며 "80~90 나이에 더 이상 기다릴 수 없는 상황"이라고 말했다. 가족을 잃은 뒤에도 연좌제에 묶여 취업에 제약받고, 생계를 위해 공장과 노동판에 의지해야 했던 유족들의 삶을 전했다. 제3기 진실화해위원회에 진실규명을 신청해 명예를 회복해 달라는 당부도 했다.올해로 10회째를 맞은 추모제에서 유족들은 희생자를 기억하고, 아직 풀지 못한 억울함을 호소했다. 이들 앞에 영상으로 전해진 대통령의 약속은 국가가 무엇을 위해 존재해야 하는지 되짚었다.