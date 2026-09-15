이 대통령, 18일 현안 기자회견 연다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑을 마친 뒤 취재진의 질문을 받고 있다. 2026.6.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 오는 18일 오전 10시 청와대 영빈관에서 기자회견을 연다.성기홍 청와대 홍보소통수석은 15일 오후 브리핑에서 이를 전했다. 그는 특히 "이번 기자회견은 국민주권정부를 탄생시킨 민심에 부응해 대통령의 확고한 개혁의지, 민생 최우선의 국정기조, 더 단단한 국민 통합의 메시지를 전하는 자리가 될 것"이라며 "아울러 주요 현안에 대한 분명한 입장과 방향을 국민들께 밝히고 설명드릴 것"이라고 강조했다.또한 "기자들이 특정 주제에 구애받지 않고 주요 현안에 대해 자유롭게 질문하면 대통령이 직접 답변할 것"이라며 "대통령은 국민들이 궁금하고 듣고 싶어하는 국정 현안들에 대해 진솔하고 충실하게 소통하고자 한다"고 밝혔다.내·외신기자 150여 명이 참석하는 이번 기자회견은 ▲ 대통령의 여는 말 ▲ 기자들의 질의응답 ▲ 대통령의 마무리 발언까지 포함해 약 90분가량 진행될 예정이다.성 수석은 "회견은 '정치/외교'와 '정책/경제' 등 크게 두 분야로 나누어 밀도 있게 현안 중심으로 진행하고자 한다"라며 "대통령과 기자 사이가 최대한 가깝도록 좌석을 배치하고 국민의 목소리를 경청하고자 실시간 국민 댓글도 소개할 예정"이라고 말했다.이번 기자회견의 특징은 '현안' 중심이란 점이다.청와대 관계자는 이날 '최근 하락세를 타고 있는 국정지지율 등이 기자회견의 배경이냐'는 취지의 질문에 "지금 전개되는 여러 가지 사안에 대해 묻고 궁금증을 해소할 수 있는 기회로 마련했다"라고 밝혔다.그러면서 "대통령과 청와대는 지지율에 담겨 있는 국민 평가나 시선을 무겁고 매우 책임있게 바라보고 있다"라면서 "대통령이 직접 국민의 질문을 받고 국정 방향을 설명하는 것은 어느 시점에나 항상 필요한 일"이라고 말했다."이 대통령이 기자회견을 먼저 제안했냐"는 취지의 질문에도 "크게 의미를 두거나 설명이 필요한 사안이라 생각되진 않는다"면서도 "대통령의 직접적인 입장 표명을 바라는, 설명을 원하는 현안들이 있기에 더 이상 시간을 늦추기 보다는 이 타이밍에 답변을 드리는 것이 좋겠다는 판단이 내려졌다고 이해해주면 되겠다"고 했다.이 관계자는 향후 기자회견 대신 대담 혹은 인터뷰 등을 통한 소통 방식 여부도 검토할 것이라고 전했다. 그는 관련 질문에 "소통의 필요성이 이 기자회견 한 번으로 충족되거나 끝나는 것이 아닐 수 있기 때문에 이후 적절한 시기에 해당 방안들에 대해서도 추후 검토하겠다"고 말했다.한편, 이번 기자회견은 이 대통령의 취임 후 7번째 기자회견이다.이 대통령은 취임 30일과 100일, APEC 의장국 기자회견, 12.3 1주년 외신 기자회견, 신년 기자회견, 취임 1주년 기자회견, G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑 등으로 대국민 소통에 나선 바 있다.